C’est un tournant historique pour l’industrie du jeu vidéo. Sony a annoncé qu’il cessera de produire des jeux PlayStation sur disque à partir de janvier 2028. Tous les nouveaux titres publiés après cette date seront exclusivement proposés en téléchargement via le PlayStation Store.

Les jeux déjà commercialisés au format physique continueront toutefois de fonctionner sur les consoles compatibles.

Une transition vers le tout numérique

Cette décision ne constitue pas une surprise. Depuis plusieurs années, les ventes de jeux dématérialisés progressent régulièrement au détriment des versions physiques. Selon les derniers résultats financiers de Sony, 85 % des ventes de jeux complets sur PS4 et PS5 ont été réalisées en version numérique au cours du dernier trimestre fiscal. Sur l’ensemble du précédent exercice, cette part atteignait déjà 78 %.

L’amélioration des connexions Internet, l’augmentation de la capacité de stockage des consoles et les promotions régulières sur les boutiques en ligne ont largement accéléré cette évolution.

Sony précise que les jeux numériques déjà achetés pourront continuer à être téléchargés « dans un avenir prévisible ». Le constructeur ne garantit toutefois pas un accès permanent à ces contenus.

Cette absence d’engagement à long terme relance le débat autour de la propriété des jeux dématérialisés. Contrairement à un disque physique, un jeu acheté en ligne dépend du maintien des serveurs et des licences par son éditeur.

Une tendance qui touche toute l’industrie

Le jeu vidéo n’est pas le seul secteur concerné par la disparition progressive des supports physiques. Les films, la musique et les séries ont déjà largement basculé vers le streaming, et le marché du jeu vidéo suit désormais la même trajectoire.

Même les plus grandes sorties commencent à illustrer cette évolution. GTA 6, l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années, est commercialisé dans certaines éditions physiques sous la forme d’une simple boîte contenant un code de téléchargement, sans disque.

Les magasins spécialisés en première ligne

Cette transition a déjà des conséquences importantes pour les distributeurs spécialisés. Aux États-Unis, GameStop a fermé plus de 1 300 magasins au cours de ses deux derniers exercices fiscaux. Le modèle économique de l’enseigne reposait en grande partie sur la vente de jeux physiques et le marché de l’occasion, deux activités qui perdent progressivement de leur importance avec la montée en puissance du numérique.

En parallèle, Sony poursuit également la fermeture progressive de ses anciennes plateformes numériques. Le PlayStation Store de la PS3 commencera à disparaître dans certains marchés à partir d’août 2026, avant une fermeture plus large prévue en juillet 2027 pour les boutiques PS3 et PS Vita.

Cette réorganisation accompagne la volonté de Sony de concentrer ses services autour des générations les plus récentes de consoles.

Les joueurs attachés aux disques devront s’adapter

Avec près de 94 millions de PS5 vendues et environ 125 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, Sony dispose aujourd’hui d’une base installée largement tournée vers le numérique. Dans plusieurs pays, la PS5 Digital Edition, dépourvue de lecteur Blu-ray, s’est même montrée plus populaire que la version équipée d’un lecteur de disque.

Pour autant, cette annonce ne manquera pas de susciter des inquiétudes chez certains joueurs.

Les collectionneurs, les amateurs de jeux physiques ou encore les utilisateurs vivant dans des régions où la connexion Internet reste limitée pourraient être les principaux concernés par cette évolution.

Une transition progressive jusqu’en 2028

Sony laisse encore un peu de temps aux éditeurs et aux joueurs pour s’adapter. Les nouveaux jeux continueront d’être proposés au format physique jusqu’à janvier 2028, date à laquelle tous les futurs titres PlayStation basculeront vers une distribution exclusivement numérique.

Cette décision marque une nouvelle étape dans l’évolution du marché vidéoludique. Après plusieurs années de recul des ventes de disques, Sony acte définitivement le passage au tout numérique, une stratégie qui devrait également influencer l’ensemble de l’industrie dans les années à venir.