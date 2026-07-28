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Apple négocierait des écrans OLED moins chers pour limiter la hausse des prix des iPhone 18 Pro

Apple négocierait des écrans OLED moins chers pour limiter la hausse des prix des iPhone 18 Pro

Apple chercherait à contenir l’augmentation du prix de ses futurs iPhone 18 Pro sans sacrifier leurs performances. Selon une nouvelle fuite en provenance de Corée du Sud, le géant de Cupertino exerce une forte pression sur ses fournisseurs d’écrans OLED afin d’obtenir des tarifs historiquement bas. Une stratégie qui s’inscrit dans un contexte de forte hausse du coût des composants, notamment de la mémoire.

Si ces négociations aboutissent, elles pourraient permettre à Apple d’amortir une partie des surcoûts liés à la fabrication de ses prochains smartphones premium, même si une hausse des prix reste envisagée.

Apple réclamerait des remises inédites sur les écrans OLED

D’après un rapport publié par le média coréen The Elec, Apple négocie actuellement les prix des dalles OLED destinées aux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Pour le modèle Pro Max, la marque souhaiterait payer environ 70 dollars par écran, un montant qui pourrait encore être revu à la baisse au cours des discussions.

Selon les estimations de l’industrie, Samsung Display et LG Display pourraient finalement fournir ces panneaux pour un prix moyen d’environ 66,50 dollars l’unité.

Cela représenterait une baisse d’environ 20 % par rapport au coût des écrans OLED utilisés sur l’iPhone 17 Pro Max.

Des écrans moins chers… mais plus performants

Cette réduction des coûts ne signifierait pas une baisse de qualité. Au contraire, les iPhone 18 Pro devraient adopter la nouvelle génération de panneaux OLED reposant sur le matériau organique M16 développé par Samsung Display.

Cette technologie promet plusieurs améliorations : une meilleure efficacité lumineuse, une durée de vie prolongée, une restitution des couleurs plus précise et une consommation énergétique optimisée.

Autrement dit, Apple chercherait avant tout à tirer parti de la baisse progressive des coûts de production des écrans OLED plutôt qu’à utiliser des composants moins performants.

Une stratégie pour compenser l’explosion du coût de la mémoire

L’objectif principal d’Apple serait ailleurs. Depuis plusieurs mois, l’ensemble de l’industrie fait face à une hausse spectaculaire du prix de la mémoire vive, un phénomène qui pèse lourdement sur les coûts de fabrication des smartphones haut de gamme.

Plusieurs constructeurs tentent désormais de compenser cette inflation en renégociant d’autres composants stratégiques, comme les écrans, les modules photo et certains éléments de la chaîne d’approvisionnement.

Apple avait déjà été confrontée à des difficultés similaires lors de ses négociations avec les fournisseurs de mémoire, sans parvenir à obtenir les réductions espérées. Les écrans OLED constituent donc aujourd’hui un nouveau levier pour préserver ses marges.

Les prix des iPhone 18 Pro restent encore incertains

Malgré ces efforts, rien ne garantit que les économies réalisées seront répercutées sur les consommateurs. Plusieurs rumeurs évoquent toujours une hausse sensible des tarifs de la prochaine génération.

Certaines fuites avancent notamment un prix de départ de 1 299 dollars pour l’iPhone 18 Pro et 1 399 dollars pour l’iPhone 18 Pro Max. Si ces informations se confirmaient, les deux modèles coûteraient environ 200 dollars de plus que leurs prédécesseurs.

Apple n’a évidemment confirmé aucun tarif à ce stade.

Samsung Display et LG Display restent des partenaires clés

Malgré cette pression sur les prix, Apple continuera de s’appuyer massivement sur ses deux principaux fournisseurs. Selon les estimations du cabinet UBI Research, Samsung Display devrait produire environ 46 millions de panneaux OLED pour la gamme iPhone 18, tandis que LG Display en fournirait près de 41 millions.

Ces volumes illustrent l’importance stratégique de ces partenariats, même dans un contexte de négociations particulièrement serrées.

Apple cherche avant tout à préserver l’équilibre économique de ses futurs iPhone

Cette fuite illustre parfaitement les nouveaux défis auxquels sont confrontés les fabricants de smartphones premium. L’innovation ne suffit plus : maîtriser les coûts de production est devenu un enjeu tout aussi stratégique. En cherchant à réduire le prix de ses écrans OLED tout en conservant les technologies les plus avancées, Apple tente de limiter l’impact d’une inflation persistante sur des composants essentiels comme la mémoire et les puces.

Reste à savoir si ces économies seront suffisantes pour éviter une hausse des prix des iPhone 18 Pro. Même si quelques dizaines de dollars peuvent sembler modestes à l’échelle d’un appareil vendu plus de 1 000 dollars, leur impact devient considérable lorsqu’ils sont multipliés par plusieurs dizaines de millions d’unités. La stratégie d’Apple montre ainsi que chaque composant compte désormais dans la bataille pour préserver les marges sans compromettre l’expérience utilisateur.