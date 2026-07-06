Les amateurs de vidéos à 360° pourraient bientôt découvrir une nouvelle référence sur le marché. La future Insta360 X6 vient d’obtenir une certification importante aux États-Unis, un indice qui annonce généralement une commercialisation imminente.

Si la marque n’a encore rien officialisé, plusieurs fuites permettent déjà d’entrevoir les principales nouveautés de cette nouvelle caméra d’action.

La certification FCC confirme l’arrivée prochaine de la Insta360 X6

La future caméra d’Insta360 a récemment obtenu sa certification auprès de la Federal Communications Commission (FCC) sous la référence CINSABXA. Les documents déposés confirment notamment la présence des connectivités Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que les différents éléments liés aux antennes embarquées.

Cette étape constitue généralement l’une des dernières formalités avant une présentation officielle.

La Insta360 X6 a également été repérée dans plusieurs bases de données réglementaires aux Émirats arabes unis et en Inde, ce qui laisse penser que Insta360 prépare un lancement mondial. Selon plusieurs observateurs, la présentation pourrait intervenir entre la fin du mois d’août et le mois de septembre 2026, un calendrier qui correspond aux habitudes de la marque pour sa série X.

Une qualité d’image en forte progression

Les caractéristiques techniques restent encore confidentielles, mais les premières indiscrétions annoncent une évolution importante du capteur. La future Insta360 X6 pourrait abandonner le capteur actuel au profit d’un modèle de 1 pouce — ou au minimum 1/1,28 pouce — offrant une meilleure gestion de la lumière.

Cette évolution permettrait notamment de filmer en 8K à 60 images par seconde en vidéo 360°, offrir une profondeur de couleur 10 bits et une prise en charge d’un HDR amélioré. Ces améliorations offriraient une image plus détaillée, des couleurs plus riches ainsi que de meilleures performances en basse lumière ou lors des prises de vue nocturnes.

Une caméra pensée pour les créateurs de contenu

Avec un capteur plus grand, la Insta360 X6 viserait avant tout les créateurs de contenu exigeants. Les vidéos destinées aux réseaux sociaux, aux casques de réalité virtuelle ou encore aux productions professionnelles pourraient bénéficier d’une plage dynamique plus étendue, d’un bruit numérique réduit, d’une meilleure restitution des contrastes et d’une qualité supérieure lors des scènes difficiles.

Cette montée en gamme permettrait à Insta360 de conserver son avance sur le marché très concurrentiel des caméras 360°.

Les points forts de la gamme devraient être conservés

Même si aucune fiche technique officielle n’a encore été dévoilée, plusieurs fonctionnalités emblématiques devraient logiquement être reconduites. On s’attend notamment à retrouver la stabilisation vidéo particulièrement efficace d’Insta360, une certification d’étanchéité, un montage simplifié via l’application mobile et les outils d’intelligence artificielle permettant de recadrer automatiquement les vidéos 360°.

La marque a largement construit sa réputation sur la simplicité d’utilisation de ses caméras, un atout qui devrait rester au cœur de cette nouvelle génération.

Les premières estimations évoquent un prix compris entre 549 et 599 dollars, soit environ 500 à 550 euros avant taxes. La X6 resterait donc positionnée sur le segment premium des caméras 360°, tout en conservant un tarif relativement compétitif face aux autres modèles haut de gamme du marché.

Le marché des caméras d’action continue de progresser, porté par l’explosion des contenus immersifs sur YouTube, TikTok, Instagram ou encore les plateformes de réalité virtuelle. Les vidéos à 360 degrés séduisent également de plus en plus de professionnels dans les domaines du tourisme, de l’immobilier, du sport ou de la production audiovisuelle.

Avec cette nouvelle X6, Insta360 chercherait donc à consolider sa position de leader face à une concurrence de plus en plus active.

Une annonce officielle attendue d’ici quelques semaines

Si la certification américaine est un indicateur fiable, la présentation officielle de le Insta360 X6 ne devrait plus tarder. Les prochaines semaines devraient permettre d’en apprendre davantage sur plusieurs éléments encore inconnus, notamment la taille exacte du capteur, l’autonomie de la batterie, les performances du processeur embarqué ainsi que les nouvelles fonctionnalités logicielles.

Si les rumeurs se confirment, l’Insta360 X6 pourrait bien devenir l’une des caméras 360° les plus complètes et les plus performantes de cette fin d’année.