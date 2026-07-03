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Redmi Note : plus de 500 millions de smartphones vendus, la série Redmi Note 17 arrive ce mois-ci

Redmi Note : plus de 500 millions de smartphones vendus, la série Redmi Note 17 arrive ce mois-ci

Xiaomi célèbre un nouveau record pour sa gamme de smartphones la plus populaire. Le constructeur a annoncé que la famille Redmi Note avait désormais dépassé les 500 millions d’unités vendues dans le monde depuis son lancement il y a douze ans.

Dans le même temps, la marque a confirmé que la série Redmi Note 17 sera officiellement dévoilée avant la fin du mois, avec plusieurs améliorations déjà évoquées.

Une gamme devenue incontournable

Depuis son lancement en 2013, la série Redmi Note s’est imposée comme l’une des références du marché des smartphones de milieu de gamme. Grâce à un rapport qualité-prix souvent très compétitif, cette gamme est devenue l’un des principaux moteurs de croissance de Xiaomi à l’international.

Le cap des 500 millions d’exemplaires écoulés illustre le succès de cette stratégie, qui consiste à proposer des caractéristiques proches du haut de gamme à un tarif plus abordable.

Redmi confirme l’arrivée des Redmi Note 17

Pour accompagner cette annonce, Redmi a officialisé le lancement imminent de la série Redmi Note 17. Le constructeur promet plusieurs améliorations portant notamment sur la qualité de l’écran, l’autonomie, la résistance des appareils et l’expérience utilisateur au quotidien.

En revanche, Xiaomi n’a encore dévoilé aucune fiche technique officielle.

L’une des surprises concerne le nom de cette nouvelle génération. Au lieu de lancer une série Redmi Note 16, Xiaomi semble avoir choisi d’aligner sa gamme de milieu de gamme sur la numérotation de ses smartphones premium. Le constructeur passerait donc directement à Redmi Note 17, une stratégie déjà observée chez d’autres fabricants afin d’harmoniser leurs différentes gammes.

Trois modèles seraient au programme

Selon plusieurs fuites récentes, la nouvelle famille pourrait comprendre au moins trois smartphones :

Redmi Note 17

Redmi Note 17 Pro

Redmi Note 17 Pro Max

À ce stade, ces informations n’ont toutefois pas été confirmées par Xiaomi.

Les caractéristiques attendues

D’après les indiscrétions publiées ces dernières semaines, le Redmi Note 17 pourrait embarquer un écran OLED plat de 6,83 pouces avec une définition 1,5K, une puce Snapdragon 6s Gen 4, une charge rapide de 67 W, un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur d’empreintes intégré sous l’écran.

Le Redmi Note 17 Pro proposerait quant à lui un écran OLED 1,5K, un processeur Snapdragon 6 Gen 5, une impressionnante batterie de 9 000 mAh, un capteur principal de 50 mégapixels, des haut-parleurs stéréo et une certification d’étanchéité complète.

Enfin, le Redmi Note 17 Pro Max miserait sur une fiche technique encore plus ambitieuse avec un écran OLED 1,5K, une puce MediaTek Dimensity 7500, une batterie pouvant atteindre 10 100 mAh, un capteur photo principal de 200 mégapixels, des haut-parleurs stéréo et une certification d’étanchéité.

Ces caractéristiques restent toutefois à prendre avec prudence tant que Xiaomi ne les a pas officialisées.

Une autonomie qui pourrait marquer un tournant

Si les capacités de batterie évoquées dans les différentes fuites se confirment, la série Redmi Note 17 pourrait devenir l’une des plus endurantes du marché.

Des batteries de 9 000 à plus de 10 000 mAh représenteraient un bond considérable par rapport aux générations précédentes, tout en répondant à la demande croissante des utilisateurs pour des smartphones capables de tenir plusieurs jours sans recharge.

Présentation imminente

Redmi n’a pas encore communiqué de date précise, mais confirme que la série Redmi Note 17 sera présentée avant la fin du mois.

L’événement permettra de découvrir les caractéristiques définitives, les prix ainsi que les marchés concernés par cette nouvelle génération, qui aura la lourde tâche de succéder à l’une des gammes de smartphones Android les plus populaires de ces dernières années.