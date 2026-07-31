À moins de deux semaines du prochain événement Made by Google, les fuites autour du Pixel 11 s’intensifient. Le célèbre leaker Evan Blass a partagé ce qui semble être les premiers visuels marketing officiels du futur smartphone de Google. Si le design évolue très peu par rapport à la génération précédente, ces images dévoilent surtout la nouvelle orientation stratégique de la marque : faire de Gemini Intelligence le véritable argument de vente de sa prochaine gamme Pixel.

Plus qu’un nouveau smartphone, Google semble vouloir présenter un téléphone pensé avant tout comme une plateforme d’intelligence artificielle capable d’agir de manière proactive dans le quotidien de l’utilisateur.

Un design familier, fidèle à l’identité des Pixel

Les images publiées montrent un Pixel 11 qui reste fidèle au langage esthétique adopté depuis plusieurs générations. On retrouve notamment le célèbre bloc photo horizontal en forme de pilule, un triple module photo, un capteur supplémentaire intégré au module et un flash LED.

Google miserait donc davantage sur la continuité que sur une rupture de design.

Les visuels dévoilent également quatre coloris qui correspondent aux précédentes rumeurs : Fuchsia, Light Sterling, Midnight Haze et Moss. Cette stabilité esthétique laisse entendre que les principales nouveautés se situeront ailleurs.

Google abandonne progressivement le discours autour de « Google AI »

L’élément le plus marquant des images concerne la communication officielle. Sur le principal visuel promotionnel apparaît désormais la mention : « With Gemini Intelligence ». Google semble ainsi remplacer progressivement l’expression Google AI, utilisée jusqu’à présent, par une identité beaucoup plus directement associée à Gemini.

Ce changement de vocabulaire est loin d’être anodin.

Il traduit la volonté de faire de Gemini une véritable marque à part entière, capable d’incarner l’ensemble des fonctions intelligentes proposées sur Android et dans l’écosystème Google.

Gemini veut devenir un véritable assistant personnel

Les captures d’écran diffusées illustrent plusieurs usages qui dépassent largement le simple chatbot. L’une d’elles montre Gemini capable d’analyser automatiquement un e-mail reçu dans Gmail, identifier des informations liées à un voyage, créer un itinéraire complet, ajouter les étapes dans Google Maps et renseigner automatiquement le calendrier.

Autrement dit, l’IA ne se contente plus de répondre à une question. Elle relie plusieurs applications afin d’exécuter une tâche complète de manière proactive. Cette approche illustre parfaitement la nouvelle génération d’agents intelligents que Google développe depuis plusieurs mois.

Une saisie vocale plus naturelle

Une autre image met en avant les progrès réalisés dans Google Messages. La saisie vocale semble désormais capable de transformer automatiquement un discours spontané en un texte plus fluide et mieux structuré. Un bouton permettant d’annuler les modifications apparaît directement dans l’interface du clavier.

Cette fonctionnalité correspond aux démonstrations présentées par Google lors de sa conférence de mai, où l’entreprise avait dévoilé une nouvelle génération de dictée assistée par Gemini.

Gemini Live continue d’étendre ses capacités

Les visuels suggèrent également une intégration plus poussée de Gemini Live. L’assistant pourrait répondre à des questions portant directement sur ce que la caméra filme en temps réel. Cette capacité rapproche progressivement Gemini des assistants multimodaux capables de comprendre simultanément le texte, la voix, les images et le contexte.

Google poursuit ainsi son ambition de transformer le smartphone en véritable interface conversationnelle permanente.

Un zoom qui pourrait progresser sur le modèle standard

Une autre information attire l’attention. L’une des images affiche la mention 30x au-dessus d’une photographie agrandie. Si cette indication reflète bien les capacités du Pixel 11, le modèle standard bénéficierait d’un zoom maximal supérieur à celui du Pixel 10, limité jusqu’à présent à 20x Super Res Zoom.

Cette évolution constituerait l’une des rares améliorations matérielles visibles évoquées dans les fuites actuelles. Comme toujours, il conviendra toutefois d’attendre la présentation officielle pour confirmer cette caractéristique.

Google vend désormais une expérience IA plus qu’un smartphone

À travers ces visuels, Google donne l’impression que le matériel passe désormais au second plan. Le design évolue peu. Les performances photographiques semblent progresser par petites touches. En revanche, toute la communication s’articule autour de Gemini.

Cette stratégie reflète une tendance plus large dans l’industrie. Apple développe Apple Intelligence. Samsung met en avant Galaxy AI. Microsoft transforme Windows autour de Copilot. Google, de son côté, fait désormais de Gemini Intelligence le cœur de l’expérience Pixel.

Le Pixel devient la vitrine de l’intelligence artificielle de Google

Les smartphones Pixel ont longtemps servi de démonstration des dernières innovations Android. Avec le Pixel 11, Google semble franchir une nouvelle étape : le téléphone devient avant tout la vitrine de son écosystème d’intelligence artificielle.

L’enjeu dépasse largement les caractéristiques techniques. La véritable promesse consiste à montrer que Gemini peut comprendre les informations issues de plusieurs applications, les relier entre elles et agir de manière autonome pour simplifier le quotidien. Si ces démonstrations marketing se confirment lors du Made by Google du 12 août, le Pixel 11 pourrait illustrer la transition vers une nouvelle génération de smartphones où l’expérience utilisateur reposera moins sur le matériel que sur la capacité de l’IA à anticiper les besoins. Reste désormais à vérifier si cette vision séduisante résistera à l’épreuve de l’usage réel, bien au-delà des images promotionnelles.