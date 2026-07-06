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Claude Fable 5 devient payant : Anthropic change totalement son modèle de facturation dès le 7 juillet

Claude Fable 5 devient payant : Anthropic change totalement son modèle de facturation dès le 7 juillet

À partir du 7 juillet, Anthropic met fin à la période de gratuité accordée à Claude Fable 5 pour les abonnés Pro, Max, Team et certaines offres Enterprise. Désormais, l’accès à son modèle d’IA le plus avancé passera par un système de crédits à la consommation, venant s’ajouter au prix de l’abonnement.

Cette évolution marque un changement important dans la stratégie commerciale d’Anthropic et pourrait avoir un impact significatif sur les développeurs et entreprises qui utilisent Claude pour des tâches complexes ou automatisées.

Fable 5 : Une facturation au token, plus coûteuse que jamais

Le nouveau système repose sur une tarification à l’utilisation. Anthropic facture désormais 10 dollars par million de tokens en entrée et 50 dollars par million de tokens en sortie. Il s’agit tout simplement du modèle le plus cher jamais proposé par Anthropic pour une IA disponible au grand public.

À titre de comparaison, Claude Opus 4.8 coûte exactement deux fois moins.

Pour un utilisateur occasionnel, cette évolution passera probablement inaperçue. En revanche, pour les développeurs qui exécutent des agents IA capables d’enchaîner automatiquement plusieurs dizaines d’actions, la facture peut rapidement grimper.

Une période de transition qui prend fin

Lorsque Claude Fable 5 est revenu en ligne le 1er juillet, Anthropic avait accordé une courte période d’accès gratuit. Les abonnés Pro, Max, Team et certaines offres Enterprise pouvaient utiliser le modèle sans frais supplémentaires dans la limite de 50 % de leur quota hebdomadaire.

Cette période prend fin dès le 7 juillet.

À partir de cette date, chaque requête utilisera directement les crédits achetés par l’utilisateur. Autre détail important : si aucun crédit n’a été activé sur le compte, l’accès à Claude Fable 5 sera simplement interrompu, même en plein milieu d’une session.

Pourquoi Anthropic change de stratégie ?

Ce changement intervient après plusieurs semaines particulièrement mouvementées. Claude Fable 5 avait été lancé le 9 juin, avant d’être suspendu seulement quelques jours plus tard à la suite de nouvelles restrictions américaines sur l’exportation des modèles d’IA avancés.

Faute de pouvoir vérifier instantanément la nationalité de chaque utilisateur, Anthropic avait choisi de désactiver totalement Fable 5 dans le monde entier pendant près de trois semaines.

Le modèle n’est redevenu accessible que le 1er juillet, après la levée des restrictions décidée par le gouvernement américain. Anthropic explique aujourd’hui que la facturation à l’usage permet surtout de mieux gérer la demande, devenue beaucoup plus importante que prévu.

Des coûts qui peuvent exploser avec les agents IA

C’est surtout dans les scénarios d’automatisation que Claude Fable 5 devient particulièrement coûteux. Les modèles d’Anthropic ne conservent pas de mémoire entre deux requêtes. À chaque nouvelle étape d’un agent IA, tout le contexte précédent doit être renvoyé au modèle.

Résultat, davantage de tokens consommés, davantage de réponses générées et une facture qui augmente à chaque interaction. Selon plusieurs tests réalisés lors du lancement de Claude Fable 5, certains développeurs ont consommé plusieurs millions de tokens en seulement quelques minutes.

Dans certains cas, le coût d’utilisation a même dépassé 200 à 400 dollars par heure lors de traitements intensifs.

Des solutions existent pour limiter la facture

Anthropic recommande plusieurs techniques afin de réduire les coûts. La première consiste à utiliser le Prompt Caching, qui permet de réutiliser certaines parties du contexte déjà envoyées au modèle. Cette technologie réduit jusqu’à 90 % du coût des tokens d’entrée.

Les utilisateurs peuvent également exploiter la Batch API, qui applique une réduction de moitié sur les tarifs lorsque les traitements ne nécessitent pas une réponse immédiate.

Enfin, Anthropic conseille de réserver Claude Fable 5 uniquement aux tâches réellement complexes, tout en confiant les demandes plus classiques à Claude Sonnet 5 ou Claude Opus 4.8, beaucoup moins coûteux.

Claude Sonnet 5 devient l’alternative idéale

Pour la majorité des utilisateurs, Anthropic pousse désormais Claude Sonnet 5 comme modèle principal. Celui-ci offre des performances proches d’Opus 4.8 sur de nombreux usages tout en affichant une tarification bien plus attractive : 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars par million de tokens en sortie.

Ces prix promotionnels resteront en vigueur jusqu’au 31 août 2026.

Pour de nombreux projets, Sonnet 5 permettra donc de réduire considérablement les coûts sans sacrifier les performances.

Un retour dans les abonnements est-il possible ?

Anthropic affirme que cette nouvelle facturation n’est pas forcément définitive. L’entreprise indique qu’elle travaille actuellement à augmenter fortement ses capacités de calcul grâce à de nouveaux centres de données équipés de centaines de milliers de GPU Nvidia.

Une fois cette infrastructure pleinement opérationnelle, Claude Fable 5 pourrait de nouveau être inclus dans certains abonnements sans coût supplémentaire.

Aucune date n’a toutefois été communiquée.

Une nouvelle réalité pour les IA les plus puissantes

Avec cette évolution, Anthropic envoie un message clair : les modèles d’intelligence artificielle les plus performants deviennent aussi les plus coûteux à faire fonctionner. À mesure que les IA gagnent en capacités, les simples abonnements mensuels pourraient progressivement laisser place à des modèles hybrides combinant forfait et facturation à l’utilisation.

Pour les entreprises comme pour les développeurs, l’optimisation des requêtes et la maîtrise des coûts deviennent désormais aussi importantes que les performances des modèles eux-mêmes.