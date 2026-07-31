Spotify veut accompagner les coureurs bien au-delà de la simple diffusion musicale. Le service de streaming déploie Running Mode, une nouvelle fonctionnalité réservée aux abonnés Premium qui génère automatiquement une playlist personnalisée en fonction du type d’entraînement prévu, de sa durée et du rythme souhaité.

L’objectif est simple : éviter qu’une chanson trop lente ou mal choisie ne casse la dynamique d’une séance de course.

Cette nouveauté illustre une évolution plus large de Spotify, qui mise de plus en plus sur l’intelligence artificielle pour adapter la musique au contexte d’utilisation plutôt que de proposer de simples playlists génériques.

Une playlist pensée pour chaque séance de course

Avec Running Mode, Spotify ne demande plus seulement quel genre musical vous aimez. Le service prend désormais en compte plusieurs paramètres liés à votre entraînement, notamment le type de séance, sa durée, le tempo recherché et vos préférences musicales.

L’application construit ensuite automatiquement une playlist destinée à accompagner l’intégralité de votre sortie, depuis les premiers kilomètres jusqu’à la phase de récupération.

L’objectif consiste à maintenir une cohérence musicale tout au long de l’effort sans que l’utilisateur ait besoin de modifier lui-même sa sélection de morceaux.

Des entraînements adaptés à différents profils de coureurs

Dès son lancement, Running Mode propose 25 programmes prédéfinis. Les utilisateurs peuvent choisir différents formats d’entraînement, parmi lesquels les sorties à allure régulière, les séances d’intervalles ou encore les entraînements en pyramide. Chaque programme reste personnalisable. Spotify permet notamment d’ajuster le genre musical, la durée de la séance et le nombre de battements par minute (BPM).

Cette approche permet de rapprocher davantage la musique du rythme recherché pendant l’entraînement.

Une personnalisation basée sur vos goûts

L’une des particularités de Running Mode réside dans son fonctionnement. Deux utilisateurs sélectionnant exactement le même entraînement n’obtiendront pas nécessairement la même playlist. Spotify s’appuie sur l’historique d’écoute propre à chaque abonné afin de générer une sélection cohérente avec ses habitudes musicales.

Cette technologie repose sur Prompted Playlist, le système de génération de playlists assisté par intelligence artificielle déjà utilisé par la plateforme. Celui-ci combine les préférences musicales des utilisateurs avec des consignes spécifiques afin de créer des sélections particulièrement ciblées.

Spotify indique d’ailleurs que les demandes liées au sport figurent aujourd’hui parmi les usages les plus populaires de cette technologie.

Des consignes audio intégrées à la séance

Running Mode ne se limite pas à la musique. Les utilisateurs peuvent également activer des instructions vocales en anglais, destinées à accompagner leur entraînement. Ces interventions fournissent des indications sur le déroulement de la séance ou encore des encouragements pendant l’effort. Toutefois, Spotify précise que ces messages restent discrets afin de ne pas interrompre constamment la lecture musicale.

L’objectif est de proposer une expérience proche de celle d’un coach virtuel tout en conservant la musique au centre de l’expérience.

Spotify revient sur une idée abandonnée il y a plusieurs années

Ce n’est pas la première fois que Spotify s’intéresse au running. Il y a plus de dix ans, la plateforme avait déjà lancé une fonctionnalité capable de détecter automatiquement le rythme de course grâce aux capteurs du smartphone afin d’adapter la musique en temps réel. Cette technologie avait finalement été abandonnée en 2018.

Running Mode adopte une philosophie différente.

Plutôt que de mesurer en permanence la cadence du coureur, Spotify demande à l’utilisateur de définir son entraînement à l’avance, ce qui simplifie considérablement le fonctionnement du service.

Un compagnon musical, pas un coach sportif

Spotify tient également à clarifier le positionnement de cette nouveauté. Running Mode ne transforme pas l’application en montre connectée ou en plateforme de suivi sportif. Aucune fonction de GPS, du suivi de distance, de la mesure de vitesse et des statistiques d’entraînement, n’est intégrée pour le moment.

La fonctionnalité se concentre exclusivement sur la création d’une expérience musicale adaptée à la pratique de la course à pied.

Une disponibilité encore limitée

Running Mode est disponible dès aujourd’hui via le hub Fitness de Spotify. Le lancement concerne uniquement les abonnés Spotify Premium, les utilisateurs d’iPhone et plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Irlande, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suède.

Spotify n’a pas encore communiqué de calendrier concernant une arrivée sur Android ni un déploiement dans d’autres régions.

Spotify poursuit sa transformation en assistant intelligent

Avec Running Mode, Spotify confirme une évolution stratégique amorcée depuis plusieurs années. La plateforme ne cherche plus uniquement à proposer le plus vaste catalogue musical, mais à utiliser l’intelligence artificielle pour adapter chaque écoute au contexte de l’utilisateur.

Après les playlists générées par IA, les recommandations ultra-personnalisées et les listes créées à partir de simples descriptions textuelles, le service franchit une nouvelle étape en intégrant directement la musique dans le déroulement d’une activité physique. Si cette approche séduit les sportifs, Spotify pourrait progressivement étendre ce principe à d’autres usages du quotidien, faisant de la personnalisation contextuelle l’un des piliers de son expérience utilisateur.