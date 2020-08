Samsung lance les Galaxy Buds Live avec ANC pour 199 euros

En plus de la Galaxy Watch 3, Samsung a également lancé les nouveaux écouteurs Galaxy Buds Live aux côtés de sa gamme de smartphones Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Les nouveaux écouteurs sans fil de Samsung sont dotés d’un design analogue à celui d’un haricot, et d’un système de suppression active du bruit. Samsung qualifie cela « d’une esthétique unique », ce qui est vrai, mais difficile de dire si cela va être agréable une fois qu’ils sont glissés dans nos oreilles.

Pour y parvenir, Samsung a dû retravailler le design traditionnel des écouteurs et disposer les éléments internes en une disposition horizontale. Les écouteurs n’ont pas non plus de tiges, ce qui, selon Samsung, leur permet de s’adapter à la forme de vos oreilles et d’être plus confortables.

En outre, les écouteurs sont équipés d’un évent qui permet le passage de l’air dans l’oreille est essentiel, suggère Samsung, pour un confort à long terme. Samsung mettra également deux tailles d’embouts d’ailettes dans la boîte, conçue pour maintenir les écouteurs en place tout en les gardant relativement contenus plutôt que de les faire ressortir comme le font les concurrents. Ils sont résistants à l’eau (IPX2), ce qui signifie qu’ils résisteront à la pluie ou aux éclaboussures occasionnelles, mais pas à la nage ou à l’immersion totale.

À l’intérieur, il y a un haut-parleur AKG de 12 mm et un conduit de basses qui est censé offrir un son riche et profond. Il y a également trois micros au total, ainsi qu’une unité de captation de la voix. Ce dernier est utilisé pour la formation de faisceau, ce qui permet une meilleure prise de son directionnelle, ainsi que la possibilité de s’adapter automatiquement au bruit de fond.

Selon l’entreprise, ces dispositifs garantissent que votre voix est parfaitement claire lors des appels téléphoniques.

Annulation active du bruit

Comme je l’ai mentionné plus haut, les écouteurs sont également dotés d’une annulation active du bruit et, selon les tests de la société, ils réduisent jusqu’à 97 % du bruit dans les bandes de basses fréquences. Ils devraient donc être suffisamment performants pour vous permettre d’apprécier votre musique lorsque vous êtes en déplacement ou assis dans un avion. Pour autant que je sache, les écouteurs ne sont pas dotés du mode transparence que l’on trouve dans les AirPods Pro. Toutefois, la société affirme que vous pouvez toujours écouter les annonces et les conversations grâce aux écouteurs.

Bien que les écouteurs soient compatibles avec pratiquement tous les appareils Android et iOS, si vous les utilisez avec des smartphones Samsung, vous bénéficierez de fonctionnalités supplémentaires. Avec le Galaxy Note 20, vous pouvez utiliser les écouteurs comme microphones pour enregistrer des conversations. De plus, il existe un mode de jeu qui réduit la latence afin que vous puissiez profiter de vos jeux sans aucun décalage audio.

Une bonne autonomie

Samsung affirme que les Buds Live offrent 6 heures de lecture sur une charge, et avec le boîtier de charge, vous pouvez ajouter 15 heures supplémentaires à cela. De plus, vous pouvez rapidement charger les écouteurs pendant 5 minutes dans le boîtier et obtenir 1 heure de lecture supplémentaire. Le boîtier lui-même se charge par le port USB-C ou par une charge sans fil Qi. Et, vous pourrez le recharger à partir des smartphones Samsung qui offrent également la recharge sans fil inversée PowerShare.

Les Galaxy Buds Live sont disponibles dans les coloris Mystic Bronze, Mystic White et Mystic Black. Au prix de 199 euros, les écouteurs seront disponibles à partir du 6 août.