Meta poursuit l’intégration de son intelligence artificielle au sein de son écosystème social. L’entreprise annonce le déploiement de Meta AI directement dans les messages privés (DM) de Threads, permettant aux utilisateurs de converser avec son assistant sans quitter l’application. Cette évolution renforce la stratégie de Meta visant à faire de Threads bien plus qu’un simple concurrent de X.

Après Facebook, Instagram et WhatsApp, c’est désormais Threads qui accueille l’assistant conversationnel de la firme, dans une volonté d’offrir une expérience toujours plus intégrée.

Des conversations privées avec Meta AI

Jusqu’à présent, certains utilisateurs de Threads pouvaient déjà interagir avec Meta AI dans les publications publiques, un fonctionnement comparable à celui de Grok sur X. La nouveauté réside désormais dans l’arrivée de l’assistant directement dans les messages privés.

Les utilisateurs pourront ainsi échanger avec Meta AI de manière confidentielle, poser des questions, demander des recommandations ou approfondir un sujet sans passer par le fil public.

Le déploiement de cette fonctionnalité a commencé à l’échelle mondiale.

Partager du contenu directement avec l’assistant

L’intégration ne se limite pas à une simple interface de conversation. Meta AI est capable de recevoir différents types de contenus envoyés depuis Threads, notamment des publications, des images, des liens ou encore des vidéos. Les utilisateurs peuvent ensuite poser des questions complémentaires, demander des explications ou explorer davantage un sujet à partir des contenus partagés.

Cette approche rapproche progressivement l’assistant d’un véritable compagnon conversationnel intégré au réseau social.

Meta veut garder les utilisateurs dans son écosystème

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Meta poursuit une stratégie déjà visible sur l’ensemble de ses plateformes. L’objectif est de permettre aux utilisateurs d’obtenir des réponses, des informations ou des recommandations sans avoir besoin d’ouvrir un service concurrent comme ChatGPT d’OpenAI ou Gemini de Google.

En multipliant les points d’accès à Meta AI sur Facebook, Instagram, WhatsApp et désormais Threads, le groupe cherche à renforcer la fidélité de ses utilisateurs tout en augmentant le temps passé au sein de son écosystème.

Les tests se poursuivent dans le fil d’actualité

En parallèle, Meta continue d’expérimenter la présence de Meta AI directement dans le flux public de Threads sur certains marchés. L’entreprise indique analyser les retours des utilisateurs avant un éventuel déploiement plus large.

Pour les personnes souhaitant limiter la présence de l’assistant dans leur expérience, plusieurs options sont déjà proposées : masquer le compte @meta.ai, sélectionner l’option « Pas intéressé » sur les publications générées par Meta AI ou encore masquer les réponses de l’assistant sous leurs propres publications.

Ces réglages visent à offrir davantage de contrôle alors que l’IA occupe une place croissante au sein de la plateforme.

Threads devient progressivement une plateforme conversationnelle dopée à l’IA

L’arrivée de Meta AI dans les messages privés illustre l’évolution rapide de Threads. Initialement conçu comme une alternative à X centrée sur les conversations publiques, le réseau social se transforme progressivement en un environnement où l’intelligence artificielle joue un rôle central dans la découverte d’informations, les recommandations et les échanges quotidiens.

Cette stratégie reflète une tendance plus large observée chez les grands acteurs de la tech : intégrer les assistants IA directement au cœur des applications plutôt que de les proposer comme des services indépendants. En rendant Meta AI accessible dans chaque espace de son écosystème, Meta cherche à faire de son assistant un réflexe quotidien pour ses utilisateurs, tout en réduisant leur dépendance aux plateformes concurrentes. Reste à voir si cette intégration renforcée sera perçue comme une valeur ajoutée… ou comme une présence toujours plus envahissante de l’IA dans les réseaux sociaux.