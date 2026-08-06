Huawei poursuit son pari sur l’informatique du futur. Un an après avoir surpris le marché avec son premier ordinateur portable à écran pliable de 18 pouces, le constructeur chinois dévoile une nouvelle génération du MateBook Fold Ultimate Design. Au programme : une dalle OLED renforcée compatible avec un stylet, une nouvelle puce Kirin et des optimisations logicielles pensées pour exploiter pleinement ce format inédit.

Plus qu’une simple mise à jour technique, Huawei cherche à rendre son concept de PC pliable plus crédible pour les professionnels et les créateurs.

Un immense écran OLED de 18 pouces, désormais compatible avec le M-Pen 3

Le MateBook Fold Ultimate Design conserve son impressionnant écran OLED pliable de 18 pouces affichant une définition de 3296 × 2472 pixels au format 4:3. La dalle bénéficie toujours d’une luminosité maximale annoncée à 1 600 nits, d’un taux d’occupation de la façade de 92 % et peut se replier afin de transformer l’appareil en un ordinateur portable de 13 pouces au format 3:2.

Malgré ses dimensions, l’ordinateur reste étonnamment compact avec 1,16 kg sur la balance (sans le clavier détachable), 7,3 mm d’épaisseur une fois ouvert et 14,9 mm lorsqu’il est replié.

La véritable nouveauté est ailleurs : Huawei ajoute enfin la compatibilité avec le M-Pen 3, ouvrant la porte à des usages bien plus variés.

Un écran plus robuste pour démocratiser le format pliable

Les écrans pliables restent souvent associés à une certaine fragilité. Huawei affirme avoir travaillé précisément sur ce point. Le constructeur introduit une nouvelle couche de verre composite ultra-fin, qui offrirait une résistance aux chocs 90 % supérieure à celle du précédent MateBook Fold, selon ses tests internes.

Le PC reçoit également une certification SGS cinq étoiles concernant la résistance de l’écran aux chutes et aux impacts.

Comme toujours, ces performances devront être confirmées par des tests indépendants, mais elles montrent la volonté de Huawei de répondre à l’un des principaux freins à l’adoption des appareils pliables.

Le stylet change véritablement l’expérience

L’arrivée du M-Pen 3 constitue sans doute l’évolution la plus intéressante de cette génération. Le grand écran de 18 pouces devient désormais une véritable surface de travail pour la prise de notes manuscrites, l’annotation de documents, le dessin et l’illustration ; les présentations professionnelles et la retouche graphique.

Huawei ajoute également des fonctions de télécommande permettant d’utiliser le stylet comme pointeur lors d’une présentation ou pour naviguer entre différentes diapositives.

Avec cette évolution, le MateBook Fold se rapproche davantage d’une tablette graphique géante que d’un simple ordinateur portable pliable.

Une nouvelle puce Kirin X90 Plus au cœur de la machine

Sous le capot, Huawei intègre le nouveau Kirin X90 Plus, capable de fonctionner jusqu’à 28 W de TDP. Selon le constructeur, cette nouvelle plateforme offrirait 25 % de performances supplémentaires par rapport au précédent MateBook Fold, une meilleure efficacité énergétique et des capacités d’IA renforcées grâce à un NPU plus performant.

Aucun benchmark indépendant n’a encore été publié, mais Huawei mise clairement sur une expérience plus fluide, notamment dans les applications multitâches.

HarmonyOS 6.1 exploite davantage le format pliable

Le MateBook Fold Ultimate Design fonctionne sous HarmonyOS 6.1, dont plusieurs nouveautés sont spécifiquement conçues pour ce type d’appareil. Le système propose notamment un multitâche optimisé pour les grands écrans pliables, un presse-papiers partagé entre plusieurs appareils Huawei, une continuité renforcée avec smartphones et tablettes, une transcription automatique des réunions, même hors connexion et un système d’intelligence artificielle capable de détecter les deepfakes lors des appels vidéo compatibles.

Huawei continue ainsi de construire un véritable écosystème où logiciels et matériel évoluent conjointement.

Un tarif toujours réservé à une niche

Le nouveau MateBook Fold Ultimate Design est commercialisé en Chine à partir de 24 999 yuans (environ 3 210 euros), soit 1 000 yuans de plus que son prédécesseur. Trois coloris sont proposés Streaming Gold, Sky White et Phantom Black.

Huawei n’a pas encore communiqué de calendrier pour une commercialisation internationale.

Huawei affine une vision encore unique du PC

Le MateBook Fold Ultimate Design ne cherche plus simplement à démontrer qu’un ordinateur portable pliable est possible. Avec cette seconde génération, Huawei travaille sur les aspects les plus critiques : robustesse, productivité et interaction.

L’ajout du M-Pen 3 transforme réellement l’expérience utilisateur en exploitant enfin le potentiel de cet immense écran OLED. Couplé aux optimisations d’HarmonyOS et au nouveau Kirin X90 Plus, ce PC devient plus cohérent que jamais.

Son prix reste toutefois extrêmement élevé, ce qui le réserve à un marché de niche. Face à des concurrents comme le Lenovo ThinkPad X1 Fold ou l’ASUS Zenbook Fold 17, Huawei confirme néanmoins son ambition de devenir l’un des principaux acteurs de l’informatique pliable haut de gamme.