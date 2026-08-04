Après les smartphones pliables, les batteries au silicium-carbone pourraient bientôt équiper les modèles Galaxy S. Samsung a confirmé réfléchir à l’intégration de cette technologie dans ses futurs smartphones traditionnels, tout en donnant de nouvelles indications sur ses projets de smartphones à écran enroulable. Une évolution qui pourrait enfin permettre à la marque d’améliorer l’autonomie de ses appareils sans sacrifier leur finesse.

Cette prise de parole intervient quelques jours après le lancement des nouveaux Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, premiers smartphones Samsung à adopter cette nouvelle génération de batteries.

Les Galaxy Z Fold 8 inaugurent la technologie silicium-carbone

Avec les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8, Samsung franchit une étape importante dans l’évolution de ses batteries. Les cellules silicium-carbone (Si-C) offrent une densité énergétique supérieure à celle des batteries lithium-ion traditionnelles. Elles permettent ainsi d’intégrer une capacité plus importante dans un volume réduit, un avantage particulièrement intéressant pour les smartphones pliants, où chaque millimètre compte.

Grâce à cette technologie, les Galaxy Z Fold 8 bénéficient d’une batterie plus généreuse que celle de la génération précédente, tandis que le Galaxy Z Flip 8 conserve une capacité similaire à celle du Flip 7 tout en affichant un châssis plus fin.

Cette première adoption confirme la volonté de Samsung d’utiliser les pliants comme vitrine technologique avant un éventuel déploiement à plus grande échelle.

Les Galaxy S pourraient être les prochains concernés

Lors d’un échange avec la presse à Londres, Moon Sung-hoon, vice-président Hardware de la division Mobile Experience de Samsung, a été interrogé sur l’arrivée de ces batteries dans la future gamme Galaxy S, notamment sur un éventuel Galaxy S27.

Sa réponse reste prudente.

Selon le dirigeant, Samsung évaluera cette évolution produit par produit, en fonction du bénéfice réel apporté à l’expérience utilisateur. Autrement dit, la marque ne prévoit pas d’adopter automatiquement cette technologie sur l’ensemble de ses smartphones haut de gamme.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait enfin dépasser les 5 000 mAh

Plusieurs rumeurs évoquent néanmoins des travaux en cours autour de la batterie du futur Galaxy S27 Ultra. Si ces informations se confirment, Samsung chercherait à franchir le seuil historique des 5 000 mAh qui équipe la plupart de ses modèles Ultra depuis plusieurs générations. Certaines estimations avancent une capacité pouvant atteindre 5 500 mAh, rendue possible grâce aux cellules silicium-carbone.

Une telle évolution offrirait un gain d’autonomie sans augmenter significativement l’épaisseur de l’appareil, l’un des principaux avantages de cette technologie.

Les contraintes réglementaires freinent encore les ambitions de Samsung

L’adoption de batteries plus importantes ne dépend toutefois pas uniquement des progrès technologiques. Samsung, comme Apple et Google, commercialise une grande partie de ses smartphones en Europe et aux États-Unis, où les réglementations liées au transport des batteries lithium-ion restent particulièrement strictes.

Dans ces marchés, une batterie monocellule dépassant 20 Wh — soit environ 5 200 à 5 300 mAh selon sa tension nominale — entraîne des procédures de certification et des coûts logistiques supplémentaires.

Une solution consiste à utiliser une architecture à double cellule, qui permet de rester sous cette limite pour chaque élément. En contrepartie, cette conception augmente les coûts de fabrication et occupe davantage d’espace à capacité équivalente, un compromis peu favorable pour des smartphones où chaque composant doit être optimisé.

C’est notamment pour cette raison que Samsung, Apple et Google sont restés, jusqu’à présent, proches de cette limite sur leurs modèles commercialisés à l’international, contrairement à plusieurs fabricants chinois qui ont choisi d’accepter des contraintes logistiques supplémentaires ou de privilégier des batteries à double cellule.

Une évolution stratégique pour rester compétitif

L’arrivée des batteries au silicium-carbone dans les Galaxy Z montre que Samsung est prêt à moderniser une technologie restée relativement stable ces dernières années. Face aux fabricants chinois, qui proposent déjà des batteries plus généreuses dans des smartphones toujours plus fins, le groupe sud-coréen ne peut plus se contenter d’améliorations progressives.

Reste à savoir si cette innovation franchira rapidement le cap des smartphones traditionnels. Si Samsung parvient à concilier performances, contraintes réglementaires et maîtrise des coûts, les futurs Galaxy S pourraient enfin offrir une autonomie sensiblement supérieure sans compromettre leur design. Plus qu’une simple évolution technique, cette transition pourrait devenir l’un des principaux arguments différenciants de la prochaine génération de flagships.