La prochaine grande évolution de la recharge sans fil pourrait bien venir d’une collaboration entre les principaux acteurs de l’industrie. Selon plusieurs informations relayées en Chine, Apple, Google, Xiaomi et d’autres fabricants ont récemment participé à une réunion du Wireless Power Consortium (WPC) consacrée au futur standard Qi 50W.

L’objectif est de mettre au point une nouvelle génération de recharge sans fil plus rapide, plus efficace et surtout compatible entre les différentes marques.

Une réunion stratégique autour du futur standard Qi

La rencontre s’est tenue à Pékin à l’occasion d’un Qi Off-cycle Meeting, un événement technique organisé par le Wireless Power Consortium en dehors de son calendrier habituel. Il s’agissait de la première réunion de ce type organisée dans la capitale chinoise.

Pendant quatre jours, les différents participants ont travaillé sur plusieurs aspects du futur standard, notamment la validation des spécifications techniques, les premiers essais de prototypes ainsi que la compatibilité entre les appareils de différents constructeurs.

Cette étape constitue une phase importante dans le développement du futur standard Qi.

Les plus grands fabricants étaient présents

Le Wireless Power Consortium est l’organisme chargé de définir les normes de recharge sans fil Qi utilisées aujourd’hui par la majorité des smartphones, écouteurs et accessoires compatibles.

Le consortium regroupe plus de 300 entreprises et supervise plus de 13 000 produits certifiés Qi.

Lors de cette réunion, plusieurs grands noms de l’industrie étaient représentés, parmi lesquels Apple, Google, Xiaomi, Huawei, Honor, OPPO, vivo, Anker, Philips, NXP ou encore Renesas. La présence simultanée de ces entreprises montre l’importance accordée au développement du futur standard.

Vers une recharge sans fil universelle de 50 W

Le futur standard Qi 50W vise naturellement à augmenter la puissance de recharge. Mais, le principal objectif reste surtout d’offrir une solution universelle capable de fonctionner efficacement avec des appareils de marques différentes.

Aujourd’hui, plusieurs fabricants proposent déjà une recharge sans fil dépassant largement les 50 W.

Par exemple :

OnePlus commercialise sa technologie AirVOOC 50 W

OPPO propose également une recharge AirVOOC 50 W

Xiaomi commercialise déjà plusieurs smartphones compatibles avec une recharge sans fil de 50 W et a même présenté des prototypes dépassant les 80 W

Le problème est que ces technologies restent propriétaires. Pour profiter des meilleures performances, il est généralement nécessaire d’utiliser un chargeur et des accessoires de la même marque.

Le futur standard Qi 50W ambitionne justement de supprimer cette contrainte.

Xiaomi veut influencer la future norme

Lors de cette réunion, Xiaomi a également présenté sa propre architecture de recharge. Le constructeur défend une approche reposant sur une faible inductance et une tension réduite afin d’améliorer le rendement énergétique.

Selon Xiaomi, cette technologie permettrait de limiter les pertes d’énergie, de réduire la chauffe pendant la recharge, d’améliorer le rendement global et de faciliter la conception de smartphones plus fins.

Toutefois, il reste à déterminer si cette architecture sera retenue dans la version finale du standard.

Une norme qui n’arrivera pas tout de suite

Le développement du Qi 50W n’en est encore qu’à ses premières phases. Selon les informations disponibles, la version définitive du standard ne devrait pas être finalisée avant 2028. D’ici là, les différents fabricants poursuivront les essais afin de garantir un niveau élevé de sécurité, de fiabilité et de compatibilité entre les nombreux appareils qui adopteront cette technologie.

Une avancée plus importante qu’une simple hausse de puissance

Si la recharge sans fil à 50 W est déjà une réalité chez certains constructeurs, le futur standard Qi pourrait avoir un impact bien plus important. L’intérêt principal ne réside pas uniquement dans l’augmentation de la puissance, mais dans la possibilité d’utiliser un seul chargeur avec des smartphones de différentes marques sans perdre en performances.

Pour les utilisateurs, cela représenterait un véritable progrès en matière de simplicité et d’interopérabilité, tout en réduisant la dépendance aux accessoires propriétaires.

Si Apple, Google, Xiaomi et les autres membres du Wireless Power Consortium parviennent à s’accorder sur une spécification commune, la recharge sans fil pourrait enfin offrir la même universalité que la recharge filaire via l’USB-C, tout en gagnant significativement en rapidité.