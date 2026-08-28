Après des années de bandes-annonces soigneusement contrôlées, Rockstar vient enfin de montrer Grand Theft Auto VI, alias GTA 6, sur la durée. Cette présentation étendue, capturée intégralement en jeu sur PlayStation 5, donne une vision beaucoup plus concrète de Leonida, de Vice City et surtout du duo formé par Jason et Lucia.

Le résultat confirme une impression qui flottait déjà autour du projet : GTA 6 ne cherche pas simplement à fabriquer un GTA V plus grand. Rockstar semble réunir plusieurs décennies de savoir-faire — de San Andreas à Red Dead Redemption 2 en passant par Max Payne 3 — pour construire un monde criminel beaucoup plus dense, vivant et centré sur ses personnages.

26 minutes qui changent complètement la perception de GTA 6

Une bande-annonce de deux minutes peut vendre une ambiance. Une présentation d’une vingtaine de minutes commence à révéler un jeu. Rockstar montre ici une succession de missions, de séquences en voiture, de fusillades, de moments plus calmes et d’exploration autour de Leonida. L’ensemble permet surtout de comprendre comment les différentes idées présentées depuis l’annonce initiale doivent fonctionner ensemble.

Rockstar précise que les images ont été capturées intégralement à partir du jeu sur PlayStation 5.

Ce détail compte.

Le studio ne présente plus seulement des cinématiques soigneusement montées, mais une vision beaucoup plus proche de l’expérience que les joueurs pourront réellement découvrir le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S.

Jason et Lucia deviennent enfin le cœur du jeu

Depuis le premier trailer, la comparaison avec Bonnie et Clyde était évidente. Cette nouvelle présentation lui donne beaucoup plus de substance. Jason et Lucia ne ressemblent pas simplement à deux protagonistes alternatifs comme Michael, Franklin et Trevor dans GTA V.

Ils semblent former un véritable duo. Ils discutent constamment, travaillent ensemble, se couvrent pendant les fusillades et poursuivent leur relation une fois les missions terminées.

Rockstar construit manifestement une partie importante de l’histoire autour de leur dépendance mutuelle. Le site officiel résume d’ailleurs le point de départ de GTA 6 par une idée simple : après qu’un coup tourne mal, Jason et Lucia se retrouvent impliqués dans une conspiration criminelle s’étendant à travers Leonida et doivent plus que jamais compter l’un sur l’autre.

Deux personnages qui pourraient aussi jouer différemment

La présentation laisse également entrevoir des différences de gameplay entre les deux protagonistes. Cependant, il serait prématuré d’en déduire un véritable système de statistiques distinctes, Rockstar n’ayant pas confirmé une mécanique de ce type. Ce qui apparaît plus clairement, c’est la volonté de construire certaines missions autour de situations différentes pour Jason et Lucia.

Lors d’une séquence de protection lors d’un événement d’entreprise, par exemple, Jason se retrouve directement impliqué dans une fusillade tandis que Lucia doit évoluer dans une autre partie du bâtiment sans son arsenal habituel.

La mission alterne alors combat, déplacement et coopération à distance. Cette structure permet à Rockstar de raconter la relation des deux personnages directement à travers le gameplay.

GTA V, mais avec un duo beaucoup plus intégré

Le changement de personnage rappelle naturellement GTA V. Mais, la philosophie semble différente. Dans GTA V, Michael, Trevor et Franklin menaient souvent leurs propres histoires avant de se retrouver pour certains braquages.

Jason et Lucia paraissent beaucoup plus étroitement liés. Le passage d’un personnage à l’autre ne servirait donc pas uniquement à proposer différents points de vue, mais à mettre en scène une action coordonnée. L’un peut être engagé dans une fusillade pendant que l’autre cherche un autre chemin, et l’un peut conduire pendant que l’autre intervient. Cette complémentarité pourrait permettre à Rockstar de construire des missions beaucoup plus dynamiques sans abandonner son goût pour les séquences fortement mises en scène.

L’ombre de Max Payne 3 plane sur les fusillades

Certains passages rappellent immédiatement Max Payne 3. Les animations paraissent lourdes et physiques, les personnages utilisent les couvertures et plusieurs séquences mettent en avant des tirs très cinématographiques. Des ralentis et des mises en scène proches des kill shots apparaissent également dans la démonstration.

Rockstar possède encore une expertise particulière dans ce domaine. Max Payne 3 reste, plus d’une décennie après sa sortie, une référence pour la sensation des armes et l’animation des personnages pendant les fusillades.

Voir certaines de ces idées transparaître dans GTA 6 est donc particulièrement prometteur.

San Andreas revient par petites touches

D’autres éléments évoquent plutôt GTA : San Andreas. Une mission commence comme une opération liée à un trafic de drogue relativement local avant de dégénérer lorsqu’une intervention policière transforme la situation en affrontement beaucoup plus vaste. Cette capacité à faire monter progressivement le chaos faisait déjà partie de l’identité de San Andreas.

Mais, les ressemblances ne s’arrêtent pas là. La présentation suggère également le retour d’interactions liées au quotidien des personnages, notamment la nourriture et l’activité physique. Le temps passé à dormir — ou à ne pas dormir — pourrait également avoir des conséquences visibles sur Jason et Lucia.

Rockstar semble donc reprendre l’idée qu’un personnage de GTA ne doit pas uniquement exister lorsqu’il tire ou conduit.

Red Dead Redemption 2 se retrouve partout dans les détails

L’influence la plus évidente reste néanmoins Red Dead Redemption 2. Le dernier grand jeu solo de Rockstar avait poussé extrêmement loin les animations contextuelles, la densité du monde et les interactions avec l’environnement.

GTA 6 semble appliquer cette philosophie à une société contemporaine beaucoup plus chaotique. Les logements accumulent de petits objets, les personnages interagissent avec leur environnement. On peut observer des activités anodines comme jouer au basket ou interagir avec des animaux. Chaque rue semble remplie d’éléments conçus pour donner l’impression qu’elle existe indépendamment du joueur.

C’est précisément cette densité qui avait rendu le monde de Red Dead Redemption 2 aussi convaincant.

Le défi sera de ne pas transformer le réalisme en corvée

Cette obsession du détail possède toutefois une limite. Red Dead Redemption 2 divisait parfois les joueurs précisément parce que certaines animations ralentissaient volontairement l’action. Fouiller un meuble, récupérer un objet ou accomplir une petite tâche pouvait demander davantage de temps que dans un jeu d’action traditionnel.

Dans GTA, le rythme est généralement beaucoup plus rapide. Rockstar devra donc trouver un équilibre entre crédibilité et fluidité. Le monde doit donner l’impression d’être tangible sans que chaque interaction quotidienne devienne une animation dont le joueur attend la fin.

Vice City est immédiatement reconnaissable, mais appartient à 2026

L’autre réussite de cette présentation concerne Vice City. Rockstar devait résoudre un problème difficile. L’ancienne Vice City est intimement associée aux années 1980 : néons, voitures de sport, chemises colorées, plages et fantasme hollywoodien autour de Miami.

GTA 6 se déroule pourtant à l’époque moderne. Le studio semble avoir choisi de conserver l’identité géographique tout en remplaçant la nostalgie culturelle par une satire contemporaine. Les plages, quartiers résidentiels, marécages et bâtiments bas restent immédiatement reconnaissables.

Mais, ils cohabitent désormais avec les smartphones, influenceurs, livestreams et comportements dictés par les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux font partie du monde de GTA 6

Rockstar avait déjà largement mis en avant cette dimension dans ses premières bandes-annonces. La présentation étendue confirme que la culture des réseaux sociaux ne sera pas qu’une décoration.

Le monde de Leonida est traversé par les influenceurs, les contenus viraux et la mise en scène permanente de soi. Une séquence particulièrement révélatrice implique même un influenceur qui continue de traiter une situation criminelle comme un contenu potentiel à diffuser.

C’est presque une évolution naturelle de la satire GTA. GTA V caricaturait Facebook, les smartphones et la Silicon Valley naissante. GTA 6 arrive dans un monde où le spectacle et la réalité sont encore plus difficiles à séparer.

Leonida dépasse largement Vice City

GTA 6 ne se limite évidemment pas à la ville. Rockstar présente Leonida comme un véritable État fictif, inspiré de la Floride. Les séquences montrent des environnements très différents : quartiers urbains, plages, zones naturelles, routes secondaires et secteurs plus marécageux. Cette diversité rappelle la construction de San Andreas ou de Red Dead Redemption 2, où chaque région possédait une identité propre.

L’objectif semble être de rendre les trajets eux-mêmes intéressants. Un road trip à travers Leonida ne doit pas simplement relier deux marqueurs de mission, mais traverser des microcosmes sociaux et visuels différents.

Les PNJ devraient jouer un rôle beaucoup plus important

Un monde ouvert ne devient pas crédible grâce à sa seule taille. Tout dépend de ce qu’il se passe à l’intérieur. La présentation laisse voir énormément de personnages occupés à vivre leur propre quotidien. Rockstar semble avoir investi massivement dans les comportements des PNJ afin de créer davantage de variété dans les rues et les lieux publics. Il faudra naturellement attendre la version finale pour déterminer jusqu’où va réellement cette simulation.

Les démonstrations officielles montrent toujours les situations les plus réussies.

Mais, si Rockstar parvient à appliquer l’attention portée aux habitants de Red Dead Redemption 2 à une métropole contemporaine beaucoup plus peuplée, la différence pourrait être spectaculaire.

GTA 6 semble vouloir faire du quotidien un véritable gameplay

Les petits moments présentés sont aussi révélateurs. Boire, se détendre, discuter à la maison, jouer au basket ou simplement parcourir la ville donnent l’impression que Rockstar cherche à créer une vie entre les missions. Cela peut sembler secondaire dans une série surtout connue pour les braquages et les courses-poursuites.

Mais, c’est précisément ce contraste qui rend un monde crédible. Si tout est constamment spectaculaire, plus rien ne l’est vraiment. Les moments tranquilles donnent davantage de poids aux séquences où la situation dégénère.

Rockstar assemble trois décennies de ses propres idées

Le plus frappant dans cette longue présentation est peut-être le nombre de références aux anciens jeux du studio. On retrouve la vie quotidienne et certaines mécaniques de San Andreas.

Le changement de protagoniste vient de GTA V, la lourdeur des animations et le niveau d’interaction rappellent Red Dead Redemption 2, les fusillades évoquent parfois Max Payne 3, et l’ancienne Vice City fournit évidemment la base culturelle du décor.

Mais, GTA 6 ne ressemble pas pour autant à un collage nostalgique. Rockstar semble chercher à réunir les meilleures idées de ses jeux précédents dans un système unique, beaucoup plus cohérent.

Le véritable enjeu sera la durée

Une présentation soigneusement montée peut évidemment cacher beaucoup de choses. Vingt-six minutes ne permettent pas de savoir si une campagne de plusieurs dizaines d’heures maintiendra le même niveau de rythme. On ignore encore à quel point les missions seront réellement ouvertes. On ne sait pas non plus si toutes les interactions montrées auront une véritable profondeur ou si certaines resteront essentiellement décoratives.

Et, l’extrême niveau de détail pourrait finir par devenir pesant si Rockstar privilégie constamment le réalisme au détriment de la rapidité. Ce sont des questions qu’aucune bande-annonce ne peut résoudre.

Mais, Jason et Lucia pourraient être la meilleure idée de Rockstar

La décision la plus importante pourrait finalement ne pas concerner la taille de Leonida ou la technologie utilisée pour afficher ses rues. Elle pourrait simplement être d’avoir construit GTA 6 autour de deux personnages intimement liés.

Jason et Lucia apportent une continuité émotionnelle que les protagonistes éclatés de GTA V n’avaient pas toujours. Leur couple peut donner du sens aux échecs comme aux réussites. Une mission ne sert plus uniquement à gagner de l’argent ou faire avancer un complot. Elle peut aussi modifier leur relation.

Pour une série historiquement plus à l’aise avec la satire qu’avec l’intimité, ce changement pourrait être considérable.

Le 19 novembre semble soudain beaucoup plus loin

Rockstar a désormais fixé la sortie de GTA 6 au 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. L’attente reste donc encore longue, surtout après une présentation aussi substantielle. Mais, le studio a enfin montré suffisamment de matière pour que GTA 6 cesse d’être uniquement un phénomène alimenté par les rumeurs et les records de vues.

Un vrai jeu commence à apparaître derrière le battage médiatique.

Un jeu où Vice City semble à la fois nostalgique et profondément contemporaine, où les mécaniques héritées des anciens Rockstar se mélangent à une nouvelle génération de simulation, et où Jason et Lucia pourraient donner une véritable colonne vertébrale humaine au chaos.

Après treize ans d’attente depuis GTA V, la question n’est désormais plus de savoir si les attentes sont démesurées. Elles le sont. Le défi de Rockstar sera de prouver qu’un monde suffisamment riche peut malgré tout les supporter.