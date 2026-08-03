Samsung semble vouloir élargir sa stratégie audio bien au-delà de ses écouteurs traditionnels. Après la fuite des futurs Galaxy Buds On, un second modèle inédit fait déjà parler de lui. Cette fois, le constructeur sud-coréen viserait les sportifs avec une paire d’écouteurs dotée d’un système de maintien par crochet, une conception largement adoptée par la concurrence, mais encore absente du catalogue Galaxy.

Si ces informations se confirment, Samsung pourrait enfin proposer une gamme d’écouteurs adaptée à des usages bien distincts, allant de l’écoute quotidienne aux activités sportives intensives.

Un nouveau modèle pensé pour les sportifs

D’après les informations publiées par SamMobile, Samsung développerait actuellement un nouveau projet interne connu sous le nom de code « Buds Canal 5 ». Les premiers rendus ayant fuité montrent un design radicalement différent de celui des Galaxy Buds actuels.

Chaque écouteur intégrerait un embout intra-auriculaire et un large crochet plat venant épouser le contour de l’oreille. Ce type de conception est déjà largement utilisé sur les écouteurs destinés au running, au fitness ou au cyclisme, où la stabilité constitue un critère essentiel.

Un maintien renforcé pendant l’effort

Le principal objectif de ce design est évident : empêcher les écouteurs de bouger pendant les activités physiques. Contrairement aux modèles actuels de Samsung, qui reposent uniquement sur l’ajustement de l’embout dans le conduit auditif, le crochet assure un second point d’appui autour de l’oreille.

Cette architecture réduit considérablement les risques de chute lors de la course à pied, des séances de musculation, des entraînements intensifs et des déplacements rapides.

Pour les utilisateurs sportifs, il s’agit d’un avantage bien plus important qu’une simple évolution esthétique.

Un positionnement inédit dans la gamme Galaxy Buds

Jusqu’à présent, Samsung proposait essentiellement une seule philosophie de conception. Les récents Galaxy Buds 4 Pro utilisent des embouts en silicone avec une tige verticale, tandis que les Galaxy Buds 4 adoptent une approche semi-ouverte.

Avec les futurs Galaxy Buds On, attendus selon les rumeurs, Samsung explorerait également le segment des écouteurs ouverts privilégiant la perception de l’environnement. Le modèle « Buds Canal 5 » viendrait compléter cette stratégie en ciblant un usage spécifique : le sport.

Le constructeur couvrirait ainsi plusieurs profils d’utilisateurs avec des produits distincts plutôt qu’un modèle unique censé répondre à tous les besoins.

Les caractéristiques techniques restent inconnues

Pour l’instant, les fuites concernent essentiellement le design. Aucune information fiable n’a encore filtré concernant les spécifications techniques. Plusieurs éléments restent donc en suspens : la présence ou non d’une réduction active de bruit (ANC), le niveau de certification contre l’eau et la poussière, l’autonomie, les fonctionnalités liées à Galaxy AI et le prix de commercialisation.

Il faudra attendre une communication officielle pour savoir si Samsung compte positionner ce modèle comme un produit premium ou comme une alternative plus abordable destinée aux sportifs.

Samsung diversifie enfin son offre audio

Pendant plusieurs années, Samsung a conservé une approche relativement conservatrice pour ses écouteurs sans fil. À l’exception des surprenants Galaxy Buds Live et leur célèbre forme de haricot, la gamme a évolué principalement par petites touches.

Toutefois, les dernières fuites montrent une accélération. En quelques jours seulement, deux nouveaux concepts très différents ont émergé : les Galaxy Buds On, orientés vers une écoute ouverte et une meilleure perception de l’environnement et ces nouveaux écouteurs à crochet, pensés pour les activités sportives. Cette diversification rapproche progressivement Samsung des stratégies adoptées depuis plusieurs années par des acteurs comme Beats, JBL, Sony ou encore Shokz, qui multiplient les formats selon les usages.

Samsung adapte son écosystème à des usages de plus en plus spécialisés

Cette évolution traduit une transformation plus large du marché des écouteurs sans fil. Longtemps, les constructeurs cherchaient à concevoir un modèle capable de satisfaire tous les utilisateurs. Aujourd’hui, la tendance est à la spécialisation : écoute ouverte pour les déplacements urbains, réduction de bruit pour les voyages, modèles premium pour les audiophiles et désormais écouteurs dédiés au sport.

Samsung semble vouloir suivre cette logique en segmentant davantage sa gamme Galaxy Buds. Une stratégie cohérente à l’heure où les écouteurs sont devenus de véritables accessoires du quotidien, utilisés dans des contextes très différents. Reste désormais à savoir quand ces nouveaux modèles seront officialisés et sous quel nom ils arriveront sur le marché. Si les fuites actuelles se confirment, Samsung pourrait bientôt disposer de l’une des gammes d’écouteurs les plus complètes de son histoire, capable de répondre à des besoins bien plus variés que par le passé.