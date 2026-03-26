Galaxy A57 5G : Le démontage révèle un champion de la réparation (9/10)

À première vue, le Galaxy A57 5G ne cherche pas à bouleverser la formule du milieu de gamme Samsung. Mais à l’intérieur, la nouvelle génération semble un peu plus ambitieuse qu’elle n’en a l’air.

Une vidéo de démontage publiée par PBKreviews quelques heures avant l’officialisation du téléphone révèle un Galaxy A57 5G plus réfléchi sur deux points très concrets : la maintenance et la gestion thermique. Des améliorations moins visibles qu’un nouveau capteur ou qu’un slogan IA, mais potentiellement bien plus utiles sur la durée.

Galaxy A57 5G : Une architecture interne familière, mais mieux exécutée

Le démontage montre une construction assez classique pour un smartphone moderne : panneau arrière retiré à chaud, série de vis cruciformes pour libérer le châssis interne, carte mère en partie haute et batterie occupant la majeure partie du volume inférieur. Rien de révolutionnaire dans l’organisation générale, ce qui peut d’ailleurs être vu comme une bonne nouvelle : Samsung reste sur une base lisible, propre, et manifestement assez simple à démonter pour un technicien.

PBKreviews attribue au téléphone une note de réparabilité de 9/10, un score élevé dans le contexte actuel.

Ce résultat est d’autant plus intéressant que Samsung ne communique pas frontalement sur la réparabilité comme argument produit principal sur la gamme A. Pourtant, dans le réel, c’est souvent ce type de détail qui détermine le coût d’une réparation, la durée de vie d’un appareil, ou la facilité avec laquelle une batterie peut être remplacée hors d’un cycle de renouvellement rapide.

Une batterie plus simple à extraire, enfin

L’évolution la plus concrète concerne justement la batterie. Le bloc de 5 000 mAh est maintenu avec un système d’adhésifs à languettes, ce qui facilite nettement son extraction par rapport à des collages plus pénibles. C’est un détail presque invisible pour l’utilisateur final, mais il compte énormément lorsqu’il s’agit d’entretien ou de réparation quelques années plus tard.

Ce type d’ajustement raconte aussi une tendance plus large : les marques commencent à intégrer, parfois discrètement, des concessions en faveur de la maintenance, sous la pression combinée des réglementations, des attentes de durabilité et du coût croissant des appareils. Le Galaxy A57 n’est pas présenté comme un téléphone “modulaire”, bien sûr, mais il semble au moins moins hostile à l’intervention technique que beaucoup de modèles contemporains.

Le vrai progrès interne pourrait venir du refroidissement

L’autre point qui ressort du démontage est la présence d’une chambre à vapeur plus grande que sur les précédentes générations. PBKreviews la montre nettement sous la batterie, et plusieurs reprises du lancement du téléphone évoquent elles aussi un système de refroidissement agrandi.

C’est probablement ici que Samsung joue la carte la plus intelligente. Le Galaxy A57 embarque le Exynos 1680, la nouvelle puce milieu de gamme maison gravée en 4 nm, que Samsung présente comme plus solide en IA, en graphismes et en réactivité générale. Mais un SoC plus ambitieux ne vaut vraiment que si le téléphone sait tenir la charge thermique sur la durée. Une chambre à vapeur plus généreuse peut justement aider à lisser les sessions de jeu, le multitâche prolongé et les tâches photo/vidéo sans dégradation trop rapide des performances.

La photo reste sage, malgré quelques promesses logicielles

Côté caméras, le démontage ne révèle pas de révolution. On retrouve le trio déjà officialisé : 50 mégapixels principal avec OIS, 12 mégapixels ultra grand-angle et 5 mégapixels macro, plus une caméra frontale 12 mégapixels. Samsung mise davantage sur l’amélioration du traitement d’image, de l’ISP et des fonctions logicielles que sur un grand bouleversement matériel du bloc photo.

Autrement dit, le Galaxy A57 ne cherche pas à impressionner par l’originalité de sa fiche photo. Il semble plutôt vouloir gagner en cohérence globale : un design aminci, un refroidissement renforcé, une meilleure maintenabilité, et un nouveau SoC pour rendre l’ensemble plus stable au quotidien. Pour un téléphone de cette catégorie, cette approche est souvent plus pertinente qu’une surenchère de spécifications isolées.

Un milieu de gamme plus mature qu’il n’en a l’air

Samsung a officialisé le Galaxy A57 5G à partir de 549 euros en France, avec un châssis plus fin à 6,9 mm, un poids de 179 g, l’IP68 et six ans de mises à jour. Vu de l’extérieur, l’évolution peut sembler modeste. Vu de l’intérieur, le téléphone paraît plus sérieux.

Et, c’est peut-être là le vrai message de cette génération : le milieu de gamme Samsung cherche moins à faire du bruit qu’à corriger des détails qui comptent vraiment sur le temps long.

Samsung comprend enfin que la durabilité perçue ne passe pas seulement par les specs

Le Galaxy A57 5G ne sera sans doute pas le smartphone le plus spectaculaire de l’année. Mais, son démontage raconte quelque chose d’important : Samsung semble commencer à traiter ses Galaxy A comme des produits qui doivent non seulement bien se vendre, mais aussi mieux vieillir, mieux dissiper la chaleur et être moins pénibles à réparer.

Dans un marché saturé d’arguments IA et de promesses photo, ce genre de progrès discret a souvent plus de valeur qu’un effet d’annonce.