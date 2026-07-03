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Galaxy S27 Pro et S27 Ultra : Samsung préparerait enfin une vraie révolution pour la caméra selfie

Galaxy S27 Pro et S27 Ultra : Samsung préparerait enfin une vraie révolution pour la caméra selfie

Après plusieurs générations de smartphones haut de gamme équipés du même capteur frontal de 12 mégapixels, Samsung pourrait enfin moderniser l’un des éléments les plus critiqués de ses Galaxy S.

Selon plusieurs fuites relayées par le leaker réputé Ice Universe, les futurs Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra bénéficieraient d’une toute nouvelle caméra selfie de 16 mégapixels. Mais la nouveauté ne se limiterait pas à une simple augmentation de la définition.

Une nouvelle caméra frontale de 16 mégapixels

D’après les informations disponibles, Samsung abandonnerait enfin son capteur 12 mégapixels utilisé depuis plusieurs générations au profit d’un nouveau module de 16 mégapixels. Cette évolution pourrait s’accompagner d’un changement bien plus important : l’adoption d’un capteur carré.

Cette technologie rappelle celle inaugurée récemment par Apple sur la série iPhone 17, qui permet d’exploiter une surface de capture plus importante.

Des selfies en portrait… et en paysage sans tourner le téléphone

L’intérêt principal de ce nouveau capteur serait sa capacité à enregistrer une image suffisamment large pour permettre un recadrage intelligent. Concrètement, il deviendrait possible de réaliser aussi bien des selfies en mode portrait qu’en mode paysage sans avoir à faire pivoter le smartphone.

Le capteur capturerait une image plus grande, puis sélectionnerait automatiquement le bon cadrage selon le format souhaité.

Cette approche facilite notamment les selfies de groupe, les appels vidéo, la création de contenus pour les réseaux sociaux et les vlogs tournés avec la caméra avant. Une fonctionnalité déjà appréciée sur les derniers iPhone et que Samsung pourrait enfin adopter à son tour.

D’autres améliorations seraient également prévues

La caméra frontale ne serait pas la seule à évoluer. Toujours selon Ice Universe, Samsung travaillerait également sur plusieurs améliorations concernant les capteurs arrière des Galaxy S27 Pro et S27 Ultra.

Les deux modèles pourraient notamment intégrer un téléobjectif de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Le Galaxy S26 Ultra dispose déjà d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels ainsi que d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 5x.

La principale interrogation concerne désormais le second téléobjectif.

Le Galaxy S26 Ultra embarque encore un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. Plusieurs observateurs estiment que Samsung pourrait enfin remplacer ce capteur vieillissant par un modèle de 50 mégapixels sur la prochaine génération.

Pour le moment, il reste difficile de savoir si cette amélioration concernera uniquement le Galaxy S27 Pro ou également le Galaxy S27 Ultra.

Samsung miserait davantage sur l’expérience photo

Depuis plusieurs années, Samsung privilégie les améliorations logicielles plutôt que les évolutions matérielles de ses appareils photo. La série Galaxy S27 pourrait marquer un changement de stratégie.

En combinant de nouveaux capteurs, des traitements d’image toujours plus performants et les capacités d’intelligence artificielle développées autour de Galaxy AI, Samsung chercherait à renforcer encore sa position face à Apple, Google ou Xiaomi sur le segment de la photographie mobile.

Des informations à prendre avec prudence

Comme toujours, ces informations reposent sur des fuites et n’ont pas été confirmées officiellement par Samsung. Ice Universe dispose d’un excellent historique concernant les futurs smartphones Galaxy, ce qui donne un certain crédit à ces révélations.

Si elles se confirment, les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra pourraient bien proposer la plus importante évolution photographique de Samsung depuis plusieurs années, aussi bien pour les selfies que pour la photographie classique.