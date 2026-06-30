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Pixel Watch 5 : la certification FCC révèle quatre modèles et une possible disparition de la version Wi-Fi

Pixel Watch 5 : la certification FCC révèle quatre modèles et une possible disparition de la version Wi-Fi

La Pixel Watch 5 se rapproche de son lancement. De nouveaux documents publiés par la FCC américaine confirment l’existence de plusieurs modèles de la future montre connectée de Google.

Au-delà de cette étape réglementaire, un détail attire particulièrement l’attention : l’absence apparente d’une version uniquement Wi-Fi, un choix qui pourrait marquer un changement de stratégie pour Google.

La Pixel Watch 5 franchit une étape réglementaire importante

Comme c’est souvent le cas avant une présentation officielle, la Pixel Watch 5 vient d’apparaître dans la base de données de la Federal Communications Commission (FCC). La certification, datée du 29 juin 2026, mentionne quatre références distinctes : G25QD, G1XJ6, G0F3Y et GFW3R.

Ces numéros correspondent très probablement aux deux tailles de boîtier attendues, chacune déclinée en plusieurs variantes. Si la FCC ne révèle ni le design ni les caractéristiques techniques complètes de la montre, cette certification confirme que le lancement approche désormais à grands pas.

Une connectivité haut de gamme déjà confirmée

Les documents techniques apportent néanmoins quelques informations intéressantes. Le modèle testé prend notamment en charge le Wi-Fi 6 (802.11ax), le Bluetooth et les différentes bandes radio destinées à la connectivité cellulaire.

La présence du Wi-Fi 6 n’est pas une surprise, puisque cette technologie était déjà proposée sur la génération précédente.

Les certifications confirment également la compatibilité avec les communications par satellite déjà évoquées sur la Pixel Watch 4, même si Google n’a encore détaillé ni les usages ni les pays concernés.

Google abandonne-t-il la version Wi-Fi ?

C’est l’élément qui suscite aujourd’hui le plus de discussions. Contrairement aux précédentes générations, aucun modèle explicitement identifié comme une version Wi-Fi uniquement n’apparaît dans la documentation actuellement disponible.

Toutefois, il est important de rester prudent.

Une certification FCC ne recense pas nécessairement l’ensemble des variantes commerciales qui seront proposées lors du lancement. Google pourrait encore enregistrer d’autres modèles ultérieurement ou utiliser une nomenclature différente.

À ce stade, il s’agit donc davantage d’un indice que d’une confirmation.

Une stratégie qui aurait des avantages… mais aussi des conséquences

Si Google décidait effectivement de commercialiser uniquement des modèles compatibles LTE, cette décision présenterait plusieurs intérêts industriels. Un catalogue simplifié permettrait notamment de réduire le nombre de références, d’optimiser la production et de limiter la fragmentation des composants.

En contrepartie, les consommateurs pourraient voir le prix d’entrée augmenter.

Les versions cellulaires coûtent généralement plus cher que leurs équivalents Wi-Fi. Même sans activer une carte eSIM, les acheteurs paieraient donc pour un équipement dont ils n’utiliseront peut-être jamais toutes les fonctions.

Toutefois, il convient de rappeler qu’une montre LTE fonctionne parfaitement via Bluetooth et Wi-Fi sans abonnement mobile. La connectivité cellulaire reste simplement disponible si l’utilisateur souhaite l’activer ultérieurement.

Un marché toujours très concurrentiel

Cette hypothèse intervient alors que Google cherche encore à renforcer sa position sur le marché mondial des montres connectées. Selon les dernières analyses de Counterpoint Research, les modèles cellulaires gagnent progressivement du terrain, mais Google reste loin derrière les principaux acteurs du secteur en matière de volumes de ventes.

Dans ce contexte, un éventuel repositionnement tarifaire pourrait compliquer davantage la tâche face à une concurrence particulièrement agressive.

Google joue peut-être la carte de la simplicité

Même si la disparition de la version Wi-Fi reste à confirmer, cette possibilité illustre une tendance plus large de l’industrie : réduire le nombre de configurations pour simplifier la production et valoriser les modèles les plus complets.

Reste à savoir si les utilisateurs y trouveront leur compte. Pour beaucoup, une montre connectée accompagne déjà un smartphone en permanence, ce qui limite l’intérêt d’une connexion LTE autonome. À l’inverse, les sportifs ou les utilisateurs souhaitant laisser leur téléphone à la maison pourraient apprécier que toutes les Pixel Watch soient désormais prêtes à fonctionner en autonomie.

La FCC ne répond pas encore à cette question, mais une chose est désormais certaine : la Pixel Watch 5 entre dans sa dernière ligne droite avant sa présentation officielle.