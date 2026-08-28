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Google AI Mode devient un véritable assistant de voyage avec suivi des vols, hôtels et réservations

Google AI Mode devient un véritable assistant de voyage avec suivi des vols, hôtels et réservations

Google pousse encore plus loin l’ambition agentique de son moteur de recherche. AI Mode peut désormais suivre le prix des billets d’avion, afficher le coût d’un voyage en points ou miles et, aux États-Unis, accompagner directement la réservation d’un hôtel.

La frontière entre moteur de recherche et agence de voyage devient ainsi de plus en plus floue. Google ne se contente plus de trouver l’information : il veut désormais accompagner l’utilisateur jusqu’au moment où il réserve réellement son séjour.

AI Mode peut désormais suivre le prix des vols

La première nouveauté consiste à intégrer directement le suivi tarifaire de Google Flights dans AI Mode. L’utilisateur peut simplement décrire son voyage dans une conversation, par exemple en indiquant sa ville de départ, sa destination, ses dates ou ses préférences. AI Mode affiche ensuite les meilleures options disponibles à partir des tarifs provenant de plus de 300 compagnies aériennes et sites de voyage partenaires.

Si le prix semble intéressant, l’utilisateur peut continuer à construire son itinéraire.

Dans le cas contraire, il peut simplement demander : « Suis le prix de ces vols pour moi. ». Google enverra alors un e-mail lorsque les tarifs évolueront pour les dates et la destination sélectionnées.

Plus besoin de quitter la conversation pour créer une alerte

Google Flights propose depuis longtemps des alertes de prix. La nouveauté vient surtout de leur intégration à l’interface conversationnelle. L’utilisateur n’a plus besoin de lancer une nouvelle recherche, de configurer différents filtres puis d’activer manuellement le suivi.

AI Mode conserve le contexte de la discussion et transforme directement la demande en alerte. Cette simplification peut sembler modeste, mais elle illustre bien la logique de Google : réduire progressivement le nombre d’interfaces à manipuler pour planifier un voyage.

Le moteur doit comprendre l’intention et orchestrer les outils en arrière-plan.

Le suivi des vols arrive dans plus de 180 pays

Google annonce que cette fonction est disponible dans plus de 180 pays et territoires où AI Mode est pris en charge. Il existe néanmoins une nuance importante pour l’Europe. Certaines nouvelles fonctions liées au voyage ne sont pas disponibles dans les pays et territoires de l’Espace économique européen.

Le déploiement dépend donc du marché, de la langue et des contraintes réglementaires locales.

Google continue malgré tout d’élargir rapidement AI Mode, désormais disponible notamment en France depuis juillet 2026.

Les points et les miles deviennent beaucoup plus faciles à comparer

Deuxième nouveauté importante : AI Mode peut désormais afficher directement le prix des vols et hôtels en points ou miles. Il suffit d’indiquer le programme de fidélité concerné. Un utilisateur peut par exemple demander à voyager entre Atlanta et Miami avec ses miles American Airlines, en précisant les dates et son souhait d’obtenir uniquement des vols directs.

AI Mode affiche alors les options correspondant à la demande avec le nombre de miles nécessaires. Cette possibilité répond à un vrai problème du voyage moderne : la comparaison entre argent, points et miles reste souvent inutilement complexe.

Les hôtels sont eux aussi concernés

Le fonctionnement n’est pas limité aux billets d’avion. L’utilisateur peut indiquer sa destination, ses dates et son programme de fidélité hôtelier afin d’obtenir directement les tarifs en points. Google précise que les informations proviennent des données les plus récentes communiquées par ses partenaires.

Lorsque l’utilisateur choisit une offre, il est ensuite redirigé vers le site du programme concerné pour finaliser l’utilisation de ses récompenses.

La fonction est disponible mondialement dans les emplacements où AI Mode est pris en charge.

American Airlines, Hilton et Wyndham parmi les premiers partenaires

Google commence avec un ensemble limité de programmes de fidélité. La prise en charge initiale comprend notamment Alaska Airlines et Hawaiian Airlines, American Airlines, Choice Hotels International, Hilton et Wyndham Hotels & Resorts.

D’autres partenaires doivent être ajoutés dans les prochaines semaines, dont Accor, Flying Blue, Hyatt, LATAM Airlines et Lufthansa Group. L’intérêt de la fonction augmentera naturellement à mesure que davantage de programmes seront connectés. À terme, AI Mode pourrait devenir une interface relativement universelle pour comparer récompenses et tarifs traditionnels.

AI Mode peut désormais réserver un hôtel

Google va encore plus loin avec les hôtels. Aux États-Unis, AI Mode commence à permettre de découvrir puis de réserver un établissement directement depuis la conversation. L’utilisateur peut expliquer son projet de voyage en langage naturel.

Par exemple, rechercher un hôtel calme, proche du centre-ville, adapté à une famille et avec une bonne salle de sport. AI Mode rassemble alors différentes options accompagnées de photos, avis clients et critères importants pour la comparaison.

« Continue on Google » lance la réservation

Une fois l’hôtel sélectionné, l’utilisateur peut demander à AI Mode de poursuivre la réservation. Lorsque l’établissement ou la plateforme est compatible, une option « Continue on Google » apparaît dans les choix disponibles. Le processus permet ensuite de sélectionner la chambre, vérifier les conditions d’annulation et contrôler les principaux détails de la réservation. Le paiement peut être effectué via Google Pay.

Google rapproche ainsi la recherche, la comparaison et la transaction dans une même expérience.

Google n’est pas pour autant l’agence qui vend la chambre

Cette distinction est importante. Même lorsque la réservation est finalisée à travers l’interface Google, la société ne devient pas nécessairement le vendeur de la prestation. L’hôtel ou la plateforme partenaire reste le commerçant de référence. C’est donc ce partenaire qui gère la transaction commerciale et le service client, notamment en cas de modification ou d’annulation.

Google agit essentiellement comme une couche d’intermédiation entre la recherche et le système de réservation. Cela lui permet d’offrir une expérience plus intégrée sans devoir devenir directement opérateur hôtelier.

Booking.com, Expedia et Marriott participent au lancement

La réservation d’hôtels dans AI Mode commence progressivement aux États-Unis et uniquement en anglais. Google travaille avec plusieurs acteurs majeurs du secteur. Parmi les partenaires annoncés figurent Booking.com, Choice Hotels International, Expedia, Hilton, Hotels.com, IHG Hotels & Resorts, Marriott International, Priceline, Trip.com et Wyndham Hotels & Resorts.

La présence simultanée de chaînes hôtelières et d’agences de voyage en ligne est stratégique.

Google évite ainsi de dépendre d’un seul type d’intermédiaire et peut proposer plusieurs chemins vers la réservation.

Google transforme AI Mode en couche de voyage universelle

La direction générale devient désormais très claire. AI Mode sait déjà construire des itinéraires, comparer des hôtels et des vols et exploiter des données provenant du Web. Les nouvelles fonctions lui permettent désormais de surveiller les prix, comprendre les programmes de fidélité et accompagner la réservation.

Autrement dit, Google couvre progressivement toute la chaîne : recherche, comparaison, planification, surveillance et transaction. C’est précisément ce que l’on attendrait d’un agent de voyage numérique.

Le véritable avantage de Google reste ses données en temps réel

L’intelligence artificielle ne suffit pas à construire un bon assistant de voyage. Un chatbot peut facilement proposer une destination ou construire un itinéraire théorique. La difficulté vient lorsqu’il faut connaître le prix réel d’un billet à un instant précis, la disponibilité d’une chambre ou le nombre exact de miles demandés.

C’est là que Google possède un avantage considérable.

Google Flights, Hotels, Maps et Search disposent déjà d’une infrastructure permettant d’agréger des données provenant de centaines de partenaires. AI Mode devient simplement une nouvelle interface au-dessus de ces services.

L’IA ne remplace pas Google Flights, elle l’absorbe progressivement

Il serait donc plus juste de parler d’une évolution de Google Search que d’un nouveau service de voyage indépendant. Google Flights continue d’exister. Les sites des compagnies aériennes et plateformes de réservation restent également essentiels.

Mais, l’utilisateur a de moins en moins besoin de connaître la structure de ces services. Il peut simplement expliquer ce qu’il souhaite. L’IA se charge ensuite de traduire cette intention en recherches, comparaisons et actions.

C’est précisément ce que Google cherche à accomplir avec AI Mode dans d’autres secteurs.

Une menace évidente pour les comparateurs et agences en ligne

Cette évolution risque toutefois de créer des tensions dans le secteur du voyage. Pendant des années, Google Search servait essentiellement de porte d’entrée vers Booking, Expedia, Tripadvisor ou les sites des compagnies aériennes.

Si AI Mode commence à conserver l’utilisateur plus longtemps dans l’environnement Google, la relation change. L’intermédiaire qui contrôle l’interface conversationnelle peut aussi influencer les options comparées et la manière dont elles sont présentées.

Pour les agences de voyage en ligne, l’enjeu est donc paradoxal. Elles ont besoin de Google pour accéder aux utilisateurs, mais Google devient progressivement capable d’offrir lui-même une grande partie de l’expérience qui faisait leur valeur.

Les programmes de fidélité deviennent aussi un nouvel enjeu

L’intégration des miles et des points est particulièrement stratégique. Les programmes de fidélité sont volontairement complexes. Leur valeur varie selon la destination, la date et la disponibilité. Un assistant capable de comparer automatiquement plusieurs options peut réduire considérablement cette complexité.

À terme, on peut imaginer une demande du type « Trouve-moi le moyen le moins cher de partir à Tokyo en octobre en combinant mes miles, mes points hôteliers et mon budget maximum. ». Google possède déjà une grande partie de l’infrastructure nécessaire pour répondre à cette demande.

AI Mode passe progressivement de la réponse à l’action

Cette mise à jour illustre surtout la transformation plus générale des moteurs de recherche. Pendant vingt ans, Google a principalement répondu à une logique simple : trouver les pages susceptibles de contenir la réponse. Avec AI Mode, l’entreprise veut aller plus loin. Le moteur comprend une intention complexe, consulte plusieurs sources, construit une recommandation et peut désormais déclencher certaines actions.

Le voyage est un terrain particulièrement adapté à cette transition, car il combine recherche, comparaison, calendrier, prix et réservation.

Google veut devenir l’agent qui organise tout le séjour

La vision devient alors beaucoup plus ambitieuse qu’un simple comparateur de vols. Google possède Search pour découvrir, Maps pour se déplacer, Gmail pour retrouver les confirmations, Agenda pour organiser les dates, Flights pour comparer les billets et Hotels pour sélectionner les hébergements.

AI Mode peut progressivement servir de couche de contrôle au-dessus de tout cet écosystème. La prochaine étape logique consiste à laisser l’utilisateur exprimer uniquement son objectif : « Organise-moi cinq jours à Tokyo pour moins de 2 000 euros. ». Le reste pourrait être réparti automatiquement entre les services Google et leurs partenaires.

Ce scénario n’est plus vraiment de la science-fiction. Avec le suivi des prix, les programmes de fidélité et la réservation d’hôtels, Google vient d’en assembler plusieurs des briques essentielles.