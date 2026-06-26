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Microsoft augmente fortement le prix des Xbox : une crise historique de la mémoire bouleverse toute l’industrie

Microsoft augmente fortement le prix des Xbox : une crise historique de la mémoire bouleverse toute l’industrie

Les consoles Xbox deviennent officiellement plus chères. Microsoft vient d’annoncer une nouvelle hausse des prix de ses consoles, invoquant une flambée sans précédent du coût des composants mémoire et de stockage. Une décision qui dépasse largement le simple marché du jeu vidéo et illustre les tensions qui secouent actuellement toute l’industrie technologique.

Après Apple, Surface ou encore plusieurs fabricants de PC, c’est désormais au tour de Xbox de subir les conséquences directes de la pénurie mondiale de mémoire.

Jusqu’à 150 dollars de hausse selon les modèles

Microsoft applique une augmentation significative sur plusieurs versions de ses consoles Xbox. Le constructeur indique que les modèles 512 Go voient leur prix augmenter de 100 dollars, les versions 1 To enregistrent une hausse de 150 dollars. Parallèlement, Microsoft met fin à la commercialisation de la version équipée de 2 To de stockage, une décision qui reflète les difficultés actuelles liées au coût des puces NAND et DRAM.

Cette révision tarifaire intervient quelques mois seulement après une précédente augmentation appliquée aux consoles Xbox sur le marché américain.

Selon Microsoft, le secteur traverse une crise inédite.

Le constructeur affirme que le prix moyen des puces mémoire et de stockage a été multiplié par 2,5 ces derniers mois, une hausse portée par une demande mondiale toujours plus forte, notamment en raison des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle. Plus inquiétant encore, l’entreprise estime que ces coûts pourraient doubler à nouveau d’ici la fin de l’année 2027, laissant présager une pression durable sur les fabricants de matériel informatique.

Dans ce contexte, maintenir les prix actuels des consoles devient de plus en plus difficile.

Xbox n’est pas un cas isolé

Cette augmentation s’inscrit dans une tendance beaucoup plus large. Hier, Apple annonçait également une hausse importante des prix de plusieurs Mac, iPad et autres appareils, conséquence directe de la même crise des composants.

Microsoft a lui-même revu à la hausse les tarifs de plusieurs appareils Surface. Pour limiter les coûts sur certains modèles, l’entreprise a même réduit la mémoire vive à 8 Go et retiré la certification Copilot+ PC, diminuant au passage certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle exécutées localement.

Le secteur du jeu vidéo est lui aussi fortement touché.

Les ordinateurs portables gaming ont vu leurs prix grimper ces derniers mois, tandis que Valve commercialise désormais sa nouvelle Steam Machine autour de 1 049 dollars aux États-Unis.

Une pression déjà anticipée chez Xbox

Cette décision ne surprend pas totalement. Depuis sa prise de fonction à la tête de Xbox, Asha Sharma évoque régulièrement les difficultés croissantes liées à la rentabilité du matériel. Dans un contexte où les composants coûtent toujours plus cher, vendre une console à un prix attractif devient un exercice de plus en plus complexe.

Historiquement, les fabricants de consoles acceptaient de faibles marges, voire des pertes, sur le matériel afin de se rattraper sur la vente de jeux et de services. Avec l’envolée actuelle des coûts de production, cet équilibre économique est désormais remis en question.

Une industrie contrainte de revoir son modèle économique

La hausse des prix des Xbox dépasse le simple cadre de Microsoft. Elle illustre un changement profond qui touche l’ensemble de l’industrie électronique. L’explosion des besoins en mémoire vive, en SSD et en composants destinés aux centres de données d’intelligence artificielle bouleverse les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les fabricants de smartphones, d’ordinateurs, de consoles et même d’automobiles se retrouvent désormais en concurrence pour accéder aux mêmes ressources.

Dans ce contexte, les consommateurs risquent de voir les hausses tarifaires se multiplier au cours des prochaines années.

Si Microsoft présente cette augmentation comme une mesure nécessaire face à une situation exceptionnelle, elle confirme surtout qu’une nouvelle réalité économique est en train de s’installer : le matériel informatique devient plus coûteux à produire, et cette inflation devrait progressivement se répercuter sur l’ensemble du marché.