WhatsApp poursuit l’évolution de ses conversations de groupe avec une nouvelle série de fonctionnalités pensées pour améliorer l’organisation et la communication. La plateforme de Meta déploie des sondages plus complets, introduit les mentions @all et facilite la création de nouveaux groupes à partir de discussions existantes.

À l’occasion de cette annonce, WhatsApp rappelle également son impressionnante portée : plus de 100 millions d’utilisateurs aux États-Unis et plus de 3 milliards d’utilisateurs dans le monde, confirmant sa position parmi les services de messagerie les plus utilisés de la planète.

Des sondages plus flexibles et plus pratiques

Les sondages gagnent en maturité avec plusieurs nouveautés destinées à rendre leur utilisation plus pertinente dans les groupes. Les administrateurs et participants peuvent désormais définir une date de fin afin que le vote se clôture automatiquement une fois l’échéance atteinte. WhatsApp ajoute également la possibilité de masquer l’identité des votants, une option qui permet de préserver la confidentialité des choix lorsque le contexte l’exige.

Enfin, les créateurs d’un sondage disposent désormais d’une fenêtre de 15 minutes pour modifier la question, corriger une erreur ou apporter une précision sans devoir recréer un nouveau vote.

Ces améliorations rapprochent les sondages WhatsApp d’outils collaboratifs plus avancés, particulièrement utiles pour les associations, les équipes de travail ou l’organisation d’événements.

Les mentions @all arrivent enfin dans les groupes

Autre nouveauté attendue : l’arrivée des mentions @all. À l’image de ce que proposent déjà Slack, Discord ou Microsoft Teams, cette fonction permet d’envoyer une notification à l’ensemble des membres d’un groupe en une seule action, sans devoir mentionner chaque participant individuellement.

WhatsApp imagine notamment plusieurs cas d’usage :

annoncer une fermeture exceptionnelle d’une école ou d’un bureau

rappeler une échéance importante

signaler un changement de dernière minute concernant un rendez-vous ou un événement

Dans les groupes de plus de 32 membres, cette fonctionnalité est réservée aux administrateurs afin d’éviter les abus.

Autre détail important : les notifications @all restent actives même si la conversation est mise en sourdine. Les utilisateurs pourront toutefois gérer ou désactiver ces alertes directement depuis les paramètres de notifications.

Créer un nouveau groupe devient beaucoup plus simple

WhatsApp facilite également la création de groupes secondaires. Désormais, il sera possible de créer un nouveau groupe directement à partir d’une conversation existante, sans avoir à rechercher et ajouter manuellement chaque participant.

Cette fonction vise notamment les situations où une discussion spécifique mérite son propre espace, par exemple : organiser un voyage, préparer un événement, coordonner une équipe projet ou encore lancer une conversation dédiée sans encombrer le groupe principal.

Cette approche permet de conserver une meilleure lisibilité des échanges tout en évitant la multiplication des invitations.

Une stratégie tournée vers les communautés

Ces nouveautés s’inscrivent dans la continuité des récentes évolutions des groupes WhatsApp, parmi lesquelles figurent déjà l’historique des messages pour les nouveaux membres, les étiquettes destinées aux participants ainsi que les rappels d’événements.

Meta poursuit ainsi sa transformation de WhatsApp en véritable plateforme collaborative, capable de répondre aussi bien aux besoins des familles qu’à ceux des écoles, associations ou entreprises.

Face à la concurrence de Telegram, Discord ou encore Microsoft Teams, WhatsApp mise moins sur les fonctionnalités spectaculaires que sur une amélioration continue de l’expérience utilisateur. Une stratégie discrète, mais particulièrement efficace, qui renforce progressivement son rôle de plateforme de communication universelle.