L’intelligence artificielle s’invite un peu plus dans le suivi du bien-être. Samsung déploie en version bêta Health Assistant, un assistant conversationnel intégré à l’application Samsung Health capable d’interpréter les données collectées par les appareils Galaxy et de répondre à des questions personnalisées sur la santé et les habitudes de vie.

Avec cette nouveauté, le géant sud-coréen ambitionne de transformer les nombreuses informations générées par ses montres et bagues connectées en conseils plus accessibles et plus compréhensibles.

Une IA qui relie toutes les données de Samsung Health

Health Assistant est directement intégré à Samsung Health et s’appuie sur cinq grands domaines de suivi :

le sommeil

l’activité physique

la nutrition

la pleine conscience

les constantes vitales

Plutôt que d’afficher ces informations séparément, l’assistant est capable d’établir des liens entre elles afin de mettre en évidence certaines tendances. Par exemple, il peut expliquer comment une mauvaise nuit de sommeil influence le niveau d’énergie ou les performances sportives, ou encore montrer l’impact de certaines habitudes alimentaires sur le bien-être général.

L’objectif est de proposer une vision globale de la santé de l’utilisateur plutôt qu’une succession de graphiques difficiles à interpréter.

Des réponses personnalisées grâce aux appareils Galaxy

L’assistant exploite les données collectées par les Galaxy Watch et la Galaxy Ring, mais également les informations saisies manuellement dans Samsung Health. Les utilisateurs peuvent ainsi poser des questions en langage naturel et obtenir des réponses basées sur l’ensemble de leurs données personnelles.

Samsung précise que les recommandations fournies par Health Assistant ont été validées par des médecins ainsi que par des coachs santé certifiés.

Certaines fonctionnalités, comme le calcul de l’Energy Score, nécessitent toutefois des mesures spécifiques, notamment les données de sommeil, d’activité physique et de fréquence cardiaque nocturne enregistrées par une montre ou une bague Galaxy compatible.

Une personnalisation encore plus poussée à venir

Samsung ne compte pas s’arrêter là. Le constructeur prévoit déjà d’enrichir son assistant grâce à son Personal Data Engine, une plateforme destinée à mieux contextualiser les recommandations.

À terme, Health Assistant pourrait notamment prendre en compte les événements du calendrier, les habitudes quotidiennes ou encore les préférences personnelles de l’utilisateur. L’entreprise travaille également sur des fonctionnalités de coaching orientées vers des objectifs précis, comme la gestion du poids ou l’amélioration de certaines habitudes de vie.

Cette évolution rapproche progressivement Samsung Health d’un véritable coach numérique personnalisé.

Une nouvelle bataille autour de l’IA dédiée à la santé

Avec Health Assistant, Samsung rejoint un marché devenu particulièrement stratégique. Google propose déjà Health Coach, un assistant basé sur Gemini capable d’exploiter les données des montres Pixel Watch, des appareils Fitbit ainsi que certaines informations médicales. Son accès est toutefois conditionné à un abonnement mensuel.

De son côté, Oura Advisor analyse les données biométriques recueillies par la bague connectée Oura afin de fournir des conseils personnalisés sur le sommeil, l’activité physique et la récupération.

Samsung n’a pas encore précisé si Health Assistant deviendra un service payant lors de son lancement officiel. Pour le moment, la version bêta est réservée à certains utilisateurs éligibles aux États-Unis, sans calendrier annoncé pour un déploiement international ni liste complète des appareils compatibles.

L’IA comme interprète des données de santé

Samsung insiste sur un point essentiel : Health Assistant n’a pas vocation à remplacer un professionnel de santé. L’assistant ne fournit ni diagnostic médical ni recommandation thérapeutique. Son rôle consiste uniquement à faciliter la compréhension des données recueillies au quotidien et à aider les utilisateurs à mieux identifier certaines tendances liées à leur mode de vie.

Cette approche illustre l’évolution actuelle des applications de santé connectée. Après avoir multiplié les capteurs capables de mesurer le sommeil, la fréquence cardiaque ou l’activité physique, les fabricants cherchent désormais à résoudre un autre défi : rendre ces informations réellement exploitables. Dans cette nouvelle course à l’intelligence artificielle, la valeur ne réside plus uniquement dans la collecte des données, mais dans la capacité à les transformer en conseils personnalisés, simples à comprendre et adaptés au quotidien de chaque utilisateur.