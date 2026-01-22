Sony LinkBuds Clip : Les nouveaux écouteurs « bijoux » officiels à 200 €

Sony n’a pas encore dégainé ses prochains WF-1000XM6 — et les fuites laissent entendre qu’ils pourraient arriver dès février — mais la marque japonaise ne reste pas immobile.

À la place, et comme attendu, Sony étend sa famille LinkBuds avec un modèle nettement plus audacieux : les LinkBuds Clip, des écouteurs ouverts façon bijou, pensés pour « porter la musique » sans s’isoler du monde.

Sony LinkBuds Clip : Patienter pour le XM6… ou adopter une autre philosophie d’écoute

Si vous attendiez une nouvelle génération « 1000X », plusieurs sources évoquent une fenêtre très proche : précommandes autour du 12 février 2026 et disponibilité vers le 23 février 2026 (à prendre au conditionnel tant que Sony n’a rien officialisé).

En attendant, Sony joue une autre carte : une paire d’écouteurs open-ear dont la promesse n’est pas l’ANC ou la pression acoustique maximale, mais la conscience de l’environnement — au bureau, en ville, ou en déplacement.

Les LinkBuds Clip revendiquent une écoute sans occlusion du conduit : pas d’embouts qui scellent l’oreille, donc pas de réduction de bruit active « classique ». À la place, Sony propose une forme en C qui se clipse sur l’oreille (avec des éléments d’ajustement), inspirée des ear cuffs.

C’est une tendance de fond sur le marché — Bose est déjà présent sur ce format — mais Sony y ajoute sa touche « LinkBuds » : l’idée d’un produit qu’on porte longtemps, presque comme un accessoire. Couleurs annoncées : noir, beige gris, vert, lavande (pas de blanc au lancement).

Les promesses techniques : trois modes, « anti-fuite » et très grosse autonomie

Sony tente de compenser les limites naturelles de l’open-ear avec du logiciel : Standard (écoute « normale »), Voice Boost (mettre en avant les voix), et un mode « Sound Leakage Reduction » conçu pour limiter la fuite sonore dans les lieux calmes.

Côté endurance, c’est là que Sony frappe fort pour ce segment : jusqu’à 9 h sur les écouteurs, et plus de 28 h via le boîtier, soit jusqu’à 37 h au total. Et, la charge rapide vise les usages du quotidien : 3 minutes de charge pour jusqu’à 1 heure d’écoute.

Sony mentionne aussi des efforts sur les appels, avec capteurs et traitement IA (notamment un capteur de conduction osseuse/vibration selon les supports).

À 200 €, un pari « lifestyle » plus qu’un achat rationnel

À 200 € (et disponibilité immédiate sur les canaux Sony et revendeurs selon les pays), les LinkBuds Clip ne sont pas des « petits LinkBuds ». Ils se placent dans une zone où l’on compare forcément… à des intras premium en promo. Sauf que la comparaison est piégée : ce produit n’est pas là pour remplacer des WF-1000XM5/6, mais pour séduire un autre usage :

Si votre priorité, c’est l’isolation, l’ANC, le rendu hi-fi : attendez plutôt les WF-1000XM6 (ou regardez les XM5). Si vous cherchez un écouteur « toujours là », confortable, non intrusif, pour podcasts, appels, musique de fond, marche et trajets : le format clip devient pertinent — et l’autonomie annoncée est un vrai argument.

Le seul vrai juge de paix sera l’équilibre « open-ear » : le son perçu dépend énormément de la morphologie, du placement et du bruit ambiant. Sur ce terrain, mieux vaut attendre quelques retours terrain si vous êtes sensible à la restitution des basses ou si vous écoutez fort. (L’open-ear a des lois physiques qu’aucun marketing ne contourne.)