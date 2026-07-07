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Xbox se restructure : Microsoft supprime 3 200 postes et se sépare de plusieurs studios

Xbox se restructure : Microsoft supprime 3 200 postes et se sépare de plusieurs studios

Microsoft vient d’officialiser l’une des plus importantes restructurations de l’histoire récente de sa division Xbox. L’entreprise prévoit la suppression d’environ 3 200 postes d’ici 2027, dont près de la moitié dès aujourd’hui. En parallèle, plusieurs studios vont quitter l’écosystème Xbox, marquant un tournant majeur dans la stratégie gaming du géant américain.

Malgré cette vaste réorganisation, Microsoft assure que les jeux first-party déjà annoncés ne seront ni annulés ni retardés.

Xbox reconnaît que son activité n’est plus rentable

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs évoquaient une profonde réorganisation au sein de Xbox. Microsoft confirme désormais que cette décision répond à des difficultés économiques bien réelles.

Dans un message publié sur le blog officiel de l’entreprise, Asha Sharma, responsable de la division Xbox, reconnaît que le modèle économique actuel ne fonctionne plus.

Notre activité n’est plus saine aujourd’hui.

Selon Microsoft, plusieurs facteurs expliquent cette situation :

des marges opérationnelles 3 à 10 fois inférieures à celles de PlayStation et Nintendo

une base de consoles Xbox installées moins importante que celle de ses concurrents

un coût de développement particulièrement élevé pour la neuvième génération de consoles

des résultats jugés décevants pour Xbox Game Pass et la stratégie de jeux multiplateformes

L’entreprise souligne également que ces licenciements ne remettent pas en cause le talent des équipes concernées. « Ces décisions ne reflètent ni leur créativité ni leur engagement », précise Asha Sharma.

Il s’agit du deuxième grand plan social chez Xbox après celui déjà engagé en 2024.

Quatre studios quittent officiellement Xbox

La restructuration touche également l’organisation des Xbox Game Studios.

Compulsion Games devient indépendant

Connu pour des jeux comme South of Midnight, We Happy Few ou encore Contrast, le studio Compulsion Games quitte le giron de Microsoft. Bonne nouvelle pour ses équipes : le studio conserve ses licences, son catalogue ainsi que les ressources nécessaires pour poursuivre son développement de manière indépendante.

Double Fine Productions reprend son indépendance

Même scénario pour Double Fine Productions, célèbre pour Psychonauts 2, Broken Age, Keeper et Kiln. Le studio retrouve son indépendance et conserve également l’ensemble de ses propriétés intellectuelles.

Ninja Theory change de propriétaire

La surprise la plus marquante concerne Ninja Theory. Acquis par Microsoft en 2018, le studio britannique est notamment à l’origine de plusieurs productions majeures de Xbox : Hellblade: Senua’s Sacrifice, Senua’s Saga: Hellblade II ou encore Bleeding Edge.

Microsoft confirme que Ninja Theory va désormais rejoindre un nouveau propriétaire, sans préciser pour l’instant l’identité du repreneur. Cette décision étonne particulièrement tant le studio était devenu l’une des vitrines technologiques de Xbox ces dernières années.

Undead Labs quitte également Microsoft

Autre départ notable : Undead Labs. Le studio est principalement connu pour la franchise State of Decay, devenue l’une des licences incontournables du catalogue Xbox.

Là encore, Microsoft n’a pas communiqué sur l’identité du futur acquéreur.

Les jeux Xbox déjà annoncés restent maintenus

Malgré cette importante restructuration, Microsoft souhaite rassurer les joueurs. L’entreprise affirme que tous les jeux first-party déjà présentés au public poursuivent leur développement normalement. Les projets actuellement en cours ne devraient donc pas être annulés dans le cadre de cette réorganisation.

Aucun détail supplémentaire n’a toutefois été communiqué concernant d’éventuels nouveaux projets encore non annoncés.

Une nouvelle stratégie pour Xbox

Cette restructuration illustre les difficultés rencontrées par Xbox depuis plusieurs années. Face à une concurrence toujours plus forte de Sony et Nintendo, Microsoft cherche désormais à revoir en profondeur son organisation afin d’améliorer la rentabilité de son activité gaming.

Le groupe semble vouloir concentrer davantage ses investissements sur les licences les plus porteuses, les services cloud et l’intelligence artificielle, tout en réduisant ses coûts de fonctionnement.

Reste désormais à voir si cette nouvelle stratégie permettra à Xbox de retrouver une trajectoire de croissance face à un marché du jeu vidéo devenu particulièrement concurrentiel.