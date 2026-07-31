À peine les nouveaux smartphones pliables dévoilés que Samsung prépare déjà la suite. Lors de la présentation de ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026, le géant sud-coréen a officiellement confirmé l’arrivée de deux nouveaux produits très attendus : le Galaxy S26 FE et la Galaxy Tab S12. Une annonce qui s’accompagne toutefois d’un avertissement : la hausse du coût des composants pourrait avoir un impact sur les futurs tarifs.

Entre ambitions autour de l’intelligence artificielle et tensions sur la chaîne d’approvisionnement, Samsung dessine les contours d’une fin d’année particulièrement stratégique.

Samsung prépare la deuxième vague de son catalogue 2026

Lors de la conférence avec les investisseurs, Daniel Araujo, vice-président de la division Mobile Experience, a confirmé que le Galaxy S26 FE viendra compléter la famille Galaxy S26 dans les prochains mois.

Le dirigeant a expliqué que Samsung entend maintenir la dynamique commerciale de sa gamme premium grâce à un soutien marketing renforcé, au lancement du Galaxy S26 FE et à l’intégration progressive des principales fonctionnalités d’intelligence artificielle dans la série Galaxy A.

Cette stratégie illustre la volonté du constructeur de démocratiser ses services basés sur l’IA au-delà de ses modèles les plus haut de gamme, tout en incitant les utilisateurs à monter en gamme.

La Galaxy Tab S12 est également confirmée

Samsung a également officialisé l’arrivée de la Galaxy Tab S12, qui rejoindra les nouveaux produits prévus pour le second semestre 2026. La future tablette viendra compléter un catalogue déjà composé des derniers smartphones pliables Galaxy ainsi que de la Galaxy Watch Ultra 2, récemment dévoilée.

Aucune caractéristique technique officielle n’a encore été communiquée, mais cette confirmation met fin aux interrogations sur le renouvellement de la gamme Galaxy Tab.

Des fuites évoquent un Galaxy S26 FE plus premium

Si Samsung reste discret sur les spécifications, plusieurs indiscrétions laissent entrevoir une évolution notable du Galaxy S26 FE. D’après les premières fuites, le smartphone pourrait adopter un design plus proche des modèles premium de la série Galaxy S26, rompant avec l’image de compromis qui accompagnait parfois les précédentes éditions « Fan Edition ».

L’objectif serait de renforcer son attractivité face à une concurrence de plus en plus agressive sur le segment des smartphones premium abordables. Cette montée en gamme s’inscrirait dans la stratégie de Samsung consistant à réduire progressivement les écarts entre ses différentes familles de produits.

Une Galaxy Tab S12 Ultra plus puissante en préparation

Du côté des tablettes, les premières rumeurs concernent principalement la future Galaxy Tab S12 Ultra. Selon plusieurs informations publiées ces dernières semaines, elle pourrait intégrer la puce MediaTek Dimensity 9500 et jusqu’à 12 Go de mémoire vive.

Si ces informations se confirment, Samsung poursuivrait sa stratégie visant à proposer une alternative crédible aux tablettes les plus performantes du marché, notamment sur les usages liés à la productivité et à l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle fait grimper les coûts

Au-delà des nouveaux produits, Samsung a surtout alerté les investisseurs sur une évolution qui touche l’ensemble de l’industrie. Selon Daniel Araujo, la demande mondiale en infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle exerce une pression croissante sur la disponibilité des composants mémoire. Les serveurs destinés aux modèles d’IA consomment des quantités importantes de mémoire, ce qui réduit l’offre disponible pour les smartphones et les tablettes.

Conséquence : les prix des puces mémoire continuent d’augmenter. Samsung indique avoir déjà ressenti cet impact au deuxième trimestre, avec une hausse du coût des composants pesant sur sa rentabilité.

Le constructeur estime que cette situation devrait perdurer durant la seconde moitié de l’année.

Vers une nouvelle hausse des prix ?

Samsung n’a pas annoncé d’augmentation tarifaire pour le Galaxy S26 FE ni pour la Galaxy Tab S12. Néanmoins, le groupe reconnaît que la hausse des coûts de production constitue un défi majeur. Les lancements récents montrent déjà que les fabricants répercutent progressivement une partie de ces dépenses sur les consommateurs, une tendance qui pourrait se poursuivre avec les prochaines générations de produits.

Dans un contexte où l’intégration de fonctionnalités d’IA nécessite des composants toujours plus performants, maintenir des prix stables devient un exercice de plus en plus complexe.

Samsung entre dans une nouvelle phase de sa stratégie IA

La confirmation du Galaxy S26 FE et de la Galaxy Tab S12 montre que Samsung ne ralentit pas son calendrier de lancement malgré un environnement économique plus tendu. L’entreprise poursuit sa stratégie consistant à étendre progressivement ses fonctionnalités d’intelligence artificielle à l’ensemble de son catalogue, tout en consolidant sa présence sur les segments premium et milieu de gamme.

Cette ambition a toutefois un coût. Alors que la demande mondiale en composants explose sous l’effet de l’essor de l’IA, les fabricants doivent arbitrer entre innovation, rentabilité et accessibilité. Les prochains lancements de Samsung pourraient ainsi illustrer une nouvelle réalité du marché : l’intelligence artificielle devient un argument commercial incontournable, mais aussi l’un des principaux facteurs de hausse des prix des appareils électroniques.