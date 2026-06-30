Accueil » OpenAI prépare un nouvel accessoire Codex : un contrôleur physique attendu le 15 juillet

OpenAI prépare un nouvel accessoire Codex : un contrôleur physique attendu le 15 juillet

OpenAI prépare un nouvel accessoire Codex : un contrôleur physique attendu le 15 juillet

OpenAI continue d’étendre son écosystème au-delà des modèles d’intelligence artificielle. L’entreprise vient de teaser un nouveau produit lié à Codex, son outil de développement assisté par IA.

Attendu le 15 juillet, cet appareil ne sera pas le mystérieux terminal conçu avec Jony Ive, mais un accessoire pensé pour accélérer le travail des développeurs.

Un périphérique dédié à Codex

Dans une courte vidéo publiée sur X, OpenAI dévoile la silhouette d’un petit appareil carré accompagné du message : « Your favorite Codex shortcuts are getting an upgrade ». Le teaser reste volontairement discret, mais laisse apparaître plusieurs boutons physiques destinés à lancer rapidement différentes commandes liées à Codex.

L’objectif semble clair : offrir aux développeurs un accès immédiat à leurs actions les plus fréquentes sans passer systématiquement par des raccourcis clavier traditionnels.

Le lancement officiel est prévu pour le 15 juillet.

Une collaboration avec Work Louder

Contrairement aux spéculations apparues ces dernières semaines, ce nouveau produit n’a aucun lien avec le futur appareil d’intelligence artificielle développé par OpenAI aux côtés de l’ancien designer d’Apple, Jony Ive.

Le périphérique est le fruit d’un partenariat avec Work Louder, une entreprise spécialisée dans les claviers mécaniques haut de gamme et les macro pads personnalisables destinés aux créateurs, développeurs et professionnels de la productivité.

La silhouette présentée rappelle fortement le Creator Micro 2, l’un des produits phares de Work Louder.

Ce contrôleur compact embarque notamment plusieurs interrupteurs mécaniques programmables, un joystick multifonction, une surface tactile et des commandes entièrement personnalisables selon les logiciels utilisés.

Work Louder propose déjà des modèles conçus pour Photoshop ou Figma, avec des raccourcis préconfigurés. Une approche que Codex pourrait désormais adopter pour accélérer les workflows liés au développement logiciel.

Un accessoire pensé pour les développeurs

Même si OpenAI ne dévoile pas encore les fonctionnalités exactes du produit, le positionnement paraît évident. L’idée serait de transformer certaines commandes Codex en actions physiques instantanées : génération de code, lancement d’un agent, validation d’une tâche, exécution de scripts ou encore navigation entre différents espaces de travail.

À mesure que les assistants de programmation deviennent capables de gérer des tâches complexes de manière autonome, disposer d’un contrôleur matériel dédié pourrait permettre aux développeurs de garder un contrôle plus naturel sur leurs flux de travail.

OpenAI construit progressivement son écosystème

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large. Depuis plusieurs mois, OpenAI ne se limite plus au développement de modèles d’intelligence artificielle. L’entreprise multiplie les investissements autour de l’expérience utilisateur, des outils destinés aux développeurs et du matériel.

Alors que le futur appareil IA imaginé avec Jony Ive continue d’alimenter les spéculations, cette collaboration avec Work Louder montre qu’OpenAI souhaite également enrichir son offre avec des accessoires plus spécialisés et immédiatement exploitables.

Une nouvelle façon d’interagir avec l’IA

Si les interfaces conversationnelles restent aujourd’hui le principal point d’entrée vers l’intelligence artificielle, les périphériques physiques pourraient progressivement retrouver une place centrale dans les environnements de travail.

En associant un contrôleur programmable à Codex, OpenAI explore une approche où les raccourcis matériels viennent compléter les interactions naturelles avec l’IA.

Reste désormais à découvrir le produit final lors de sa présentation officielle le 15 juillet. Une chose est déjà certaine : OpenAI cherche à transformer Codex en un véritable environnement de développement, bien au-delà d’un simple assistant conversationnel.