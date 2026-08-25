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iPhone 20 : Apple pourrait réutiliser la technologie de l’iPhone Air pour son grand redesign de 2027

iPhone 20 : Apple pourrait réutiliser la technologie de l’iPhone Air pour son grand redesign de 2027

Apple prépare déjà le grand renouvellement esthétique attendu pour les 20 ans de l’iPhone en 2027. Une nouvelle fuite affirme que le constructeur réutiliserait une partie du procédé industriel développé pour l’iPhone Air afin de produire des éléments en verre beaucoup plus arrondis, avec à la clé un châssis plus fin et une meilleure dissipation thermique.

L’iPhone anniversaire reprendrait une idée industrielle de l’iPhone Air

Le futur iPhone des 20 ans pourrait être radicalement différent visuellement, mais sa fabrication partirait d’une technologie déjà maîtrisée par Apple. Selon Fixed Focus Digital, Apple aurait adapté les équipements utilisés pour produire les éléments en verre de l’iPhone Air afin de fabriquer des composants beaucoup plus arrondis pour la génération 2027.

L’objectif serait de réutiliser une chaîne de production existante plutôt que de repartir entièrement de zéro.

Cela permettrait à Apple de réduire une partie des coûts industriels d’un design qui s’annonce pourtant beaucoup plus complexe.

Un verre beaucoup plus arrondi sur les quatre côtés

Cette information rejoint plusieurs rumeurs précédentes autour d’un iPhone doté d’une façade aux courbes extrêmement subtiles. Mark Gurman évoque depuis plusieurs mois un modèle anniversaire conçu comme un appareil majoritairement en verre, courbé et sans découpe visible dans l’écran.

D’autres sources parlent d’un affichage micro-incurvé sur ses quatre côtés. Cependant, il ne faudrait pas imaginer le retour des écrans Edge très prononcés utilisés autrefois sur certains smartphones Android.

La courbure serait beaucoup plus légère et servirait surtout à donner l’impression que l’écran se prolonge naturellement jusqu’aux extrémités.

Apple chercherait à faire disparaître visuellement les bordures

Le véritable objectif serait moins la courbure elle-même que l’effet obtenu. Apple chercherait à produire un iPhone dont les bordures deviennent presque invisibles lorsque l’appareil est regardé de face. Des techniques optiques pourraient être utilisées pour guider la lumière et masquer davantage la jonction entre écran, verre et châssis.

Cela correspondrait à une ambition de longue date chez Apple : transformer l’iPhone en une sorte de plaque de verre continue, sans bouton frontal, sans encoche et avec le moins de cadre possible.

L’iPhone X avait lancé cette transformation en 2017. Le modèle anniversaire de 2027 pourrait constituer la seconde grande étape.

L’iPhone Air aurait servi de laboratoire

Ce rapprochement avec l’iPhone Air est particulièrement intéressant. L’iPhone Air représente déjà l’un des exercices les plus poussés d’Apple en matière de finesse et d’optimisation mécanique. Son châssis extrêmement mince a obligé les ingénieurs à retravailler la disposition des composants, la batterie et la structure interne.

Réutiliser une partie de ces méthodes pour l’iPhone anniversaire permettrait à Apple de partir d’une base industrielle éprouvée. Le modèle 2027 pourrait ainsi récupérer certains principes de l’Air sans chercher nécessairement à égaler son extrême finesse.

Plus fin, mais probablement pas autant que l’iPhone Air

Les différentes rumeurs convergent justement sur ce point. L’iPhone anniversaire devrait être plus fin et plus léger qu’un iPhone Pro traditionnel, mais il ne chercherait probablement pas à battre l’iPhone Air.

Ce dernier accepte certains compromis afin de réduire au maximum son épaisseur. Le futur modèle devrait au contraire conserver davantage de performances, une meilleure autonomie et un système photo plus ambitieux. Apple pourrait donc chercher un équilibre entre la finesse de l’Air et les capacités d’un modèle Pro. C’est potentiellement beaucoup plus intéressant qu’une simple course au millimètre.

Une meilleure dissipation thermique serait également au programme

Fixed Focus Digital affirme aussi que le nouveau procédé aurait permis à Apple d’améliorer sensiblement la dissipation thermique. Cette affirmation reste encore très vague. On ignore précisément quelle partie de la nouvelle structure apporterait ce gain et comment Apple mesurerait cette amélioration.

Mais, le sujet est particulièrement important pour un téléphone plus fin. Réduire l’épaisseur diminue généralement le volume disponible pour répartir la chaleur produite par le processeur, les caméras et la batterie. L’iPhone Air illustre déjà cette contrainte.

La finesse ne sert à rien si les performances s’effondrent

Un téléphone très mince peut être performant sur de courtes périodes tout en réduisant rapidement ses fréquences lorsque la température augmente. Pour un appareil anniversaire susceptible de reprendre des composants de niveau Pro, Apple devra précisément éviter ce problème. Une meilleure répartition de la chaleur pourrait permettre de maintenir plus longtemps les performances du processeur.

Cela sera particulièrement important pour les jeux, la vidéo, la photographie computationnelle, et les fonctions d’intelligence artificielle exécutées localement. La thermique pourrait donc être l’un des éléments invisibles mais essentiels du nouveau design.

Un écran plus fin grâce au COE ?

D’autres rapports évoquent également l’utilisation d’une nouvelle structure OLED fournie par Samsung Display. Apple étudierait une technologie de type Color Filter on Encapsulation, ou COE. Le principe consiste à supprimer le film polarisant traditionnel et à intégrer directement le filtre couleur dans la structure d’encapsulation de l’OLED. Cela permet de réduire l’épaisseur de l’écran et d’améliorer la quantité de lumière transmise.

En théorie, le résultat peut être un panneau plus fin, plus lumineux et potentiellement plus efficace énergétiquement.

Le projet d’un écran totalement sans découpe reste incertain

Le rêve d’Apple serait apparemment d’éliminer également la Dynamic Island. Face ID pourrait être déplacé sous l’écran, et la caméra frontale pourrait elle aussi devenir invisible. Mais, c’est probablement l’un des éléments les moins certains du projet. Les sources ne sont pas toutes d’accord sur la maturité de ces technologies pour 2027.

Certains analystes estiment qu’Apple pourrait réussir à cacher Face ID mais conserver une petite ouverture pour la caméra. D’autres pensent qu’une façade complètement vierge ne sera pas réalisable avant plusieurs années supplémentaires.

Les caméras sous écran restent particulièrement difficiles

Le problème est essentiellement optique. Un écran OLED placé devant une caméra bloque et déforme une partie de la lumière. Les smartphones Android ayant déjà tenté cette approche montrent que la qualité photographique peut rapidement se dégrader. Pour Face ID, la difficulté est différente mais tout aussi importante : les capteurs infrarouges doivent continuer à fonctionner avec suffisamment de précision à travers la dalle.

Apple peut donc préférer conserver une minuscule ouverture plutôt que dégrader une fonction utilisée quotidiennement. À plus d’un an du lancement, ce point reste complètement ouvert.

« iPhone 20″ n’est pas encore un nom officiel

La nomenclature doit elle aussi être prise avec précaution. Le futur appareil est souvent surnommé iPhone 20, puisque 2027 marquera les vingt ans du premier iPhone. Mais, Apple n’a évidemment confirmé aucun nom. Certaines rumeurs suggèrent même que le nouveau design pourrait être décliné directement sur les modèles Pro et Pro Max plutôt que sur un appareil anniversaire totalement séparé.

La situation rappelle l’iPhone X.

Apple avait alors sauté l’appellation iPhone 9 pour marquer les dix ans du produit. Rien ne garantit qu’elle reproduira exactement cette logique.

Des tailles autour de 6,4 et 7 pouces sont évoquées

Les premières informations parlent aussi d’une augmentation de la taille des écrans. Un futur modèle Pro pourrait passer autour de 6,4 pouces, tandis que la grande déclinaison approcherait les 7 pouces. Ces chiffres restent encore très préliminaires.

Mais, la suppression des bordures permettrait à Apple d’augmenter la diagonale sans faire progresser autant les dimensions physiques du téléphone. C’est probablement la manière la plus crédible d’agrandir encore les écrans sans transformer les futurs iPhone en tablettes de poche.

Apple prépare surtout son prochain grand changement de langage visuel

Le point commun entre les différentes informations commence néanmoins à devenir assez cohérent. Apple chercherait à abandonner le cadre visuel relativement rectiligne utilisé depuis plusieurs générations pour revenir vers quelque chose de plus fluide.

Verre arrondi, bordures presque invisibles, châssis plus fin, et écran occupant pratiquement toute la façade. Cela pourrait donner au modèle anniversaire une identité aussi immédiatement reconnaissable que celle de l’iPhone X à son lancement.

Et si la dernière fuite est correcte, l’un des secrets de cette rupture esthétique se trouve peut-être déjà devant nous : l’iPhone Air ne serait pas seulement une nouvelle branche du catalogue, mais aussi le banc d’essai industriel du grand iPhone anniversaire de 2027.