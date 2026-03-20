Xiaomi SU7 2026 : La concurrente de Tesla s’offre 900 km d’autonomie à prix cassé

Aux côtés des Xiaomi Book Pro 14 et Xiaomi Watch S5, Xiaomi ne s’est pas contenté d’un simple restylage pour sa berline électrique. Avec la nouvelle Xiaomi SU7, officiellement lancée en Chine le 19 mars 2026, la marque revoit en profondeur sa berline électrique du segment C premium, avec trois versions — Standard, Pro et Max — affichées à 219 900,249 900 et 303 900 yuans.

Le prix d’entrée est finalement inférieur au tarif de prévente annoncé en janvier, un signal fort dans un marché chinois de l’électrique devenu extrêmement agressif.

Sur le fond, Xiaomi conserve l’architecture générale de la voiture, avec une longueur d’environ 5 mètres, une largeur proche de 2 mètres et un empattement de 3 mètres, tout en ajoutant de nouveaux détails de design et davantage d’options de personnalisation.

Parmi les évolutions les plus visibles, on peut noter l’arrivée de poignées de porte mécaniques à la place des poignées affleurantes, ainsi qu’une alimentation de secours dédiée pour répondre aux futures normes de sécurité chinoises. Xiaomi ajoute aussi de nouveaux coloris, dont Coastal Blue, Blazing Red et Viridian Green.

Xiaomi SU7 2026 : Plus d’autonomie, plus de vitesse de charge, plus de technologie embarquée

Le cœur de cette mise à niveau se joue toutefois ailleurs : dans la chaîne de traction, la recharge et l’électronique embarquée. Les autonomies annoncées atteignent désormais 720 km pour la Standard, 902 km pour la Pro et 835 km pour la Max selon le cycle CLTC, avec une recharge ultra-rapide capable de récupérer jusqu’à 670 km en 15 minutes sur la version la plus performante. Plusieurs sources spécialisées rappellent aussi que cette évolution repose sur une architecture électrique revue, avec un bond particulièrement notable sur la version Max.

Xiaomi met également en avant un nouveau socle informatique embarqué articulé autour de deux puces 4 nm : un Snapdragon 8 Gen 3 pour l’habitacle et un NVIDIA DRIVE AGX Thor pour la conduite assistée. Le véhicule conserve et étend en parallèle sa logique de capteurs avancés, avec notamment l’intégration d’un radar 4D directement dans la calandre selon les présentations du modèle 2026.

Un habitacle plus premium, plus silencieux et plus orienté confort

À bord, Xiaomi affine aussi nettement sa copie. La marque insiste sur des surfaces plus valorisantes, un volant en cuir Nappa, un éclairage d’ambiance enveloppant et des sièges avant plus complets, avec ventilation et chauffage en série sur plusieurs versions. Le coffre avant électrique progresse lui aussi, avec une capacité de 105 litres et plusieurs méthodes d’ouverture, tandis que le traitement acoustique a été renforcé, notamment sur la version Max.

Cette évolution intérieure est importante, car elle montre que Xiaomi ne veut plus seulement impressionner par la fiche technique ou la vitesse de charge. Le groupe cherche clairement à faire de la Xiaomi SU7 une voiture premium plus crédible au quotidien, capable d’exister face à des références mieux installées sur le terrain du confort et de la perception qualité.

Une offensive très calculée face à Tesla

Le positionnement reste limpide : la Xiaomi SU7 est toujours pensée comme une rivale directe de la Tesla Model 3. Xiaomi a explicitement mis en avant une voiture à la fois moins chère et plus endurante que sa rivale américaine sur plusieurs versions. Ce n’est pas un hasard si Lei Jun a choisi une présentation très spectaculaire pour ce lancement : la Xiaomi SU7 n’est plus seulement la première voiture de Xiaomi, elle devient désormais l’un des piliers de sa crédibilité industrielle.

Pour l’instant, la nouvelle Xiaomi SU7 reste réservée au marché chinois, avec des précommandes ouvertes via les canaux EV de Xiaomi. Mais au vu du rythme auquel la marque fait évoluer son produit, cette berline commence déjà à ressembler à bien plus qu’un coup d’essai : à une offensive structurée contre les acteurs historiques de l’électrique premium.