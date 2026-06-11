Mauvaise nouvelle pour les premiers acheteurs du Framework Laptop 13 Pro. Les livraisons prévues en juin et juillet sont repoussées d’environ un mois, après la découverte de deux problèmes matériels juste avant la production de masse.

Selon un e-mail envoyé aux clients, les premiers lots glissent désormais de fin juin à fin juillet, avec certains exemplaires susceptibles d’arriver début août.

Framework Laptop 13 Pro : Un souci sur le touchpad haptique

Le principal problème concerne le nouveau pavé tactile haptique. Framework a identifié un bug rare provoquant une réinitialisation du touchpad après plusieurs clics répétés. L’origine viendrait d’un défaut de mise à la terre dans le design du PCB.

La marque a tenté une correction logicielle, mais les tests n’ont pas été concluants. Elle a donc conçu un nouveau PCB, attendu dans son usine d’assemblage à la mi-juillet.

L’écran aussi concerné, mais déjà corrigé

Framework a également repéré un souci sur son nouvel écran personnalisé. Un panneau ne s’initialisait pas correctement dans un cas précis.

Le fournisseur a corrigé le problème via une mise à jour firmware. Cette partie ne devrait donc pas retarder davantage les ordinateurs complets, même si les écrans commandés séparément seront eux aussi repoussés d’environ un mois.

Un retard frustrant, mais probablement préférable

Le Framework Laptop 13 Pro est l’un des portables les plus attendus de 2026, notamment grâce à son approche modulaire et réparable. Un retard de quelques semaines reste décevant, mais Framework semble avoir choisi la voie la plus raisonnable : corriger le matériel avant de l’expédier.

Les clients qui ne souhaitent pas attendre peuvent demander le remboursement complet de leur acompte.