À mesure que les contenus générés par intelligence artificielle envahissent le web et les réseaux sociaux, la question de leur identification devient de plus en plus cruciale. Google semble désormais vouloir apporter une réponse directement au sein de son application de messagerie.

Selon une analyse récente du code d’une version bêta de Google Messages, l’entreprise travaille sur une nouvelle fonctionnalité capable d’indiquer si une image reçue dans une conversation a été créée ou modifiée par une intelligence artificielle.

Une évolution qui pourrait transformer la manière dont les utilisateurs évaluent l’authenticité des contenus visuels qu’ils reçoivent au quotidien.

Une détection basée sur le standard C2PA

Les indices découverts dans l’application pointent vers l’intégration du standard C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity). Cette technologie, soutenue par plusieurs grands acteurs de l’industrie, permet d’enregistrer des informations sur la création et les modifications apportées à un contenu numérique. L’objectif est de fournir une forme de traçabilité capable de documenter l’origine d’une image, les outils utilisés pour la créer et les éventuelles retouches réalisées par la suite.

En intégrant directement ces informations dans Google Messages, les utilisateurs pourraient consulter l’historique d’un fichier sans avoir besoin d’utiliser un service tiers ou une application spécialisée.

Bien plus qu’une simple étiquette « générée par IA »

L’aspect le plus intéressant de cette fonctionnalité réside dans son niveau de détail. D’après les éléments découverts dans le code de l’application, Google ne se contenterait pas d’afficher une mention binaire indiquant si une image est générée par IA ou non.

Plusieurs catégories d’informations seraient proposées :

« Créée avec l’IA »

« Modifiée avec plusieurs outils d’IA »

« Certaines parties de l’image ont été générées par IA »

« Capturée avec un appareil photo sans modifications logicielles »

Cette approche permettrait d’apporter davantage de contexte et d’éviter les simplifications excessives qui accompagnent souvent les systèmes de détection actuels.

Une photo légèrement retouchée par IA ne serait ainsi pas placée sur le même plan qu’une image entièrement générée artificiellement.

Google poursuit sa stratégie autour de l’authenticité numérique

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de Google visant à améliorer la transparence des contenus générés par intelligence artificielle. L’entreprise utilise déjà sa technologie SynthID pour intégrer des filigranes invisibles dans les images produites par Gemini et d’autres outils IA.

Le déploiement du standard C2PA dans Google Messages constituerait une nouvelle étape dans cette démarche.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs de vérifier rapidement la provenance d’un contenu directement depuis les applications qu’ils utilisent quotidiennement.

À mesure que les modèles génératifs deviennent plus performants, cette capacité à distinguer le réel du synthétique devient un enjeu majeur pour l’ensemble de l’industrie technologique.

Un outil particulièrement pertinent à l’ère des deepfakes

L’émergence de contenus générés par IA soulève de nombreuses questions autour de la désinformation, de la manipulation visuelle et de la confiance accordée aux images circulant en ligne. Les deepfakes et autres créations synthétiques sont désormais capables d’atteindre un niveau de réalisme qui complique parfois leur identification à l’œil nu.

Dans ce contexte, les métadonnées d’authenticité deviennent progressivement aussi importantes que l’image elle-même.

Google semble ainsi anticiper un futur où chaque contenu numérique pourrait être accompagné d’informations permettant d’en comprendre précisément l’origine.

Une fonctionnalité encore en développement

Pour l’instant, cette nouveauté n’est pas encore accessible au public. Les informations proviennent d’une analyse du code d’une version bêta de Google Messages, une méthode qui permet souvent d’identifier des fonctionnalités en préparation plusieurs mois avant leur lancement officiel.

Comme toujours dans ce type de découverte, rien ne garantit que la version finale conservera exactement les mêmes caractéristiques ou le même calendrier de déploiement.

Google n’a d’ailleurs pas encore communiqué officiellement sur le sujet.

La prochaine bataille de l’IA se jouera sur la confiance

Pendant plusieurs années, les géants technologiques se sont concentrés sur la création de contenus générés par intelligence artificielle. Aujourd’hui, une nouvelle priorité émerge : permettre aux utilisateurs de savoir précisément comment ces contenus ont été produits.

L’intégration du standard C2PA dans Google Messages illustre parfaitement cette évolution.

À mesure que l’IA devient capable de créer des images, des vidéos et bientôt des expériences toujours plus réalistes, la valeur ne résidera plus uniquement dans la génération de contenu, mais également dans la capacité à en certifier l’origine.

Et dans ce futur numérique, la provenance d’une image pourrait devenir presque aussi importante que l’image elle-même.