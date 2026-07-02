Les rumeurs autour d’un éventuel smartphone SpaceX refont surface, mais Elon Musk n’a pas tardé à y répondre. Le dirigeant de SpaceX a qualifié d’« totalement fausse » une information publiée par le Wall Street Journal, selon laquelle l’entreprise aurait présenté un prototype de téléphone à certains investisseurs avant son introduction en Bourse.

Ce démenti intervient alors que les spéculations autour d’un appareil connecté au réseau Starlink se multiplient depuis plusieurs mois.

Le Wall Street Journal évoquait un prototype

Selon le Wall Street Journal, SpaceX aurait montré à plusieurs investisseurs un prototype décrit comme un appareil « plus fin qu’un iPhone ».

Toujours d’après le quotidien américain, ce smartphone aurait été équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon et fonctionnerait avec un système d’exploitation propriétaire intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle développées par xAI, la société d’IA appartenant également à Elon Musk.

Aucun élément technique ni aucune image de cet appareil n’ont toutefois été rendus publics.

Elon Musk réfute catégoriquement ces informations

Peu après la publication de l’article, Elon Musk a réagi sur son réseau social X. Le milliardaire a qualifié ces informations d’« utterly false », soit « totalement fausses », rejetant ainsi l’existence du prototype évoqué par le Wall Street Journal.

Ce n’est pas la première fois que Musk dément les rumeurs concernant un éventuel smartphone développé par SpaceX.

Le sujet alimente les spéculations depuis plusieurs années.

En 2024, lors d’un événement organisé en Pennsylvanie, Elon Musk avait déclaré que l’idée de fabriquer un smartphone lui donnait envie de mourir, tout en ajoutant que SpaceX pourrait être amenée à en développer un uniquement si les circonstances l’exigeaient. Plus récemment, en février, il avait déjà affirmé que SpaceX ne développait pas de téléphone, en réponse à un précédent article de Reuters.

Ces différentes déclarations montrent que, même si Musk n’exclut jamais totalement cette possibilité, aucun projet officiel n’a été confirmé à ce jour.

Starlink au cœur des spéculations

Les rumeurs ont été relancées après plusieurs informations concernant l’activité télécom de SpaceX. Le Financial Times rapportait récemment que Gwynne Shotwell, directrice des opérations de SpaceX, aurait indiqué à des investisseurs que l’entreprise étudiait la possibilité de lancer un service de téléphonie mobile aux États-Unis utilisant le réseau Starlink.

Parallèlement, certains analystes évoquent régulièrement une éventuelle acquisition de T-Mobile par SpaceX, même si aucun projet de ce type n’a été officialisé.

Aujourd’hui, Starlink demeure l’activité la plus rentable de SpaceX et constitue un élément central de sa stratégie de développement.

Un smartphone SpaceX reste très hypothétique

À ce stade, rien ne permet de confirmer l’existence d’un smartphone développé par SpaceX. Le Wall Street Journal évoque un prototype présenté à des investisseurs, tandis qu’Elon Musk dément formellement ces affirmations.

En l’absence d’annonce officielle, l’idée d’un téléphone signé SpaceX reste donc au stade de la spéculation.

Si l’entreprise venait un jour à lancer un tel appareil, il pourrait logiquement miser sur une intégration poussée avec Starlink et les technologies d’intelligence artificielle développées par xAI. Pour l’instant, toutefois, aucun produit de ce type n’a été confirmé par SpaceX.