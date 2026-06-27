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Anthropic récupère partiellement l’accès à Mythos 5 : les États-Unis assouplissent leurs restrictions sur son IA

Anthropic récupère partiellement l’accès à Mythos 5 : les États-Unis assouplissent leurs restrictions sur son IA

Après deux semaines de négociations avec l’administration Trump, Anthropic obtient un premier assouplissement des restrictions imposées à ses modèles d’intelligence artificielle les plus avancés.

Si Mythos 5 peut désormais être redéployé auprès d’un cercle restreint d’organisations approuvées, Fable 5 reste toujours bloqué, illustrant la nouvelle réalité géopolitique qui entoure désormais les modèles d’IA de pointe.

Mythos 5 fait son retour… sous conditions

Selon une lettre du secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, consultée par The Verge, l’administration américaine a accepté de modifier partiellement les exigences imposées à Anthropic concernant ses modèles Mythos 5 et Fable 5.

Cette décision intervient après plusieurs semaines d’échanges entre le gouvernement américain et l’entreprise, qui aurait travaillé sur de nouveaux protocoles destinés à réduire les risques liés à l’utilisation de ces modèles.

Dans les faits, Mythos 5 redevient accessible, mais uniquement à un groupe limité d’organisations considérées comme des partenaires de confiance, notamment dans les domaines de la cybersécurité et des infrastructures critiques.

Fable 5 reste toujours indisponible

Le soulagement est toutefois incomplet pour Anthropic. Son modèle Fable 5, présenté comme la version destinée à un usage plus large, demeure soumis aux restrictions imposées il y a deux semaines. Aucune date de disponibilité n’a été communiquée et l’entreprise poursuit ses discussions avec les autorités américaines afin d’obtenir une ouverture plus large.

Anthropic indique travailler au rétablissement de l’accès à Mythos 5 pour les organisations désormais autorisées, tout en poursuivant les négociations autour de Fable 5.

Une exception plutôt qu’un changement de politique

Contrairement à ce que certains espéraient, Washington n’a pas supprimé les mesures de contrôle mises en place. L’administration a simplement accordé une dérogation ciblée pour Mythos 5. Cette exception permet également aux employés d’Anthropic qui ne possèdent pas la nationalité américaine, ainsi qu’aux collaborateurs étrangers des organisations autorisées, d’utiliser le modèle dans le cadre défini par le gouvernement.

L’ensemble des autres restrictions annoncées le 12 juin demeure néanmoins en vigueur.

Autrement dit, le contrôle gouvernemental reste la règle, tandis que les exceptions sont désormais examinées au cas par cas.

OpenAI suit une trajectoire similaire

Cette évolution intervient le jour même où OpenAI a présenté GPT-5.6. L’entreprise a elle aussi adopté un lancement extrêmement limité, réservé à un petit groupe de partenaires approuvés dans le cadre du nouveau processus de validation mis en place par les autorités américaines.

Les deux principaux laboratoires américains d’intelligence artificielle se retrouvent ainsi soumis à une logique comparable : une phase de prévisualisation réservée à quelques entreprises de confiance avant une éventuelle ouverture au marché grand public.

OpenAI a toutefois indiqué ne pas souhaiter que ce type d’approbation gouvernementale devienne la norme pour les futurs modèles.

Les enjeux dépassent désormais la simple innovation

Cette évolution reflète un changement profond dans l’industrie. Les modèles d’IA les plus avancés ne sont plus considérés uniquement comme des produits technologiques, mais comme des actifs stratégiques susceptibles d’avoir un impact sur la cybersécurité, la défense ou la compétitivité internationale.

Selon plusieurs observateurs, les restrictions imposées à Anthropic avaient suscité des inquiétudes au sein de l’industrie américaine, certains craignant qu’elles ne ralentissent les laboratoires américains face à la concurrence internationale, notamment chinoise. Des agences gouvernementales américaines elles-mêmes auraient temporairement perdu l’accès à certains outils avancés pendant cette période de restrictions.

L’IA entre dans une nouvelle ère de régulation

Le retour partiel de Mythos 5 montre que les discussions entre les laboratoires d’IA et les gouvernements deviennent désormais aussi importantes que les annonces technologiques elles-mêmes.

Pour Anthropic comme pour OpenAI, le défi ne consiste plus uniquement à concevoir les modèles les plus performants, mais également à satisfaire des exigences réglementaires inédites avant leur commercialisation.

Cette nouvelle étape confirme que les futures générations d’intelligence artificielle seront probablement développées dans un environnement où innovation, sécurité nationale et politique industrielle avanceront désormais main dans la main.