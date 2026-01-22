fermer
Objets connectés

Sony LinkBuds Clip : Les nouveaux écouteurs « bijoux » officiels à 200 €

Objets connectés par Yohann Poiron le LinkBuds Clip Sony
Sony LinkBuds Clip : Les nouveaux écouteurs « bijoux » officiels à 200 €
Sony LinkBuds Clip : Les nouveaux écouteurs « bijoux » officiels à 200 €

Sony n’a pas encore dégainé ses prochains WF-1000XM6 — et les fuites laissent entendre qu’ils pourraient arriver dès février — mais la marque japonaise ne reste pas immobile.

À la place, et comme attendu, Sony étend sa famille LinkBuds avec un modèle nettement plus audacieux : les LinkBuds Clip, des écouteurs ouverts façon bijou, pensés pour « porter la musique » sans s’isoler du monde.

Sony LinkBuds Clip : Patienter pour le XM6… ou adopter une autre philosophie d’écoute

Si vous attendiez une nouvelle génération « 1000X », plusieurs sources évoquent une fenêtre très proche : précommandes autour du 12 février 2026 et disponibilité vers le 23 février 2026 (à prendre au conditionnel tant que Sony n’a rien officialisé).

En attendant, Sony joue une autre carte : une paire d’écouteurs open-ear dont la promesse n’est pas l’ANC ou la pression acoustique maximale, mais la conscience de l’environnement — au bureau, en ville, ou en déplacement.

LinkBudsClip Black Lifestyle HeroImage CloseUp Large

Les LinkBuds Clip revendiquent une écoute sans occlusion du conduit : pas d’embouts qui scellent l’oreille, donc pas de réduction de bruit active « classique ». À la place, Sony propose une forme en C qui se clipse sur l’oreille (avec des éléments d’ajustement), inspirée des ear cuffs.

C’est une tendance de fond sur le marché — Bose est déjà présent sur ce format — mais Sony y ajoute sa touche « LinkBuds » : l’idée d’un produit qu’on porte longtemps, presque comme un accessoire. Couleurs annoncées : noir, beige gris, vert, lavande (pas de blanc au lancement).

LinkBudsClip Green In situation Large

Les promesses techniques : trois modes, « anti-fuite » et très grosse autonomie

Sony tente de compenser les limites naturelles de l’open-ear avec du logiciel : Standard (écoute « normale »), Voice Boost (mettre en avant les voix), et un mode « Sound Leakage Reduction » conçu pour limiter la fuite sonore dans les lieux calmes.

LinkBudsClip Social Green IPX4 Large

Côté endurance, c’est là que Sony frappe fort pour ce segment : jusqu’à 9 h sur les écouteurs, et plus de 28 h via le boîtier, soit jusqu’à 37 h au total. Et, la charge rapide vise les usages du quotidien : 3 minutes de charge pour jusqu’à 1 heure d’écoute.

Sony mentionne aussi des efforts sur les appels, avec capteurs et traitement IA (notamment un capteur de conduction osseuse/vibration selon les supports).

À 200 €, un pari « lifestyle » plus qu’un achat rationnel

LinkBudsClip Customize 1 Large

À 200 € (et disponibilité immédiate sur les canaux Sony et revendeurs selon les pays), les LinkBuds Clip ne sont pas des « petits LinkBuds ». Ils se placent dans une zone où l’on compare forcément… à des intras premium en promo. Sauf que la comparaison est piégée : ce produit n’est pas là pour remplacer des WF-1000XM5/6, mais pour séduire un autre usage :

Si votre priorité, c’est l’isolation, l’ANC, le rendu hi-fi : attendez plutôt les WF-1000XM6 (ou regardez les XM5). Si vous cherchez un écouteur « toujours là », confortable, non intrusif, pour podcasts, appels, musique de fond, marche et trajets : le format clip devient pertinent — et l’autonomie annoncée est un vrai argument.

Le seul vrai juge de paix sera l’équilibre « open-ear » : le son perçu dépend énormément de la morphologie, du placement et du bruit ambiant. Sur ce terrain, mieux vaut attendre quelques retours terrain si vous êtes sensible à la restitution des basses ou si vous écoutez fort. (L’open-ear a des lois physiques qu’aucun marketing ne contourne.)

Tags : LinkBuds ClipSony
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer