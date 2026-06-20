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PS6 : un brevet de Sony dévoile des boutons capables de durcir ou de s’assouplir pendant le jeu

PS6 : un brevet de Sony dévoile des boutons capables de durcir ou de s’assouplir pendant le jeu

Depuis l’arrivée de la DualSense, Sony a largement contribué à redéfinir l’immersion dans le jeu vidéo grâce aux gâchettes adaptatives et aux retours haptiques avancés. Mais le constructeur japonais semble déjà réfléchir à l’étape suivante.

Un brevet récemment découvert révèle que Sony expérimente une nouvelle génération de contrôleurs capables de modifier physiquement la sensation des boutons en fonction des événements qui se déroulent à l’écran. Une technologie futuriste qui pourrait accompagner la future PlayStation 6 et transformer une nouvelle fois notre manière d’interagir avec les jeux.

Si le concept peut sembler surprenant, il illustre parfaitement l’ambition de Sony : faire ressentir le jeu directement au bout des doigts.

Des boutons qui changent de résistance en temps réel

Le brevet, déposé auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO) en novembre 2024, décrit un contrôleur capable de modifier dynamiquement la dureté de ses boutons et gâchettes. Concrètement, certains boutons pourraient devenir plus rigides ou au contraire plus souples selon les situations rencontrées dans le jeu.

L’objectif est d’ajouter une couche supplémentaire de retour sensoriel au-delà des vibrations et des résistances déjà proposées par la DualSense.

Sony imagine ainsi des commandes capables de reproduire physiquement certaines sensations vécues par le personnage à l’écran.

Une technologie basée sur des matériaux intelligents

Pour parvenir à ce résultat, le constructeur explore plusieurs approches technologiques. La première repose sur l’utilisation d’un matériau appelé élastomère magnétoviscoélastique. Sous l’effet d’un champ magnétique variable, ce matériau peut modifier instantanément sa rigidité. En ajustant précisément cette résistance, le contrôleur pourrait faire varier la sensation de pression nécessaire pour activer un bouton.

Sony étudie également une seconde solution utilisant des membranes remplies de fluide capables d’offrir des effets similaires sans recourir à des champs magnétiques.

Dans les deux cas, l’objectif reste identique : créer des commandes dont le comportement physique évolue en temps réel selon le contexte du jeu.

Le concept du « Finger Seize »

L’un des exemples les plus étonnants décrits dans le brevet concerne une fonctionnalité baptisée « Finger Seize ». Le principe est simple mais particulièrement immersif. Lorsqu’un événement spécifique survient dans le jeu, un bouton pourrait d’abord devenir plus souple afin d’inciter naturellement le joueur à appuyer davantage. Puis, brusquement, sa résistance augmenterait fortement.

Cette réaction simulerait une sensation de blocage ou d’emprisonnement.

Sony imagine notamment ce mécanisme pour des situations où le personnage est capturé, une créature agrippe le joueur, un piège se referme ou un objet se bloque sous une forte contrainte. L’idée consiste à reproduire physiquement certaines sensations plutôt que de simplement les afficher visuellement.

Une évolution logique après la DualSense

Même si cette technologie paraît particulièrement ambitieuse, elle s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Sony. Avec la DualSense de la PlayStation 5, le constructeur avait déjà démontré sa volonté de dépasser les standards traditionnels des manettes.

Les gâchettes adaptatives permettent notamment de ressentir la tension d’un arc, le recul d’une arme, la résistance d’un frein et les variations de terrain. Associées au système de vibrations haptiques avancées, elles ont largement contribué à distinguer l’écosystème PlayStation de ses concurrents.

Cette nouvelle génération de boutons adaptatifs représenterait donc une évolution naturelle de cette philosophie.

Tous les joueurs seront-ils convaincus ?

La question reste toutefois ouverte. Sur le papier, la technologie est séduisante. Mais dans la pratique, certains joueurs pourraient ne pas apprécier qu’un bouton devienne soudainement plus difficile à actionner ou reproduise une sensation d’inconfort. L’équilibre entre immersion et confort d’utilisation sera essentiel. Comme pour les gâchettes adaptatives, il est probable que Sony laisse aux développeurs le choix de l’intensité des effets et aux joueurs la possibilité de les désactiver.

L’adoption dépendra également de la manière dont les studios exploiteront ces nouvelles possibilités.

Un brevet ne garantit pas un produit final

Comme toujours dans l’univers des brevets, la prudence reste de mise. Les grandes entreprises déposent chaque année des centaines d’idées qui ne deviennent jamais des produits commercialisés. Aucune information ne permet aujourd’hui d’affirmer que cette technologie sera effectivement intégrée à la future PlayStation 6 ou à son contrôleur.

Cependant, le brevet confirme que Sony continue d’investir massivement dans les interfaces de jeu et les nouvelles formes d’immersion.

L’avenir du jeu vidéo passe aussi par les manettes

L’industrie se concentre souvent sur les graphismes, l’intelligence artificielle ou la puissance des consoles. Pourtant, l’expérience de jeu dépend tout autant de la manière dont le joueur interagit avec l’univers virtuel. Avec ces boutons capables de changer physiquement de comportement, Sony explore une voie particulièrement originale : transformer la manette elle-même en élément narratif.

Si cette technologie voit le jour, la future génération PlayStation pourrait ne plus seulement afficher les émotions, les tensions ou les dangers d’un jeu à l’écran. Elle pourrait les faire ressentir directement dans les mains du joueur.