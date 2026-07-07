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Samsung Galaxy Buds On : le nom des futurs écouteurs ouverts aurait fuité

Samsung Galaxy Buds On : le nom des futurs écouteurs ouverts aurait fuité

Depuis plusieurs mois, de nombreuses fuites évoquent une nouvelle paire d’écouteurs sans fil développée par Samsung. Jusqu’à présent, ils étaient connus sous le nom de Galaxy Buds Able, une appellation qui semblait davantage correspondre à un nom de code qu’à un produit final.

Une nouvelle fuite pourrait désormais lever le voile sur leur véritable nom commercial : Galaxy Buds On.

Galaxy Buds Able : un projet qui se précise

Les premières traces de ces écouteurs sont apparues en avril, avec plusieurs références dans des fichiers logiciels de Samsung. Le produit est associé au numéro de modèle SM-U600, tandis que la batterie embarquée porte la référence EB-BU600AAY, une information confirmée par la base de données du Bureau of Indian Standards (BIS).

Depuis, plusieurs indices laissent penser que Samsung prépare une toute nouvelle catégorie d’écouteurs.

Des écouteurs ouverts inspirés des Sony LinkBuds

L’un des éléments les plus intéressants concerne leur design. Selon un rendu ayant récemment fuité, ces nouveaux écouteurs adopteraient une conception ouverte (open-ear) avec un système de maintien en forme de pince. Cette approche rappelle fortement les Sony LinkBuds Clip, récemment dévoilés par le constructeur japonais.

Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires classiques, les modèles ouverts ne s’insèrent pas complètement dans le conduit auditif.

Ils permettent ainsi de rester attentif aux bruits environnants, d’offrir un meilleur confort lors d’une utilisation prolongée et de limiter la sensation d’oreilles bouchées. Ce type de conception séduit de plus en plus les sportifs, les cyclistes ou encore les utilisateurs qui souhaitent écouter de la musique tout en restant conscients de leur environnement.

Le nom « Galaxy Able » apparaît dans l’application Galaxy Wearable

Une nouvelle découverte vient alimenter les spéculations. Le site SammyGuru affirme avoir trouvé plusieurs références à Galaxy Able dans la dernière version de l’application Galaxy Wearable. Cela pourrait laisser penser que Samsung utilise encore cette appellation en interne.

Cependant, il pourrait tout simplement s’agir d’un nom de développement qui ne sera jamais utilisé lors du lancement commercial.

Le leaker Evowizz, actif sur le réseau social X, affirme de son côté que Samsung commercialisera finalement ces écouteurs sous le nom de Galaxy Buds On. Ce choix serait cohérent avec le positionnement du produit. L’appellation « On » pourrait faire référence au fait que les écouteurs reposent sur l’oreille au lieu de s’insérer à l’intérieur, mettant ainsi en avant leur conception ouverte.

Toutefois, Samsung n’a confirmé aucune information à ce sujet.

Une présentation encore entourée de mystère

Pour le moment, aucune date de lancement officielle n’a été annoncée. Les nombreuses certifications obtenues ces derniers mois ainsi que les références découvertes dans les logiciels de Samsung montrent néanmoins que le développement du produit est bien avancé.

Les Galaxy Buds On pourraient être dévoilés lors d’un prochain événement Galaxy Unpacked ou accompagner le lancement de futurs smartphones Galaxy.

Samsung mise sur un nouveau segment en pleine croissance

Avec ces futurs écouteurs ouverts, Samsung pourrait venir concurrencer directement plusieurs fabricants déjà présents sur ce marché, notamment Sony, Huawei, Bose ou encore Shokz. La demande pour ce type d’écouteurs ne cesse d’augmenter grâce à leur confort et à leur capacité à laisser passer les sons extérieurs, un atout particulièrement apprécié lors des déplacements urbains ou des activités sportives.

Il faudra désormais attendre une annonce officielle pour découvrir leur nom définitif, leurs caractéristiques techniques ainsi que leur prix.