À quelques jours de sa présentation officielle, le Honor Robot Phone n’a pratiquement plus de secrets. Après avoir mis en avant son spectaculaire module photo motorisé et confirmé plusieurs innovations en imagerie, une nouvelle fuite révèle désormais l’ensemble de sa fiche technique. Écran ultra-lumineux, batterie imposante, puce Snapdragon haut de gamme et processeurs maison : Honor semble vouloir faire de ce smartphone bien plus qu’un simple concept technologique.

Le rendez-vous est fixé au 12 août, mais les derniers détails donnent déjà une idée très précise des ambitions du constructeur.

Un écran compact, mais particulièrement ambitieux

D’après le leaker Digital Chat Station, le Honor Robot Phone serait équipé d’un écran LTPO plat de 6,3 pouces affichant une définition de 2640 × 1216 pixels. Contrairement à de nombreux smartphones premium misant encore sur des dalles incurvées, Honor opterait ici pour un écran totalement plat, un choix qui séduit de plus en plus d’utilisateurs pour son confort d’utilisation et sa meilleure résistance aux manipulations accidentelles.

La luminosité constituerait l’un de ses principaux arguments avec un pic annoncé de 6 800 nits, un niveau particulièrement élevé qui devrait garantir une excellente lisibilité en extérieur.

Honor pourrait également intégrer un revêtement antireflet (AR) destiné à limiter les reflets sous un fort ensoleillement, une technologie encore relativement rare sur les smartphones.

Snapdragon haut de gamme et batterie XXL

Sous le capot, le Robot Phone embarquerait le Snapdragon 8 Elite Gen 5, actuellement attendu comme l’une des plateformes Android les plus performantes du marché. Mais, c’est surtout sa batterie qui attire l’attention.

La fuite évoque désormais une capacité de 7 060 mAh, contre environ 6 000 mAh dans les premières indiscrétions. Si cette information se confirme, Honor proposerait l’une des batteries les plus généreuses jamais intégrées à un smartphone premium compact. La recharge rapide serait assurée par un adaptateur 120 W, directement fourni dans la boîte.

Cette combinaison pourrait offrir un excellent équilibre entre autonomie prolongée et temps de recharge extrêmement réduit.

Trois puces propriétaires pour optimiser chaque fonction

Honor poursuit également sa stratégie de différenciation en développant ses propres composants. Le Robot Phone intégrerait trois puces dédiées :

C1, chargée d’améliorer la qualité des communications radio et du signal réseau

E2, responsable de la gestion énergétique et de l’optimisation de la consommation

H1, spécialisée dans le traitement d’image du module photo motorisé.

Cette approche rappelle la stratégie adoptée par Apple, Google ou encore Xiaomi, qui multiplient les coprocesseurs spécialisés afin d’optimiser certaines tâches sans solliciter en permanence le processeur principal.

Un module photo qui reste la véritable vedette

Le principal élément de différenciation du Robot Phone reste évidemment son système photographique. Le capteur principal utiliserait un capteur de 200 mégapixels au format 1/1,28 pouce, doté d’une ouverture f/1.6 et d’une focale équivalente à 23 mm. Sa particularité réside dans son installation sur un bras motorisé stabilisé, capable de déplacer physiquement le module afin d’améliorer la stabilisation et le suivi des sujets.

À ses côtés prendrait place un second capteur de 200 mégapixels, cette fois associé à un téléobjectif périscopique de 1/1,4 pouce, ouvrant à f/2.6 et proposant un zoom optique 2,7x.

Honor avait déjà indiqué avoir déposé plus d’une centaine de brevets autour de cette architecture photographique, signe que cette technologie constitue l’un des piliers de sa stratégie haut de gamme.

Honor cherche à se distinguer autrement que par la puissance

Sur un marché où les smartphones premium se ressemblent de plus en plus, Honor semble vouloir remettre l’innovation matérielle au centre de la conversation. Le Robot Phone ne se contente pas d’accumuler les caractéristiques techniques. Son appareil photo motorisé, ses puces propriétaires et sa batterie particulièrement généreuse traduisent une volonté de proposer une expérience différente plutôt qu’une simple montée en puissance.

Il faudra naturellement attendre la présentation officielle du 12 août pour confirmer l’ensemble de ces informations et découvrir les performances réelles de ce système inédit.

Mais une chose apparaît déjà clairement : Honor ne cherche plus seulement à rivaliser avec les leaders du marché. La marque tente désormais d’imposer sa propre vision du smartphone haut de gamme, où matériel, intelligence artificielle et innovation mécanique travaillent de concert pour offrir une expérience qui sort des standards actuels.