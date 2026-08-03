Motorola semble prêt à revenir sur un marché qu’il avait contribué à populariser. Après plusieurs années d’absence sur le segment haut de gamme des montres connectées, la marque pourrait bientôt dévoiler la Moto Watch Ultra, un modèle premium dont les premiers rendus marketing viennent de fuiter. Son ambition paraît claire : rivaliser avec les références du secteur, comme la Galaxy Watch Ultra 2 de Samsung ou la future Pixel Watch 5 de Google.

Si ces informations se confirment, Motorola signerait son retour le plus ambitieux dans l’univers des wearables depuis la mythique Moto 360.

Une montre résolument haut de gamme

Les images publiées par The Mac Observer dévoilent une montre au design nettement plus premium que les précédentes Moto Watch. La Moto Watch Ultra adopterait notamment un boîtier en acier inoxydable de 46 mm, un écran circulaire entouré d’une lunette graduée, une couronne rotative et un second bouton physique dédié aux raccourcis.

L’ensemble évoque les codes esthétiques des montres connectées haut de gamme actuelles, avec une finition qui semble davantage orientée vers les utilisateurs exigeants que vers le segment d’entrée de gamme habituellement ciblé par Motorola.

Une fiche technique qui vise les références du marché

Les visuels permettent également d’apercevoir plusieurs caractéristiques techniques gravées au dos de la montre. Parmi les éléments visibles figurent un GPS intégré, une connectivité LTE, une certification IP68 contre l’eau et la poussière, une résistance à l’eau de 5 ATM et un capteur optique complet dédié au suivi de la santé et de l’activité physique.

Le système de recharge reposerait sur un connecteur magnétique à quatre broches, laissant penser que Motorola privilégierait une base de charge propriétaire plutôt qu’une recharge sans fil.

Motorola revient dans un marché profondément transformé

Depuis la première Moto 360, le marché des montres connectées a considérablement évolué. Samsung a imposé sa gamme Galaxy Watch, Google développe désormais les Pixel Watch et OnePlus a progressivement trouvé sa place sur le segment premium. Pendant ce temps, Motorola s’est principalement concentré sur des modèles plus accessibles, laissant les fabricants concurrents occuper le haut du marché.

La Moto Watch Ultra marquerait donc un changement stratégique important.

Wear OS ou système propriétaire ?

Si le design semble désormais bien connu, plusieurs questions restent sans réponse. Motorola n’a encore communiqué aucune information concernant le système d’exploitation, l’autonomie, les performances, les fonctions liées à l’intelligence artificielle, le prix et la disponibilité internationale.

Le choix du système logiciel sera particulièrement observé.

L’adoption de Wear OS permettrait à Motorola de profiter pleinement de l’écosystème Android, des applications Google et des futures fonctionnalités liées à Gemini. À l’inverse, un système propriétaire pourrait offrir une meilleure autonomie, mais risquerait de limiter les usages.

Une arrivée au moment idéal… ou le plus difficile

Le calendrier n’est pas anodin. Google doit présenter la Pixel Watch 5 et la gamme Pixel 11 dès le 12 août, tandis que Samsung poursuit le développement de sa famille Galaxy Watch Ultra. En choisissant cette période, Motorola s’apprête à revenir dans un marché particulièrement concurrentiel, où les attentes des utilisateurs sont désormais très élevées en matière de suivi santé, d’autonomie, de performances et d’intégration avec l’écosystème mobile.

Motorola veut retrouver une place dans l’écosystème Android

Le succès de la Moto 360 avait démontré que Motorola savait innover dans l’univers des montres connectées. Pourtant, la marque s’est progressivement effacée du segment premium au profit de concurrents qui ont multiplié les avancées en matière de santé, d’intelligence artificielle et de services connectés.

Avec cette Moto Watch Ultra, Motorola semble vouloir renouer avec cette ambition. Son design premium, sa fiche technique prometteuse et son positionnement haut de gamme montrent que le constructeur ne cherche plus simplement à proposer une alternative abordable, mais bien à revenir dans la cour des grands.

Il reste désormais à découvrir si cette nouvelle montre saura se distinguer par son logiciel et son expérience utilisateur, deux éléments devenus essentiels sur un marché où le matériel ne suffit plus à faire la différence. Une officialisation pourrait intervenir très prochainement si les rendus marketing ayant fuité correspondent bien à un produit prêt à être lancé.