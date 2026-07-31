Samsung pourrait bientôt renouveler sa gamme d’accessoires connectés avec un Galaxy SmartTag 3 entièrement repensé. Si les premières fuites évoquent un design plus moderne et plus compact, elles suggèrent également la disparition d’un élément qui faisait pourtant l’un des principaux atouts du Galaxy SmartTag 2 : son anneau intégré permettant de l’accrocher directement à un trousseau de clés ou à un sac.

Une évolution qui pourrait séduire sur le plan esthétique, mais qui soulève déjà des interrogations quant à son aspect pratique.

Un design plus compact inspiré de One UI

Selon les informations publiées par SamMobile, le futur Galaxy SmartTag 3 adopterait une silhouette radicalement différente de celle de son prédécesseur. Le traceur connecté abandonnerait le format allongé du SmartTag 2 au profit d’un boîtier plus compact, aux formes arrondies proches d’un carré aux angles adoucis.

Cette identité visuelle rappelle plusieurs éléments récents de l’écosystème Samsung, notamment les icônes de One UI et le design circulaire des dernières Galaxy Watch.

L’objectif semble être d’harmoniser davantage les accessoires avec le reste de la gamme Galaxy.

L’anneau intégré pourrait disparaître

Toutefois, le changement le plus marquant concerne la suppression apparente de la grande boucle intégrée. Introduite avec le Galaxy SmartTag 2 en 2023, cette ouverture permettait d’attacher directement le traceur à un porte-clés, un sac à dos, une valise ou tout autre objet du quotidien. Grâce à cette conception, les utilisateurs n’avaient pas besoin d’acheter un étui ou un accessoire supplémentaire.

D’après les premiers visuels ayant fuité, cette solution disparaîtrait complètement sur le SmartTag 3.

Samsung pourrait suivre… l’approche d’Apple

Si cette fuite se confirme, Samsung adopterait une philosophie proche de celle des Apple AirTag. Les traceurs d’Apple ne disposent pas d’un système de fixation intégré, obligeant leurs propriétaires à acheter un porte-clés ou une coque dédiée pour les accrocher à leurs effets personnels.

Le SmartTag 2 avait justement été salué pour avoir corrigé cette contrainte.

Un retour en arrière pourrait donc surprendre, surtout si Samsung choisit effectivement de commercialiser des accessoires additionnels pour retrouver cette fonctionnalité.

Un bouton central ferait son retour

Les schémas dévoilés laissent également apparaître un large bouton au centre du SmartTag. Même si Samsung n’a encore rien confirmé, celui-ci pourrait retrouver plusieurs fonctions déjà présentes sur les précédents modèles :

faire sonner un smartphone Galaxy

déclencher des automatisations via Modes et Routines

lancer certaines actions personnalisées.

Cette commande physique pourrait ainsi redevenir un élément important de l’expérience utilisateur.

Les caractéristiques techniques restent encore inconnues

Pour le moment, très peu d’informations ont filtré concernant la fiche technique. Les observateurs s’attendent néanmoins à retrouver les principales fonctionnalités qui équipent déjà le SmartTag 2, notamment la connectivité Bluetooth, la technologie UWB (Ultra Wideband) pour une localisation précise, l’intégration au réseau Samsung Find et une certification de résistance à l’eau et à la poussière.

Certaines rumeurs évoquent également l’arrivée du Bluetooth 6.0, qui pourrait améliorer la précision du suivi ainsi que la consommation énergétique.

Aucune de ces informations n’a toutefois été confirmée officiellement.

Une autonomie toujours très attendue

L’autonomie constitue un autre point essentiel. Le Galaxy SmartTag 2 utilise une pile bouton CR2032 remplaçable et annonce jusqu’à 500 jours d’utilisation, voire davantage grâce à un mode d’économie d’énergie. Reste à savoir si le nouveau format plus compact permettra de conserver une endurance comparable.

L’ajout éventuel d’un éclairage LED intégré, évoqué par certaines fuites, pourrait notamment avoir un impact sur la consommation électrique.

Un lancement possible avec les prochains appareils Galaxy

Samsung n’a pas encore officialisé le Galaxy SmartTag 3. Plusieurs observateurs estiment toutefois que le traceur pourrait être présenté aux côtés des futurs Galaxy S26 FE et de la série Galaxy Tab S12, attendus avant la fin de l’année.

Le constructeur profiterait ainsi d’un lancement groupé pour renforcer son écosystème d’appareils connectés.

Samsung privilégie-t-il le design à l’usage ?

Le Galaxy SmartTag 2 avait trouvé un équilibre intéressant entre simplicité, robustesse et praticité. Son anneau intégré constituait un détail de conception, mais un détail qui améliorait concrètement l’expérience quotidienne des utilisateurs. En supprimant cet élément, Samsung pourrait certes proposer un produit plus élégant et plus cohérent avec le langage visuel de One UI, mais au risque de sacrifier une fonctionnalité appréciée.

Cette fuite illustre une tendance de plus en plus fréquente dans l’industrie technologique : le design prend parfois le pas sur l’ergonomie. Si le SmartTag 3 confirme cette orientation, Samsung devra convaincre que les éventuels gains esthétiques et techniques compensent la perte d’un système de fixation intégré qui distinguait jusqu’ici son traceur de la concurrence. Comme toujours avec les produits non annoncés, il conviendra toutefois d’attendre la présentation officielle pour savoir si ces choix de conception seront effectivement retenus.