Google continue de faire évoluer son écosystème d’intelligence artificielle. Après avoir intégré progressivement NotebookLM à l’univers Gemini et amorcé son changement d’identité, l’entreprise déploie une nouvelle fonctionnalité destinée à simplifier la gestion des projets de recherche : les Collections.

Cette nouveauté répond à un problème devenu de plus en plus courant à mesure que les utilisateurs accumulent des dizaines, voire des centaines de carnets au sein de Gemini Notebook.

Une organisation plus souple que les dossiers traditionnels

Contrairement à un système de dossiers classique, les Collections fonctionnent davantage comme des étiquettes ou des playlists. Un même carnet peut ainsi être associé à plusieurs Collections simultanément.

Par exemple, un projet consacré à l’intelligence artificielle pourrait être classé à la fois dans une Collection dédiée au travail, une Collection consacrée aux technologies ou encore une Collection regroupant des projets de recherche.

Cette approche évite de dupliquer les carnets tout en laissant l’utilisateur organiser ses contenus selon plusieurs critères. Les documents qui ne nécessitent aucun classement particulier restent accessibles dans la rubrique Mes carnets.

Une réponse à une bibliothèque devenue plus complexe

L’arrivée des Collections intervient dans un contexte où Gemini Notebook occupe une place de plus en plus importante dans la stratégie IA de Google. Les carnets peuvent désormais être utilisés directement dans l’application Gemini, aux côtés des conversations avec l’assistant, des documents importés et des instructions personnalisées.

Toutes les modifications sont synchronisées entre Gemini Notebook et les autres services compatibles.

Google prépare également une intégration plus poussée avec Google Search, où certaines fonctionnalités de recherche assistée pourront exploiter les carnets créés par les utilisateurs. À mesure que les usages se multiplient, l’organisation de ces contenus devient un enjeu majeur.

Une fonctionnalité volontairement simple

Toutefois, Google a choisi une approche minimaliste. Les Collections permettent uniquement de regrouper des carnets. À ce stade, elles ne proposent pas de sous-Collections, de hiérarchie complexe, de classement automatique par intelligence artificielle et de véritable système de gestion documentaire.

L’objectif est avant tout de rendre le tableau de bord plus lisible sans imposer une organisation lourde ou chronophage.

Une étape supplémentaire dans la stratégie Gemini

Cette évolution illustre la volonté de Google de transformer progressivement NotebookLM en un composant central de l’écosystème Gemini. Ce qui était initialement un outil spécialisé dans la prise de notes assistée par IA devient désormais une plateforme de travail intégrée, connectée à Gemini, à la recherche Google et, à terme, à d’autres services de l’entreprise.

Dans cette logique, les Collections apparaissent moins comme une simple fonction de rangement que comme un premier niveau d’organisation destiné à accompagner la montée en puissance des usages.

Si les utilisateurs les plus avancés regretteront sans doute l’absence d’un véritable système de dossiers ou d’une classification automatisée, cette nouveauté devrait néanmoins faciliter le quotidien de ceux qui utilisent déjà Gemini Notebook pour gérer plusieurs projets de recherche. Elle confirme également la volonté de Google de faire de Gemini un environnement de travail complet, où l’intelligence artificielle ne se contente plus de répondre aux questions, mais accompagne l’organisation et la gestion de l’information.