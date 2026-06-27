À quelques semaines du prochain Galaxy Unpacked, de nouveaux rendus du Galaxy Watch Ultra 2 viennent de faire surface. Et s’il y a une chose qui saute aux yeux, c’est à quel point Samsung semble déterminé à conserver la formule de son premier modèle Ultra.

Après les premières fuites concernant la Galaxy Watch 9, c’est désormais au tour de la future montre haut de gamme de dévoiler son design. Les images publiées par le célèbre leaker Evan Blass montrent une montre qui conserve presque intégralement l’ADN de la Galaxy Watch Ultra actuelle, avec quelques ajustements ciblés destinés à affiner l’expérience plutôt qu’à la transformer.

Un design familier, mais peaufiné

Au premier regard, la Galaxy Watch Ultra 2 ressemble fortement à sa prédécesseure. On retrouve le boîtier au format « squircle », mélange entre un carré aux angles adoucis et un cadran circulaire, devenu la signature visuelle de la gamme Ultra.

Les principales évolutions concernent les détails :

Nouvelle typographie autour de la lunette

Boutons latéraux redessinés

Accent orange plus discret sur le bouton principal

Disparition des accents colorés sur les boutons secondaires

Espacement plus important entre les commandes

Ces modifications peuvent paraître mineures, mais elles participent à une esthétique plus mature et plus cohérente. Samsung semble chercher à raffiner son design plutôt qu’à imposer une nouvelle identité visuelle.

Un bracelet qui s’éloigne de l’influence Apple

L’un des changements les plus visibles concerne le bracelet. Le premier Galaxy Watch Ultra avait souvent été comparé à l’Apple Watch Ultra, notamment à cause de certaines similitudes esthétiques au niveau du système d’attache et du design des bracelets.

Cette fois, Samsung semble vouloir prendre davantage ses distances.

Les nouvelles images montrent un bracelet entièrement revu, avec un design plus distinctif et l’apparition d’un marquage « Ultra » directement intégré. Ce détail peut paraître anecdotique, mais il traduit une volonté de renforcer l’identité propre de la gamme Ultra au sein de l’écosystème Galaxy.

Moins de couleurs, plus de sobriété

Les fuites suggèrent également une stratégie plus conservatrice en matière de coloris. Alors que certains modèles Galaxy récents ont multiplié les options de personnalisation, la Galaxy Watch Ultra 2 semble se concentrer sur seulement deux finitions principales :

Un modèle gris foncé légèrement bleuté accompagné d’un bracelet assorti

Une version gris clair associée à un bracelet vert

Dans les deux cas, Samsung conserve la touche orange emblématique introduite sur la première génération. Cette approche renforce le positionnement premium et sportif du produit, même si elle risque de décevoir les utilisateurs en quête de davantage de choix.

Une fiche technique sans surprise majeure

Les rendus confirment plusieurs caractéristiques attendues :

Boîtier de 47 mm

Écran protégé par du verre saphir

Connectivité LTE

GPS intégré

Certification d’étanchéité 10 ATM

Aucun changement radical n’apparaît à ce stade. Les rumeurs évoquent néanmoins une amélioration significative de l’autonomie, un point qui pourrait constituer l’évolution la plus importante de cette seconde génération.

Dans l’univers des montres connectées, où l’autonomie reste souvent le principal compromis, une batterie plus endurante pourrait avoir davantage d’impact sur l’expérience utilisateur qu’un redesign complet.

Samsung joue la carte de la maturité

Ces fuites révèlent surtout une stratégie produit particulièrement prudente. Contrairement à certains concurrents qui cherchent à créer une rupture visuelle à chaque génération, Samsung semble considérer que la Galaxy Watch Ultra a déjà trouvé sa formule. L’entreprise préfère donc investir dans l’amélioration des détails, de l’autonomie et probablement des fonctionnalités logicielles liées à One UI Watch et à l’intelligence artificielle.

Cette approche rappelle celle adoptée depuis plusieurs années sur le marché des smartphones premium : lorsque le design atteint une certaine maturité, l’innovation devient plus discrète mais souvent plus pertinente au quotidien.

Une évolution qui devra convaincre autrement

Le principal défi de la Galaxy Watch Ultra 2 sera donc de justifier son existence face à une première génération encore très compétitive. Si les améliorations de batterie, de performances et de suivi santé sont suffisamment significatives, Samsung pourrait séduire les utilisateurs les plus exigeants sans bouleverser une formule déjà appréciée.

En revanche, ceux qui espéraient un changement radical de design risquent de rester sur leur faim.

À quelques semaines de son officialisation attendue aux côtés des futurs Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, une chose semble déjà claire : Samsung ne cherche pas à réinventer sa montre Ultra. La marque cherche simplement à la rendre meilleure.