PS5 Pro vs Xbox Series X : Quelle console devrais-tu choisir ?

Lorsqu’il s’agit de consoles, des choix comme la PS5 de Sony et la Xbox Series X sont les premiers à venir à l’esprit. Et bien que nous ayons vu de nombreuses comparaisons entre elles, la nouvelle PS5 Pro est la dernière née.

Les nouveaux et les anciens joueurs doivent déjà se demander quelle équipe rejoindre maintenant que la Pro est arrivée. Pour vous aider à prendre cette décision difficile, j’ai décidé de comparer la PS5 Pro et la Xbox Series X sur plusieurs critères.

Voyons voir quelle console arrive en tête, d’accord ?

PS5 Pro vs Xbox Series X: Spécifications

Module PS5 Pro Xbox Series X CPU Processeur personnalisé AMD Zen 2 à 8 cœurs avec option Game Boost Huit cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur personnalisé Zen 2 GPU Processeur graphique AMD personnalisé basé sur la variante PS5 avec une meilleure vitesse de calcul 12,155 TFLOPS, 52 unités de calcul à 1,825 GHz GPU personnalisé RDNA 2 RAM Taille de RAM inconnue avec une vitesse 28 % plus rapide que celle de la PS5 de base 16 Go GDDR6 avec bus 320 mb Stockage SSD personnalisé de 2 To avec interface à 12 canaux et 5,5 Go/s SSD NVME personnalisé de 1 To avec 2,4 Go/s Prise en charge de la résolution Jusqu’à 4K à 60 Hz. Meilleure performance grâce à une technologie d’upscaling propriétaire 4K à 60 fps, jusqu’à 4K à 120 fps, 8K à 60 fps Support du Raytracing Oui Oui (limité) Support de l’upscaling Oui, via une solution propriétaire PSSR 4K upscaling par IA

PS5 Pro vs Xbox Series X: Performances

Lorsqu’il s’agit d’acquérir une console, les performances passent évidemment en premier. Voici toutes les comparaisons de performances importantes entre la PS5 Pro et la Xbox Series X.

CPU

Nous commençons par remarquer que la nouvelle PS5 Pro est équipée du même processeur que la PS5 de base. Cela signifie que la console ne verra pas beaucoup de changements dans le traitement des jeux en ce qui concerne la puissance du processeur. Cependant, la PS5 Pro dispose d’un mode Boost. Celui-ci permet d’améliorer légèrement les performances des jeux.

D’autre part, la Xbox Series X est déjà équipée d’un processeur cadencé à 3,8 GHz. Bien que les deux consoles utilisent le même processeur Zen 2 à 8 cœurs, la Xbox Series X dispose d’un léger avantage en ce qui concerne le processeur, étant donné que vous n’aurez pas à utiliser de mode spécial.

Cependant, il sera difficile de remarquer les performances du processeur si la PS5 Pro fonctionne toujours en mode Boost. Espérons qu’il n’y aura pas de brûlures.

GPU

Alors que les performances du CPU sont presque similaires, c’est au niveau du GPU que la PS5 Pro a été améliorée. Alors que Sony prétend que le GPU a été amélioré avec des spécifications inconnues, la PS5 Pro est dotée d’une puissance de rendu supérieure de 45 %. En outre, la variante Pro de la console de Sony comporte 67 % d’unités de calcul en plus que la PS5 actuelle.

D’autre part, la Xbox Series X fonctionne avec l’ancien GPU à architecture RDNA 2. Malgré cela, la Xbox Series X avait déjà un avantage sur la PS5 de base en termes de performances du GPU, puisqu’elle fonctionne avec 12,155 TFLOPS. C’est déjà plus que les 10,23 TFLOPs de la PS5 de base.

Toutefois, comme nous ne disposons pas encore des chiffres exacts, il est possible que les performances de la PS5 Pro soient bien plus élevées. En l’état actuel des choses, c’est la Xbox Series X qui l’emporte.

Mémoire vive et stockage

En matière de mémoire et de stockage, la PS5 Pro et la Xbox Series X ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. En termes de mémoire vive, la PlayStation 5 Pro est 28 % plus rapide que la PS5 normale. Bien qu’il n’y ait pas encore de chiffres sur la taille de la mémoire vive, on peut s’attendre à ce qu’il n’y ait que peu ou pas de changements. En revanche, la Xbox Series X dispose de 16 Go de mémoire vive GDDR6. Les différences au niveau de la mémoire vive ne sont donc pas significatives.

Cependant, en ce qui concerne le stockage, la Xbox Series X dispose d’un SSD NVME de 1 To. En revanche, la PS5 Pro dispose d’un énorme espace de stockage de 2 To. Malheureusement, même la série X de 2 To est moins chère que la PS5 Pro, ce qui nous incite à choisir cette dernière. D’autant plus que la Pro n’a même pas de lecteur de disque.

Ray tracing et mise à l’échelle

Bien que les deux consoles prennent en charge le ray tracing, la Xbox Series X a ses limites. La PS5 Pro, en revanche, dispose désormais d’un ray tracing amélioré, même par rapport à son aînée. Grâce au ray tracing avancé, la Pro bénéficie d’un éclairage et d’une fidélité précis, sans compromis sur les performances. De plus, la PS5 Pro est équipée de la fonction PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) qui permet d’augmenter l’échelle des jeux pour améliorer encore les performances.

Par rapport à la PlayStation 5 Pro, la Xbox Series X n’a pas grand-chose à offrir en matière d’upscaling. Certes, elle dispose d’une option de mise à l’échelle 4K, mais la qualité n’est pas aussi bonne que la 4K native. Nous pouvons dire qu’en termes de performances, les deux peuvent être idéales pour l’upscale, mais la PS5 Pro conserve la qualité grâce à l’AI Accelerator, car elle peut également prendre en charge la 4K@60Hz.

PS5 Pro vs Xbox Series X: Jeux

Une fois la question des performances réglée, parlons de la ludothèque. Si nous commençons par Sony, les jeux fonctionnant sur la PS5 Pro seront appelés PS5 Pro Enhanced Games. Pour l’instant, nous ne disposons que de 13 jeux portant ce label. Cependant, Sony a déjà confirmé que 30 à 40 titres étaient déjà en cours de développement. Ce chiffre peut sembler relativement bas par rapport à la série X.

La Xbox Series X compte actuellement plus de 448 jeux si l’on exclut les jeux rétrocompatibles. Mais, il y a un hic. Si l’on compare ce chiffre à celui de la PS5 de base, il est assez bas. De plus, les exclusivités Xbox sont déjà en train de se frayer un chemin vers la PS5. Il est donc certain que certains jeux seront dotés du label amélioré, si ce n’est tous.

Par conséquent, si vous souhaitez faire partie du club des exclusivités, la PlayStation offre encore plus de valeur. À moins qu’il n’y ait des exclusivités Xbox que vous voulez essayer dès le premier jour grâce au game pass sans avoir à dépenser beaucoup d’argent.

PS5 Pro vs Xbox Series X: Design

En termes de design, c’est une guerre entre le blanc et le noir mat. Bien que nous ayons vu de nombreuses nouvelles variantes pour la série X, elles tournent principalement autour du modèle noir. Cela donne une impression de galaxie et d’espace lorsque vous avez une Xbox Series X sur votre table de jeu. La PS5 Pro, tout comme la PS5 de base, arbore des plaques blanches avec ses trois bandes noires caractéristiques au milieu.

Les dimensions de la Xbox Series X sont de 14,99 × 14,99 × 30,22 cm. En comparaison, la PlayStation 5 Pro est identique à la PS5 originale avec des dimensions de 39,11 × 25,9 × 10,41 cm. Si vous êtes à la recherche d’un design, tout dépend donc de la palette de couleurs que vous souhaitez pour votre pièce.

Cependant, vous devez acheter séparément un support vertical pour la PS5 Pro, alors que la série X peut se tenir debout toute seule.

PS5 Pro vs Xbox Series X : Prix

Enfin, nous arrivons au facteur le plus important. Après tout, c’est le prix qui décide. La console Xbox Series X, plus ancienne, coûte 549 euros, ce qui peut sembler un peu élevé. Cependant, étant donné que la console est assez ancienne et qu’elle était un peu plus performante que la PS5 de base, elle peut encore la surpasser. De plus, vous pouvez l’acheter moins cher en solde, car elle a été lancée il y a un certain temps.

Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle console dotée de nombreuses améliorations, la PS5 Pro est proposée à 799 euros. Le prix absurde de la PS5 Pro a déjà fait l’objet d’un trolling. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un appareil uniquement numérique pour lequel vous devez acheter un lecteur de disque et un support vertical séparément. Ce n’est vraiment pas donné, et étant donné les performances et des autres modifications qu’elle offre, le prix est loin d’être justifié.

Verdict : Laquelle choisir ?

La question est donc de savoir quelle console vous devriez acheter maintenant. Pour être honnête, la PlayStation 5 Pro pourrait être un bon choix si elle offrait au moins quelques améliorations matérielles pour ce prix. À un prix aussi ridicule, la console n’offre qu’une mise à l’échelle de l’IA avec un stockage de 2 To. C’est à peu près tout.

Comparée à la Xbox Series X, elle reste très performante. Bien sûr, vous n’obtiendrez pas assez d’exclusivités sur la Xbox étant donné que Microsoft s’éloigne de cette notion. Mais il en va de même pour Sony. Nous voyons déjà les exclusivités PS arriver sur PC pour des bénéfices plus importants. Alors, qui sait si elles arriveront aussi du côté vert. Mais si vous voulez une console qui tienne debout sans avoir à acheter un support vertical, qui ait un lecteur de disque intégré et qui dispose de 2 To de stockage, alors optez pour la Xbox Series X et économisez 250 euros.

Alors, quelle console préférez-vous entre la PS5 Pro et la Xbox Series X ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.