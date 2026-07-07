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Les prix de la mémoire vont encore exploser : Samsung prépare une nouvelle hausse des DRAM

Les prix de la mémoire vont encore exploser : Samsung prépare une nouvelle hausse des DRAM

La flambée des prix de la mémoire vive est loin d’être terminée. Après plusieurs augmentations successives depuis le début de l’année, Samsung préparerait une nouvelle hausse des tarifs de la DRAM pour le troisième trimestre 2026.

Cette augmentation s’inscrit dans un contexte de forte tension sur le marché des semi-conducteurs, où la demande liée à l’intelligence artificielle continue de monopoliser les capacités de production. Résultat : les fabricants de PC, de smartphones et de serveurs voient leurs coûts grimper, une hausse qui pourrait rapidement se répercuter sur les consommateurs.

Samsung négocie une hausse pouvant atteindre 20 %

Selon plusieurs sources de la chaîne d’approvisionnement, Samsung discute actuellement avec ses partenaires commerciaux d’une nouvelle augmentation des prix de la mémoire DRAM. La hausse moyenne pourrait atteindre 20 % au troisième trimestre 2026.

Cette nouvelle augmentation intervient après deux vagues déjà particulièrement importantes : plus de 90 % au premier trimestre 2026, et environ 50 % au deuxième trimestre.

Samsung n’est d’ailleurs pas le seul à revoir ses tarifs. Son concurrent SK Hynix, lui aussi très impliqué dans la production de mémoire destinée aux infrastructures IA, prévoirait également d’augmenter ses prix.

L’intelligence artificielle continue de bouleverser le marché

La principale raison de cette flambée reste la demande colossale des centres de données spécialisés dans l’intelligence artificielle. Les géants du cloud, comme Microsoft, Amazon, Google ou encore Meta investissent des centaines de milliards de dollars dans leurs infrastructures IA.

Ces serveurs utilisent principalement de la mémoire HBM (High Bandwidth Memory), beaucoup plus performante mais aussi beaucoup plus rentable pour les fabricants.

Face à cette demande exceptionnelle, Samsung, SK Hynix et Micron consacrent une part toujours plus importante de leurs usines à la production de HBM. La conséquence est directe : il reste moins de capacité pour fabriquer la mémoire DRAM classique utilisée dans les ordinateurs portables, les PC de bureau, les smartphones et les consoles de jeux.

Les PC et smartphones seront plus chers

Cette pénurie touche déjà l’ensemble du marché informatique. Apple a commencé à répercuter une partie de ces coûts sur certains MacBook et iPhone, tandis que plusieurs constructeurs de PC cherchent des solutions pour limiter les hausses.

Certains fabricants reviennent même à des plateformes plus anciennes compatibles DDR4, afin de proposer des machines plus abordables.

Intel, par exemple, prévoit d’augmenter la production de plusieurs générations de processeurs compatibles DDR4 pour répondre à cette demande croissante du segment milieu de gamme.

Un retour à la normale n’est pas attendu avant plusieurs années

Les perspectives restent peu encourageantes. Le constructeur Lenovo estime que cette situation constitue désormais une « nouvelle normalité ». Selon plusieurs analystes, les prix de la mémoire ne devraient pas retrouver leurs niveaux d’avant 2025 avant 2030, voire plus tard si la demande en IA continue de progresser au rythme actuel.

Les dernières prévisions de TrendForce vont dans le même sens et anticipent une pression durable sur l’ensemble du secteur des semi-conducteurs.

Samsung mise toujours davantage sur l’IA

Samsung ne cache plus ses priorités. Le groupe investit massivement dans les mémoires destinées aux accélérateurs IA, bien plus rentables que les composants grand public. Selon plusieurs rumeurs récentes, le constructeur serait également en discussion avec Anthropic pour participer au développement d’une nouvelle génération de puces dédiées à l’intelligence artificielle.

Ces projets confirment que les capacités de production continueront probablement à être orientées vers les centres de données plutôt que vers les appareils destinés au grand public.

Des ventes de smartphones menacées

Cette hausse généralisée des coûts pourrait avoir un impact direct sur le marché des smartphones. Plusieurs cabinets d’analyse estiment que les ventes pourraient ralentir de manière significative si les constructeurs répercutent intégralement la hausse du prix de la mémoire sur leurs futurs modèles.

Les appareils haut de gamme, déjà vendus à des tarifs élevés, risquent d’être les premiers concernés.

Les PC portables gaming, les stations de travail et les smartphones premium devraient eux aussi connaître de nouvelles augmentations au cours des prochains mois.

Une crise qui profite surtout à l’IA

Le paradoxe est frappant : alors que l’intelligence artificielle accélère les investissements dans les semi-conducteurs, elle contribue également à renchérir le prix des appareils électroniques destinés au grand public.

Tant que les fabricants privilégieront la production de mémoire HBM pour répondre à la demande des centres de données, la pression sur la DRAM traditionnelle restera forte. Pour les consommateurs, cela signifie que les prochains PC, smartphones et autres appareils électroniques équipés de grandes quantités de mémoire vive risquent de coûter encore plus cher dans les années à venir.