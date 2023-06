Microsoft dévoile la Xbox Series S noire avec 1 To de stockage à 350 euros

Lors de son Xbox Games Showcase en juin 2023, Microsoft a annoncé une nouvelle option de console Xbox Series S pour les acheteurs qui sont prêts à passer à la Xbox (ou qui veulent simplement un modèle « S » pour rejoindre leur option « X » existante).

À partir du 1er septembre, vous pourrez vous procurer une console Xbox Series S en Carbon Black avec un disque de 1 To. L’entreprise affirme avoir reçu de nombreux commentaires de la part de consommateurs souhaitant avoir la possibilité d’acheter un modèle doté d’une plus grande capacité de stockage dès sa sortie de l’emballage — ce qui n’est pas surprenant si l’on considère le nombre de titres sur le marché qui peuvent rapidement absorber 100 Go chacun.

Si vous possédez déjà une Xbox Series X, Microsoft affirme que vous trouverez la nouvelle Xbox Series S en Carbon Black assortie, notamment avec la même finition mate. Cela dit, si vous possédez l’actuelle Xbox Series S avec le disque de 512 Go, il n’y a aucune raison de la mettre à niveau — la console a le même niveau de performance, donc vous pouvez tout aussi bien acheter une mise à niveau du disque pour votre Xbox actuelle plutôt que de la mettre à niveau vers la nouvelle offre.

Si la teinte Carbon Black vous séduit, vous pouvez vous procurer la Xbox Series S 1 To Carbon Black au prix de 349 euros, soit 150 euros de moins que la Xbox Series X.

La nouvelle console arrive à temps pour Starfield

Microsoft a annoncé la nouvelle variante de la console lors de sa présentation de jeux, dont la partie la plus excitante était son Direct « Starfield » qui a montré le titre attendu, en partageant des exemples de gameplay et de nombreux détails sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre. Si vous ne possédez pas de Xbox et n’êtes pas prêt à en acheter une, vous pourrez vous procurer le nouveau jeu « Starfield » à partir du 6 septembre sur Steam pour votre PC — à condition d’avoir le matériel nécessaire pour le faire tourner.

Si votre PC n’est pas à la hauteur, vous pouvez vous rendre sur le Microsoft Store pour précommander une Xbox Series S de 1 To dès aujourd’hui. Il y a toujours l’option Xbox Series X. Cette console est plus chère, mais elle est livrée par défaut avec un disque de 1 To, dispose d’un processeur plus puissant, d’un lecteur de disques 4K intégré et prend en charge la vraie résolution 4K (par rapport à la résolution 1440p du modèle Series S). Quoi qu’il en soit, la Xbox Series S supportera « Starfield » — il reste à voir quelles seront les performances.