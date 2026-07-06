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ClipboardAI transforme le presse-papiers de l’iPhone avec un historique intelligent et une IA locale

ClipboardAI transforme le presse-papiers de l’iPhone avec un historique intelligent et une IA locale

Copier un texte, en copier un second, puis réaliser que le premier a disparu : c’est une frustration que la plupart des utilisateurs d’iPhone connaissent. ClipboardAI entend résoudre ce problème en remplaçant le presse-papiers traditionnel d’Apple par un historique intelligent, enrichi par l’intelligence artificielle et conçu avec la confidentialité comme priorité.

Un presse-papiers qui n’oublie plus rien

Par défaut, iOS ne conserve qu’un seul élément dans son presse-papiers. Chaque nouvelle copie remplace automatiquement la précédente, obligeant souvent les utilisateurs à recommencer une recherche ou à retourner dans une application pour récupérer un texte perdu.

ClipboardAI adopte une approche bien différente.

L’application enregistre automatiquement les éléments copiés et les organise dans un historique consultable. Liens, extraits de texte, adresses e-mail, numéros de téléphone, codes, images ou encore adresses postales restent accessibles même après plusieurs nouvelles copies.

L’objectif est simple : faire du presse-papiers un véritable espace de travail plutôt qu’un simple stockage temporaire.

Une IA locale pour organiser et retrouver les contenus

L’un des principaux atouts de ClipboardAI réside dans son intelligence artificielle embarquée. Toutes les données copiées sont automatiquement classées selon leur nature : texte, liens web, images, numéros de téléphone, adresses, e-mails ou encore codes.

Les utilisateurs peuvent également créer des collections personnalisées afin de regrouper des contenus récurrents, qu’il s’agisse de modèles de réponses, de liens de recherche, d’informations de voyage ou de notes fréquemment utilisées.

L’application propose aussi plusieurs fonctions d’assistance : résumé automatique de textes, aperçu des liens Web, détection de langue, traduction, conversion de listes en checklists et résolution de calculs et conversions d’unités. Sans révolutionner le quotidien, ces outils évitent de multiplier les applications pour des tâches simples.

Une extension clavier particulièrement pratique

La fonctionnalité la plus intéressante est probablement l’extension clavier. Plutôt que d’ouvrir ClipboardAI à chaque fois qu’un ancien élément est nécessaire, le clavier peut afficher jusqu’à vingt éléments récemment copiés directement dans n’importe quel champ de saisie sous iOS.

Que l’utilisateur rédige un message dans Messages, un e-mail, une conversation Slack ou un document dans Safari, il peut retrouver immédiatement un ancien contenu sans quitter son application.

Cette intégration rend l’expérience beaucoup plus fluide qu’un gestionnaire de presse-papiers classique.

La confidentialité comme argument principal

Les applications de ce type manipulent souvent des données particulièrement sensibles : mots de passe, codes de validation, adresses, coordonnées bancaires ou messages privés.

ClipboardAI tente justement de rassurer sur ce point. Toutes les fonctions d’intelligence artificielle fonctionnent localement sur l’appareil. Les données sont enregistrées via SwiftData, sans serveurs appartenant au développeur, sans publicité, sans SDK tiers et sans collecte analytique.

L’application détecte également automatiquement certains contenus sensibles comme les mots de passe, les clés API, les numéros de carte bancaire ou encore les numéros de sécurité sociale. Ces informations sont masquées par défaut, peuvent être supprimées automatiquement après 60 secondes et restent exclues de l’extension clavier, sauf si l’utilisateur décide explicitement de modifier ce comportement.

La synchronisation entre appareils est facultative et repose uniquement sur le compte iCloud personnel de l’utilisateur.

Une formule gratuite, mais des fonctions avancées réservées à la version Pro

ClipboardAI est proposé dans une version gratuite comprenant la capture automatique, la recherche dans l’historique, les catégories intelligentes et jusqu’à dix éléments sauvegardés. La formule Pro débloque l’ensemble des fonctionnalités, notamment un historique illimité, la synchronisation iCloud, l’extension clavier, les fonctions d’IA et les collections personnalisées.

L’abonnement inclut un essai de sept jours sur la formule annuelle, tandis qu’une licence à vie est proposée au tarif de 24,99 dollars.

Apple pourrait-il intégrer une telle fonctionnalité ?

ClipboardAI met surtout en évidence une limite historique d’iOS. Alors que macOS dispose depuis longtemps de nombreuses solutions de gestion du presse-papiers, l’iPhone reste limité à une seule copie active malgré des usages devenus beaucoup plus intensifs. Entre les assistants IA, le travail mobile et le multitâche, conserver uniquement le dernier élément copié paraît aujourd’hui de moins en moins adapté.

En misant sur une IA entièrement exécutée en local et une approche centrée sur la confidentialité, ClipboardAI illustre aussi une tendance plus large : les outils de productivité cherchent désormais à enrichir les fonctions natives sans pour autant sacrifier la protection des données personnelles.

Pour les utilisateurs qui jonglent quotidiennement entre liens, extraits de texte, codes ou documents, cette évolution pourrait rapidement devenir difficile à abandonner.