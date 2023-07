Spotify augmente les prix de ses forfaits Premium

Le service de streaming musical Spotify a annoncé aujourd’hui qu’il augmentait les prix de ses forfaits premium. Cette augmentation de prix aura un impact sur un nombre important d’utilisateurs dans 53 pays et territoires, y compris la France. Outre l’hexagone, les autres marchés importants concernés par cette hausse des prix sont l’Australie, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, le Royaume-Uni, Hong Kong, Israël, l’Islande, l’Italie, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Suède et Singapour.

Pour les utilisateurs français, le prix du plan Premium individuel passera de 9,99 euros à 10,99 euros par mois. Le prix du plan familial passera de 16,99 euros à 17,99 euros par mois. Les forfaits étudiants passeront de 4,99 euros à 5,99 euros par mois. Alors que la plupart des prix ont été augmentés d’un euro, le prix du plan Premium Duo a augmenté de deux euros, passant de 12,99 à 14,99 euros.

Cette augmentation n’est pas très importante, mais elle intervient alors que Spotify doit faire face à une concurrence accrue de la part d’autres services de streaming tels qu’Apple Music et Amazon Music, dont certains ont également augmenté leurs prix récemment. Dans son annonce, Spotify affirme que ce changement de prix permettra à l’entreprise d’offrir plus de valeur aux fans et aux artistes sur sa plateforme.

Spotify contacte les abonnés existants par e-mail pour leur annoncer que la hausse des prix entre en vigueur et que le prochain mois de facturation de leur compte sera une période de grâce pendant laquelle le tarif précédent sera appliqué avant d’être mis à jour pour refléter les nouveaux tarifs Premium.

Les hausses de prix de Spotify sont rares

Bien que Spotify ait ajusté ses tarifs dans différents pays, le service n’est pas connu pour augmenter fréquemment ses prix. Par le passé, Spotify a été critiqué par certains utilisateurs, qui estimaient que le service devenait trop cher. Cependant, Spotify a défendu sa tarification, arguant qu’elle est nécessaire pour couvrir les coûts des licences musicales et pour investir dans de nouvelles fonctionnalités.

Malgré l’augmentation des prix, Spotify devrait rester le service de streaming musical le plus populaire au monde. L’entreprise compte plus de 381 millions d’utilisateurs actifs, dont 172 millions d’abonnés premium. La popularité de Spotify est due à plusieurs facteurs, notamment sa vaste bibliothèque musicale, son interface conviviale et ses prix compétitifs. L’entreprise a également réussi à étendre sa portée à de nouveaux marchés, tels que l’Inde et l’Afrique, où sa stratégie de prix bas devrait se poursuivre dans un avenir proche.