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iOS 27 : Apple réserve davantage de fonctions Apple Intelligence aux abonnés iCloud+

iOS 27 : Apple réserve davantage de fonctions Apple Intelligence aux abonnés iCloud+

Apple amorce un changement discret, mais potentiellement majeur, dans sa stratégie autour de l’intelligence artificielle. La cinquième bêta d’iOS 27 montre que certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence ne dépendront plus uniquement de l’appareil utilisé, mais également du niveau d’abonnement iCloud+.

La première illustration concrète concerne HomeKit Secure Video, mais tout indique que ce modèle pourrait progressivement s’étendre à d’autres services IA de l’écosystème Apple.

Les résumés vidéo IA de HomeKit dépendent désormais de votre abonnement

La nouveauté a été repérée dans la cinquième bêta développeur d’iOS 27. L’application Maison affiche désormais le nombre de caméras HomeKit Secure Video pouvant bénéficier des nouveaux résumés vidéo générés par Apple Intelligence en fonction de l’abonnement iCloud+ de l’utilisateur.

Le journaliste Stephen Robles a notamment montré qu’un compte disposant de 8 To de stockage cumulés — grâce à un abonnement iCloud+ combiné à Apple One — pouvait accéder aux résumés IA sur jusqu’à 15 caméras.

L’interface affiche également un nouveau message invitant l’utilisateur à mettre à niveau son abonnement iCloud+ pour profiter de davantage de fonctionnalités Apple Intelligence.

Selon les informations visibles dans cette version bêta, le forfait 12 To offrirait un plafond encore plus élevé, même si Apple n’a pas encore détaillé l’ensemble des limites selon chaque formule.

Apple Intelligence devient progressivement un service premium

Cette évolution ne se limite pas aux caméras connectées. Apple avait déjà laissé entendre, lors de sa dernière conférence financière, que certains abonnements iCloud+ offriraient des quotas quotidiens plus élevés pour différentes fonctions d’Apple Intelligence.

Le premier exemple officiellement cité concerne Image Playground, dont les capacités de génération d’images varieront selon le niveau d’abonnement. Apple n’a toutefois pas encore communiqué les limites précises de chaque offre.

Le principe est désormais assumé : plus le forfait iCloud+ est élevé, plus l’utilisateur pourra exploiter les modèles d’IA hébergés dans le cloud.

Pourquoi Apple réserve ces fonctions aux abonnés payants ?

Contrairement à certaines fonctions exécutées directement sur l’iPhone, plusieurs nouveautés d’Apple Intelligence reposent sur des modèles de calcul hébergés sur les serveurs d’Apple. Ces traitements nécessitent une infrastructure particulièrement coûteuse.

Apple justifie donc cette segmentation par les ressources informatiques mobilisées pour faire fonctionner ces modèles à grande échelle. La logique rappelle celle déjà adoptée par plusieurs concurrents, qui réservent leurs fonctionnalités IA les plus avancées à des abonnements premium.

iCloud+ change progressivement de rôle

Cette évolution intervient quelques semaines seulement après plusieurs hausses du prix d’iCloud+ dans différents pays. Longtemps présenté comme un simple service de stockage en ligne, iCloud+ semble désormais évoluer vers une plateforme donnant accès à différents services d’intelligence artificielle.

Le stockage devient presque un avantage secondaire face aux nouveaux usages liés à Apple Intelligence.

Cette stratégie rapproche progressivement Apple de l’approche déjà adoptée par Google avec Gemini Advanced, où les fonctionnalités IA les plus puissantes sont réservées aux abonnements payants.

Une nouvelle source de revenus pour Apple

Au-delà de la technologie, cette évolution révèle surtout un changement de modèle économique. Plutôt que de monétiser directement Apple Intelligence via un abonnement dédié, Apple semble utiliser iCloud+ comme porte d’entrée vers ses services d’IA. L’entreprise renforce ainsi l’attractivité de son offre de services tout en augmentant les revenus récurrents de son écosystème.

Cette stratégie présente un autre avantage : elle évite d’introduire un nouvel abonnement exclusivement consacré à l’intelligence artificielle, tout en incitant naturellement les utilisateurs à monter en gamme.

Si cette logique se confirme lors du lancement officiel d’iOS 27, iCloud+ pourrait devenir bien plus qu’un simple espace de stockage. Il s’imposerait comme le véritable passeport donnant accès aux fonctionnalités les plus avancées d’Apple Intelligence, transformant progressivement l’abonnement cloud d’Apple en offre IA premium.