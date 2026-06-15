Alors que plusieurs constructeurs Android semblent séduits par les interfaces inspirées du verre et des effets visuels immersifs, OPPO adopte une approche différente.

Selon les dernières déclarations de l’équipe en charge du design de ColorOS, la prochaine version du système, alias ColorOS 17, privilégiera l’expérience utilisateur et les optimisations plutôt qu’une refonte esthétique spectaculaire.

Un choix qui pourrait permettre à OPPO de se démarquer au moment où l’industrie multiplie les expérimentations visuelles.

Les rumeurs évoquaient une interface plus spectaculaire

Tout a commencé avec plusieurs fuites publiées par le célèbre informateur Digital Chat Station. Selon ces informations, une future interface Android baptisée « C17 » devait introduire :

Un design davantage inspiré du verre

Des coins plus homogènes à travers l’interface

De nouveaux effets de lumière dynamiques

Une interaction basée sur un système de champ lumineux (Light Field)

Une adaptation intelligente des couleurs grâce à l’IA

Des matériaux visuels simulant le verre

L’ensemble évoquait clairement la tendance actuelle vers des interfaces plus immersives et plus tridimensionnelles.

OPPO calme les attentes

Face aux spéculations associant ces nouveautés à ColorOS 17, Chen Xi, directeur du design de ColorOS, a tenu à clarifier la situation. Selon lui, les descriptions relayées ne concerneraient probablement pas le futur système de OPPO.

Le responsable explique que la confusion vient notamment du terme « Light Field », déjà utilisé depuis plusieurs années dans la philosophie de design de ColorOS.

Plus intéressant encore, Chen Xi affirme qu’un autre constructeur Android travaillerait actuellement sur une approche beaucoup plus radicale du design « Liquid Glass ».

L’expérience utilisateur avant l’effet visuel

OPPO semble vouloir prendre une direction plus pragmatique. D’après les déclarations du responsable design, ColorOS 17 devrait principalement se concentrer sur l’optimisation des performances, la fluidité générale du système, l’amélioration des usages quotidiens, le raffinement des interactions existantes et une meilleure cohérence de l’expérience utilisateur.

Autrement dit, OPPO préfère peaufiner les fondations plutôt que multiplier les effets graphiques.

Une stratégie qui contraste avec celle de certains concurrents cherchant à rapprocher Android des nouvelles interfaces fortement animées popularisées récemment dans l’industrie.

Un choix stratégique dans un marché mature

Cette position n’est pas anodine. Aujourd’hui, les interfaces Android haut de gamme offrent déjà un niveau de maturité très élevé. Les gains les plus perceptibles pour les utilisateurs ne viennent plus forcément du design mais de la rapidité, de l’autonomie ou de l’intelligence logicielle.

OPPO semble avoir compris qu’une animation spectaculaire impressionne lors d’une présentation, mais qu’une meilleure gestion de la mémoire ou une navigation plus fluide sont souvent plus appréciées sur le long terme.

Lancement attendu en septembre

ColorOS 17 devrait faire ses débuts officiels en Chine dès septembre prochain avec la future série OPPO Find X10. Le déploiement sur les autres smartphones compatibles devrait ensuite suivre progressivement.

Même sans révolution graphique annoncée, cette nouvelle version pourrait marquer une étape importante pour OPPO si les optimisations promises se traduisent par une amélioration tangible du confort d’utilisation.

Dans un marché où beaucoup de constructeurs cherchent à impressionner visuellement, OPPO semble faire le pari plus discret — mais potentiellement plus pertinent — de l’efficacité.