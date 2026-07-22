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StoryKit : Meta teste une application d’IA capable de créer des histoires personnalisées pour les enfants

StoryKit : Meta teste une application d’IA capable de créer des histoires personnalisées pour les enfants

Après les assistants conversationnels, les générateurs d’images et les outils de création vidéo, Meta s’attaque désormais aux histoires du soir. Le groupe développe actuellement StoryKit, une application capable de générer automatiquement des récits pour enfants grâce à l’intelligence artificielle, en personnalisant les personnages, les décors, les valeurs éducatives et même l’ambiance musicale.

Encore en phase de test dans certains pays, cette initiative illustre l’ambition de Meta d’étendre l’IA générative à de nouveaux usages du quotidien. Mais elle soulève également des questions sur la place de la créativité humaine dans les moments de partage entre parents et enfants.

Une histoire créée en quelques instants

Repérée dans l’App Store par 9to5Mac, l’application StoryKit a ensuite été confirmée par Meta auprès de plusieurs médias spécialisés. Le principe est simple : l’utilisateur n’a pratiquement rien à écrire.

Selon la description de l’application, les parents peuvent créer un personnage à partir de la photo d’un jouet ou d’une personne, imaginer l’univers dans lequel se déroule l’histoire ou encore sélectionner une valeur ou une leçon, comme la gentillesse, le courage ou l’empathie. L’intelligence artificielle se charge ensuite de générer un livre illustré personnalisé, accompagné d’une bande sonore adaptée.

Meta met également en avant l’utilisation de filtres de sécurité dédiés à l’IA, précise que l’application ne comporte aucune fonctionnalité sociale et indique qu’elle est réservée aux utilisateurs âgés d’au moins 18 ans.

Une nouvelle étape dans la stratégie IA de Meta

StoryKit s’inscrit dans une stratégie plus large menée par Meta autour de l’intelligence artificielle générative. Après avoir intégré l’IA dans Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, le groupe explore désormais des usages davantage orientés vers la création de contenus personnalisés.

L’objectif semble être de rendre la production d’histoires aussi accessible que la génération d’images ou de textes, sans nécessiter de compétences particulières.

Pour Meta, cette approche pourrait séduire des parents souhaitant proposer des récits uniques à leurs enfants en quelques secondes.

Entre innovation et débat sur la créativité

Au-delà de son aspect technologique, StoryKit ouvre un débat plus profond. Les histoires racontées aux enfants occupent une place particulière dans la transmission culturelle. Depuis des générations, elles se nourrissent de contes populaires, de mythes, de légendes ou d’improvisations inventées au fil des conversations familiales.

L’arrivée d’une IA capable de produire instantanément des récits personnalisés interroge donc la manière dont ces moments pourraient évoluer.

Pour certains, un tel outil représente une aide pratique permettant de renouveler les histoires lorsque l’inspiration manque. D’autres y voient le risque de remplacer progressivement une activité profondément humaine — raconter une histoire — par un contenu généré à partir de modèles statistiques.

Une tendance qui dépasse Meta

StoryKit reflète une évolution plus large de l’industrie technologique. Les grands acteurs de l’IA cherchent désormais à intégrer leurs modèles dans des usages du quotidien, qu’il s’agisse de productivité, d’éducation, de divertissement ou de création.

Dans cette logique, la frontière entre assistance et substitution devient de plus en plus floue. Les outils génératifs ne se contentent plus d’aider les utilisateurs à créer ; ils sont désormais capables de produire eux-mêmes une grande partie du contenu.

Reste à savoir jusqu’où les familles souhaiteront confier ces moments d’imagination à une intelligence artificielle.

Une innovation qui pose une question de société

Si StoryKit n’en est encore qu’à une phase pilote, son arrivée témoigne d’une évolution majeure : l’IA générative ne s’invite plus uniquement dans les environnements professionnels ou créatifs, mais aussi dans les rituels les plus ordinaires de la vie familiale. Les histoires racontées avant de dormir, longtemps considérées comme un espace d’échange, d’improvisation et de transmission, deviennent à leur tour un terrain d’expérimentation technologique.

Le succès d’une telle application dépendra sans doute moins de ses performances techniques que de l’acceptation des parents. Car au-delà de la qualité des récits générés, la véritable question reste celle de la place que l’on souhaite accorder à l’intelligence artificielle dans les moments de complicité qui façonnent l’imaginaire des enfants.