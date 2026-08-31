À quelques mois de sa sortie, Grand Theft Auto VI, alias GTA 6, commence à dévoiler non seulement son monde, mais aussi son ampleur. Rob Nelson, co-directeur de Rockstar North, affirme avoir passé environ 80 heures sur sa propre partie, en combinant l’histoire principale et certains objectifs facultatifs.

Ce chiffre ne signifie pas que tous les joueurs devront investir 80 heures avant d’atteindre le générique. Cependant, il donne une indication assez claire de l’échelle visée par Rockstar : Leonida ne sera pas seulement un décor immense, mais un monde conçu pour absorber du temps, multiplier les détours et faire de l’exploration une composante centrale de l’expérience.

Rob Nelson parle d’un jeu « très, très immersif et long »

Dans une interview accordée au New York Times, Rob Nelson décrit GTA 6 comme une expérience particulièrement longue et immersive. Sa propre partie aurait atteint environ 80 heures, en incluant l’histoire et une sélection d’activités secondaires.

Le détail est important.

Rockstar n’annonce pas officiellement une campagne principale de 80 heures. Il s’agit d’un exemple individuel provenant d’un responsable du studio, dans une partie où celui-ci ne s’est manifestement pas contenté de suivre les missions principales.

La durée réelle variera donc largement selon la manière dont chacun aborde le jeu.

L’histoire seule pourrait être nettement plus courte

Pour quelqu’un qui souhaite uniquement progresser dans le scénario de Jason et Lucia, l’investissement devrait logiquement être inférieur. Rockstar n’a pour l’instant communiqué aucune estimation officielle de la durée nécessaire pour terminer uniquement la campagne.

L’expérience de Nelson permet néanmoins d’imaginer un jeu où le contenu facultatif occupe une place considérable. Et, c’est précisément la philosophie historique du studio. Les GTA ne sont jamais conçus comme une simple succession de missions narratives.

Une grande partie de leur intérêt réside dans les activités découvertes en chemin, les rencontres imprévues, les véhicules, les commerces, les événements secondaires et, évidemment, le chaos que le joueur décide lui-même de provoquer.

GTA V demandait déjà une cinquantaine d’heures avec du contenu annexe

La comparaison avec Grand Theft Auto V donne une meilleure idée de l’évolution. Les données communautaires de HowLongToBeat situent généralement une partie mêlant campagne principale et contenu secondaire autour de 51 à 52 heures pour GTA V.

Une partie orientée vers le 100 % demande beaucoup plus de temps.

Si les 80 heures évoquées par Rob Nelson sont représentatives d’une expérience comparable sur GTA 6, le nouveau jeu pourrait donc être sensiblement plus vaste que son prédécesseur. Mais, la comparaison reste imparfaite.

La manière de jouer influence énormément la durée d’un open world Rockstar.

Leonida est pensé comme un État, pas seulement comme une ville

Cette durée semble cohérente avec l’échelle géographique présentée jusqu’ici. GTA 6 ramène les joueurs à Vice City, mais la ville n’est désormais qu’une partie de l’État fictif de Leonida. Rockstar a déjà montré des plages, marécages, quartiers résidentiels, zones rurales, routes secondaires et environnements urbains très différents.

Cette diversité permet au studio de répartir les activités sur un territoire beaucoup plus large. Le but n’est donc pas seulement de produire une carte plus grande.

Rockstar cherche à construire plusieurs microcosmes capables de donner une raison au joueur de quitter Vice City.

Extended Look a confirmé une densité impressionnante

La présentation étendue dévoilée par Rockstar a renforcé cette impression. Pendant près d’une demi-heure, le studio a montré missions, fusillades, conduite, moments plus calmes, interactions avec les PNJ et activités quotidiennes. Les séquences suggèrent surtout une quantité extrêmement importante de systèmes parallèles.

Jason et Lucia peuvent interagir avec leur environnement, participer à des activités, modifier leur apparence et naviguer dans un monde où les PNJ semblent beaucoup plus réactifs. Cela contribue naturellement à rallonger une partie sans nécessairement ajouter des dizaines d’heures de missions scénarisées.

Rockstar semble reprendre la philosophie de Red Dead Redemption 2

La comparaison la plus évidente reste Red Dead Redemption 2. Le western de Rockstar était immense, mais son sentiment d’échelle venait surtout de la lenteur volontaire avec laquelle le joueur pouvait s’approprier le monde. Chasser, discuter, explorer un bâtiment ou simplement voyager entre deux villes pouvait produire des histoires qui n’avaient rien à voir avec la campagne principale.

GTA 6 semble vouloir appliquer cette philosophie à un univers beaucoup plus moderne et rapide. La durée annoncée pourrait donc provenir autant de la densité du monde que de la longueur brute du scénario.

Jason et Lucia devraient donner davantage de profondeur au récit

Cette ampleur narrative repose également sur deux protagonistes très liés. Jason et Lucia sont au cœur d’une histoire inspirée par l’imaginaire de Bonnie et Clyde. Rockstar a construit leur relation comme un axe central du jeu. Le duo partage certaines missions, se sépare dans d’autres et doit régulièrement coopérer.

Cette structure donne au studio davantage d’espace pour alterner perspectives et situations sans multiplier les protagonistes comme dans GTA V. Une campagne plus longue pourrait ainsi permettre d’explorer davantage leur relation sans diluer le temps passé avec chacun.

Plus long ne signifie pas automatiquement meilleur

L’annonce d’une partie de 80 heures peut évidemment enthousiasmer les joueurs qui attendent GTA 6 depuis plus d’une décennie. Mais, elle pose aussi une question devenue centrale dans l’industrie : un jeu doit-il nécessairement être toujours plus long ?

Les open worlds modernes sont déjà extrêmement chronophages. Certains titres dépassent facilement la centaine d’heures lorsque l’on cherche à réaliser tout le contenu secondaire. Cette abondance peut produire une expérience remarquable. Elle peut aussi générer de la répétition et cette sensation de remplir une checklist plutôt que de réellement découvrir quelque chose.

La qualité de GTA 6 dépendra donc beaucoup plus de la variété de ces 80 heures que du chiffre lui-même.

Rockstar a justement les moyens d’éviter l’effet checklist

Historiquement, Rockstar adopte une approche assez différente des open worlds construits autour de centaines d’icônes identiques. Ses activités secondaires sont souvent davantage contextualisées. Une rencontre peut commencer comme une simple conversation et se transformer en petite histoire, et une exploration peut révéler un personnage inhabituel ou une situation absurde.

Red Dead Redemption 2 avait poussé cette philosophie particulièrement loin. Si GTA 6 applique la même logique à Leonida, les activités facultatives pourraient éviter de donner l’impression d’être du remplissage.

Le monde devra rester intéressant après plusieurs dizaines d’heures

C’est probablement le véritable défi du jeu. Impressionner pendant dix heures est relativement simple pour un studio disposant des ressources de Rockstar. Maintenir la curiosité après cinquante ou soixante heures est beaucoup plus difficile. Les joueurs doivent continuer à découvrir de nouvelles situations, de nouveaux comportements et de nouveaux endroits.

Une carte gigantesque n’est utile que si elle conserve suffisamment de surprises. Rockstar a passé énormément de temps à développer GTA 6. Cette durée de production a probablement servi autant à construire cette densité qu’à améliorer le rendu graphique.

80 heures pourraient n’être que le début pour certains joueurs

Pour les amateurs de complétion, l’investissement pourrait évidemment être encore plus important. Nelson parle de l’histoire principale et de certains objectifs facultatifs. Il ne dit pas avoir terminé absolument tout ce que Leonida propose. Si GTA 6 contient des collections, activités sportives, courses, commerces, événements dynamiques, rencontres secondaires et autres secrets, un parcours à 100 % pourrait dépasser largement son estimation personnelle.

Rockstar n’a cependant donné aucun chiffre officiel sur ce point. Toute estimation plus précise serait donc spéculative à ce stade.

Et GTA Online pourrait prolonger l’expérience pendant des années

La durée du solo n’est d’ailleurs qu’une partie de l’équation. GTA V a vécu plus d’une décennie principalement grâce à GTA Online. Rockstar sait désormais qu’un GTA n’est plus uniquement un lancement ponctuel. C’est une plateforme capable de conserver des millions de joueurs pendant plusieurs années.

Même si le studio reste encore discret sur la prochaine évolution de son expérience en ligne, GTA 6 est presque certainement conçu avec une perspective bien plus longue que celle de sa seule campagne.

Les 80 heures évoquées pour le solo pourraient donc devenir une fraction minuscule du temps passé par les joueurs les plus investis.