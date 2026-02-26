Galaxy Buds 4 Pro vs Galaxy Buds 4 : différences, prix, autonomie et lequel choisir

Lancée presque « à la hâte » pendant le Unpacked, la série Galaxy Buds 4 est en réalité l’une des refontes audio les plus cohérentes de Samsung depuis longtemps : deux modèles, deux philosophies (open-fit vs intra), et une même ambition — rendre l’expérience plus premium, plus simple, et plus proche d’un usage multi-appareils… même si tout n’est pas encore aussi universel qu’on l’espérait.

Design et confort : tiges plates, métal brossé, boîtier transparent

Les deux modèles adoptent un look à tige plus « bijou tech » que les Galaxy Buds 3 : tige plate avec surface métallique, commandes tactiles/gestuelles, et un boîtier redessiné façon clamshell, dont Samsung assume le côté vitrine avec un capot transparent (ça fait joli… et ça montre vite les micro-rayures si vous êtes du genre sans housse).

Les Galaxy Buds 4 adoptent un design open-fit, sans embouts silicone, à la AirPods « non Pro », tandis que les Galaxy Buds 4 Pro se vantent d’un design intra avec embouts, plus stable et plus efficace pour l’isolation.

Du côté de la durabilité, Samsung différencie clairement les deux :

Galaxy Buds 4 : IP54

Galaxy Buds 4 Pro : IP57

Audio et ANC : l’écart se creuse du bon côté (Pro)

C’est sur le son que Samsung met le plus de matière — surtout sur les Galaxy Buds 4 Pro. Les Buds 4 embarquent un driver dynamique de 11 mm, tandis que les Buds 4 Pro sont dotés d’une architecture à 2 voies avec tweeter planaire 5,5 mm et woofer « super large » de 11 mm, Samsung annonçant au passage une distorsion réduite.

Côté réduction de bruit, les deux disposent de l’ANC et des modes adaptatifs. En revanche, les Buds 4 Pro promettent un ANC plus performant (Samsung parle d’améliorations mesurables), et surtout une logique plus « fine » dans l’adaptation.

Et pour la Hi-Fi, Samsung pousse son écosystème : 24-bit/96 kHz via Samsung Seamless Codec sur une liste d’appareils Galaxy compatibles. Sur d’autres téléphones, on retombe sur des codecs plus standards.

Appels : avantage Pro (micro + bande passante)

Samsung met aussi l’accent sur la voix : les Buds 4 Pro visent un rendu d’appels plus « présent » (notamment avec la logique de bande ultra-large/micro améliorés selon les marchés et réglages). Le discours est clair : faire disparaître l’effet « écouteurs étouffés » en environnement réel.

Fonctions spéciales : gestes, traduction, et « meilleur sur Galaxy »

Sur Galaxy, l’expérience est la plus fluide : appairage rapide, fonctions Galaxy AI/assistants, réglages audio, etc. Samsung maintient aussi la traduction en direct (selon régions/langues), et des contrôles plus riches.

Connectivité : Bluetooth 6.1 + Auracast, mais pas le multipoint « classique »

Les deux modèles annoncent : Bluetooth 6.1, Auracast (diffusion audio partagée, utile dans certains scénarios publics/collectifs), et un boîtier compatible charge sans fil.

Le point à bien comprendre : ce n’est pas un vrai multipoint universel façon « deux appareils connectés en même temps ». Samsung améliore surtout la bascule dans son écosystème, et l’expérience peut exiger l’app Galaxy Wearable sur Android non-Samsung pour retrouver une partie des fonctions.

Autonomie : pas de révolution, mais c’est solide

Les chiffres varient selon ANC et usage, mais Samsung reste sur des autonomies de référence dans la catégorie, avec des boîtiers qui prolongent largement la journée (voire plus). Globalement, c’est « suffisant premium », pas « record qui change tout ».

Prix et disponibilité

Les Galaxy Buds 4 arrivent sur le marché au prix de 179 euros, tandis que les Galaxy Buds 4 Pro sont vendus au prix de 249 euros. Les précommandes sont déjà ouvertes pour une sortie au 11 mars 2026.

Alors, lesquels choisir ?

Prenez les Galaxy Buds 4 si…

Vous détestez les embouts intra

Vous voulez une écoute « respirante » au quotidien (bureau, marche, maison)

Vous privilégiez le confort à l’isolation totale

À ce prix, c’est aussi l’option la plus simple si vous cherchez un bon « tout-terrain » sans viser l’ultra-premium

Prenez les Galaxy Buds 4 Pro si…

Vous voulez le meilleur son, le meilleur ANC, la meilleure tenue, et une vraie polyvalence (transports, open space, appels)

C’est clairement là que Samsung met ses nouveautés audio (tweeter planaire + nouveau woofer) — bref, là où la différence peut se sentir, pas seulement se lire.

La conclusion est assez simple : Galaxy Buds 4 = confort open-fit, Galaxy Buds 4 Pro = performance. Et si vous êtes déjà dans l’écosystème Galaxy, la version Pro a davantage de chances de vous donner ce petit « effet premium » qui fait oublier le prix.