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Google Pixel Watch 5 : de nouveaux visuels dévoilent les deux tailles avant le lancement officiel

Google Pixel Watch 5 : de nouveaux visuels dévoilent les deux tailles avant le lancement officiel

À quelques jours de la conférence estivale de Google, les fuites s’accélèrent. Après plusieurs révélations concernant la gamme Pixel 11, c’est désormais la Pixel Watch 5 qui se retrouve sous les projecteurs. De nouveaux rendus publiés par le célèbre leaker Evan Blass offrent l’un des aperçus les plus complets de la future montre connectée de Google, confirmant son design et plusieurs choix techniques avant son officialisation attendue le 12 août.

Si cette nouvelle génération ne semble pas bouleverser l’esthétique de la Pixel Watch, elle illustre la volonté de Google de faire évoluer progressivement son écosystème plutôt que de repartir d’une feuille blanche.

Un design fidèle à l’identité de la Pixel Watch

Les nouvelles images montrent les deux formats qui devraient être proposés cette année. Google conserverait ainsi une version de 41 mm et un modèle plus imposant de 45 mm. L’emblématique design circulaire de la gamme reste pratiquement inchangé, avec son verre bombé et son boîtier aux lignes épurées.

Cette continuité confirme la stratégie de Google, qui préfère affiner une formule déjà bien identifiée plutôt que d’adopter une refonte radicale.

Selon les informations issues des précédentes fuites, les deux modèles devraient être proposés dans plusieurs finitions. Le modèle 41 mm apparaîtrait notamment en coloris Dark Anthracite, tandis que la version 45 mm serait présentée en Pyrite. Google prévoirait également une finition Silver pour les deux tailles et une variante Gold, réservée au modèle de 41 mm.

Comme souvent chez Google, les coloris devraient jouer un rôle important dans la différenciation de la gamme tout en conservant une esthétique relativement sobre.

Le connecteur latéral fait son retour

Les nouveaux visuels permettent également d’observer l’arrière du boîtier. Ils semblent confirmer le retour du connecteur de charge latéral, déjà aperçu sur les précédentes générations de Pixel Watch. En revanche, aucun indice ne laisse penser que Google réintroduira une recharge sans fil compatible avec les standards universels.

Plusieurs observateurs espéraient le retour d’une solution de recharge plus flexible, mais les différentes fuites convergent vers le maintien du système propriétaire de Google.

Une montre déjà aperçue dans les applications Google

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la Pixel Watch 5 apparaît avant son lancement. La montre avait déjà été repérée dans l’application Google Health, où son design avait brièvement été visible avant sa présentation officielle. Cette apparition précoce témoigne du rythme soutenu auquel Google prépare actuellement le renouvellement de son écosystème matériel.

À l’approche de la conférence du 12 août, les éléments concernant les nouveaux produits deviennent de plus en plus nombreux, laissant peu de place au suspense.

Le 12 août, un événement majeur pour l’écosystème Pixel

La Pixel Watch 5 ne sera pas la seule vedette de l’événement. Google devrait également dévoiler la gamme Pixel 11, de nouvelles fonctionnalités logicielles liées à l’intelligence artificielle et des évolutions de son écosystème connecté.

Comme lors des précédentes éditions, l’intégration entre Android, Gemini et les appareils Pixel devrait occuper une place centrale dans la présentation.

L’objectif est clair : proposer une expérience unifiée où smartphones, montres connectées et services IA fonctionnent de manière toujours plus cohérente.

Une hausse de prix qui pourrait faire débat

Si le design semble rassurer les amateurs de la gamme, le tarif pourrait en revanche susciter davantage de discussions. Les précédentes rumeurs évoquent une augmentation d’environ 50 dollars par rapport à la génération actuelle.

Cette hausse s’inscrirait dans une tendance observée sur l’ensemble du marché des objets connectés, où l’augmentation des coûts de production et l’intégration de nouvelles fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle exercent une pression croissante sur les prix.

Reste à savoir si Google accompagnera cette évolution tarifaire par des améliorations suffisamment significatives en matière d’autonomie, de santé connectée ou de performances.

Google poursuit une évolution par petites touches

À travers cette Pixel Watch 5, Google semble privilégier une stratégie de continuité plutôt qu’une révolution. Les premières images suggèrent une montre qui conserve les codes esthétiques ayant fait le succès de la gamme tout en affinant progressivement son expérience utilisateur.

Dans un marché où les montres connectées atteignent une certaine maturité, l’innovation passe désormais moins par le design que par l’intégration logicielle et l’intelligence artificielle. Si les fuites se confirment, la Pixel Watch 5 pourrait ainsi renforcer la cohérence de l’écosystème Pixel plutôt que chercher à impressionner par une transformation radicale. La réponse définitive sera apportée le 12 août, lors de la conférence annuelle de Google.