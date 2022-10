La manette sans fil DualSense Edge de Sony pour la PS5 sera disponible à partir du 26 janvier

Hier, Sony a révélé que la première manette PlayStation offrant une personnalisation extrême, la manette sans fil DualSense Edge, sera mise en vente dans le monde entier en janvier 2023.

La manette sans fil DualSense Edge pour la PS5 vous permet de créer vos propres expériences de jeu distinctives grâce à des commandes personnalisées adaptées à votre style de jeu. Elle a été conçue dans un souci de performance et de personnalisation.

La manette sans fil DualSense Edge offre un large éventail d’options de personnalisation matérielle et logicielle, notamment le remappage des boutons, le réglage fin de la sensibilité du stick et des gâchettes, le passage d’un profil de contrôle à un autre et une interface utilisateur distincte sur la manette. Elle dispose également du retour haptique et des gâchettes réglables de la manette sans fil DualSense, qui la rendent confortable et vous font entrer dans le jeu.

Grâce aux trois jeux de capuchons de joystick interchangeables et aux deux jeux de boutons arrière interchangeables fournis avec la manette sans fil DualSense Edge, vous pouvez la personnaliser pour qu’elle soit totalement à votre goût. Tout est emballé dans la mallette de transport fournie, et vous pouvez même utiliser la connexion USB pour recharger la manette pendant qu’elle est dans la mallette afin de vous assurer que vous êtes toujours prêt pour votre prochaine session de jeu.

Voici un récapitulatif de ce qui est inclus, ainsi qu’un gros plan de l’étui de transport :

Manette sans fil DualSense Edge

Câble USB tressé

2 capuchons standards

2 capuchons de dôme haut

2 capuchons de dôme bas

2 touches arrière demi-dôme

2 touches arrière levier

Boîtier de connexion

Boîte de transport

Prix et disponibilité

Le prix de la manette sans fil DualSense Edge est de 239,99 euros — bien plus élevé que les 69,99 euros de la DualSense. Les modules de sticks interchangeables seront disponibles dans le monde entier le 26 janvier au prix de 24,99 euros. La manette sans fil Sony DualSense Edge, une manette ultra-personnalisable développée par PlayStation, sera lancée dans le monde entier.

Les précommandes de la manette et des modules de bâtons remplaçables seront disponibles dès mardi prochain 25 octobre, chez certains revendeurs en France.